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Смерть Кунгурова, дело Бишимбаева, Ураза и Орск: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

11:00, 13.04.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Смерть Кунгурова, дело Бишимбаева, Ураза и Орск: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали смерть звезды оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова, празднование Ураза-байрам, матчи Лиги чемпионов и наводнение в Орске и Оренбурге. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Смерть Кунгурова и Ураза — в топе запросов

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (7 апреля — 13 АПРЕЛЯ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %

кунгуров

сверхпопулярность
Евгений Кунгуров4 050%
С праздником Ураза Байрам

2 850%

реал мадрид — манчестер сити

1 200%
оренбург — рубин1 100%
С благовещением картинки1 000%
Благовещение900%
Орск550%

Ураза байрам

550%

Благовещение 2024

500%

Смерть оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова стала главной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе. Как сообщается, причина, по которой певец ушел из жизни, до сих пор остается загадкой: кто-то говорит, что он страдал от депрессии, а кто-то — что все было куда сложнее.

В топах поисковых запросов оказался праздник Ураза-байрам и футбольные матчи между мадридским «Реалом» и манчестерским «Манчестером Сити», а также между «Оренбургом» и казанским «Рубином».

В Нижнекамске футбол не нужен?

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС (7 апреля — 13 АПРЕЛЯ)КАЗАНЬНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫАЛЬМЕТЬЕВСКНИЖНЕКАМСК
кунгуров57484845
Евгений Кунгуров54484442
С праздником Ураза Байрам--3030
реал мадрид — манчестер сити60616659
оренбург — рубин1006687-
С благовещением картинки49515963
Благовещение*----
Орск48-64-
Ураза байрам55415547
Благовещение 202438425243

Примечательно, что жителям Нижнекамска матч между «Оренбургом» и «Рубином» оказался совершенно безразличен, в то время как в Казани и Альметьевске этой встрече уделили большое внимание.

Футбольная неделя забрала рейтинги недели

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС (7 апреля — 13 АПРЕЛЯ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
реал мадрид манчестер сити

2 200%

псж барселона

1 800%

Орск

1 400%

Орск паводок 2024

950%

Оренбург паводок 2024

550%

Оренбург

350%

суд бишимбаева

250%

салтанат нукеновна

200%

салтанат нукенова

180%

татвол

170%

Старт Лиги чемпионов и результативные матчи между грандами футбола стали самыми популярными в топе запросов жителей Татарстана. Тройку лидеров замкнул Орск — город, столкнувшийся с наводнением из-за весеннего паводка. Без внимания не остался и Оренбург, где вода вплотную подходит к жилым зданиям.

Олег Исаков
Справка

*Запрос «Благовещение» был популярен в малых городах и населенных пунктах Татарстана и не пользовался спросом в крупных городах.

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