Как сын агронома Николай Заболоцкий гулял по Кизическому монастырю

Блог «Крот Казанский» рассказывает, как прошло казанское детство поэта

Если в прошлый раз в видеопроекте «Крот Казанский» говорили о Пастернаке, то в этот раз беседу посвятили Николаю Заболоцкому, чья жизнь началась в пригороде Казани. О детстве, переезде, первой любви, аресте автора «Столбцов» ведущему Олегу Корякину рассказал исследователь творчества поэта Руслан Бушков.

Фермерский мальчик

— В мои годы не был широко известным поэтом, но тем не менее, конечно, знатоки, любители поэзии были хорошо информированы о нем, — рассказал Бушков, который сам узнал о Заболоцком на рубеже 1970-1980-х благодаря материала Евгения Евтушенко в журнале «Огонек», где он вел рубрику «Антология русской поэзии ХХ века». Многое потом из напечатанного там вошло потом в сборник из 875 авторов «Строфы века».

Бушков, который как-то даже был лауреатом одного творческого конкурса в «Огоньке», журнал внимательно читал. Заболоцкий его привлек, конечно, не только как замечательный поэт, но и как человек, родившийся в Казани. В частности, тогда Бушков опубликовал одну из первых статей о Заболоцком, причем — в связи со «Словом о полку Игореве», который тот переводил.

Варваринская церковь, где крестили Заболоцкого. скриншот c youtube.com

— Была большая путаница, где он родился, — объясняет Бушков. — Или на территории губернской сельскохозяйственной фермы. Или — уездной сельскохозяйственной фермы, которые сейчас находится на территории аграрного университета.

В итоге выяснилось, говорит исследователь, что он родился он на ферме Казанского губернского земства, в районе улицы Воровского в 1903 году, где как раз появилась ферма. Она работала и в советское время. Вплоть до 1950-х там стояли бараки.

Отец поэта Алексей Агафонович родился недалеко от Казани, в Кировской области, а в нашем городе земледельческое училище. Кстати, звали его Заболотский. Ударение на первой слог. Его сын Заболоцким стал в 1925-м, вступив на литературный путь. На ферме агроном отвечал за все сельскохозяйственные работы, в том числе и животноводство, и пчеловодство. Кстати, благодаря последнему Заболотский общался с отцом другого поэта, Велимира Хлебникова.

— Ну к сожалению, я думаю, что вряд ли они говорили о поэзии, — говорит Бушков, отмечая, что у Заболотского была большая библиотека, составленная из произведений, выпущенных журналом «Нива». — Наверное, они сыграли колоссальную роль в становлении самого Николая Заболоцкого как поэта.

Агроном познакомился с будущей супругой Лидия Андреевной Дьяконовой на вечеринке, где собиралась местная интеллигенция. Лидия работала сельской учительницей в Вятской губернией и приехала в Казань поправить здоровье, развеяться, повидать брата, который работал на той же ферме, в подчинении у будущего ее мужа.

Дьяконова Заболотскому приглянулась, он сделал ее предложение. Агроном был старше учительницы примерно на 18 лет (ее дата рождения неизвестна)

Мать-либералка, отец-монархист

Крестили Николая в Варваринской церкви. Отец его по убеждениям был монархистом и сильно уважал Николая II. После того, как в 1891 году в Японии на наследника престола было совершено покушение (полицейский Цуда Сандзо нанес ему удары саблей по голове), в Кизическом монастыре был установлен памятный знак об этом событии. Так что Заболоцкого назвали в честь императора. К тому же по народному календарю выпадал Никола Вешний.

Бушков говорит, что отец «был домостроевских порядков». А вот Лидия Андреевна была, «можно сказать, либеральных убеждений, даже народнических». Она часто гуляла с Николаем и другими детьми (всего у него было пять братьев и сестер) в окрестностях монастыря. Местную березовую рощу он запечатлел в своем стихотворении.

В этой роще березовой,

Вдалеке от страданий и бед,

Где колеблется розовый

Немигающий утренний свет,

Где прозрачной лавиною

Льются листья с высоких ветвей, —

Спой мне, иволга, песню пустынную,

Песню жизни моей.

Когда мальчик подрос, его свозили фотографироваться на Воскресенскую улицу, в Чернояровский пассаж, в ателье Фельзера.



В Казани Заболоцкий провел шесть с половиной лет. После отец с семьей перебрался в село Сернур (ныне это Марий Эл). В советское время Алексей Агафонович получил звание Герой Труда и тихо умер в Вятке в 1929-м. Всю жизнь скрывая, что его отец был отставным унтер-офицером в царском армии...

О других занимательных фактах из жизни Заболоцкого можно узнать в подкасте, созданном создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.