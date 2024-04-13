Смерть Кунгурова, дело Бишимбаева, Ураза и Орск: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали смерть звезды оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова, празднование Ураза-байрам, матчи Лиги чемпионов и наводнение в Орске и Оренбурге. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Смерть Кунгурова и Ураза — в топе запросов
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС (7 апреля — 13 АПРЕЛЯ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
кунгуров
|сверхпопулярность
|Евгений Кунгуров
|4 050%
|С праздником Ураза Байрам
2 850%
реал мадрид — манчестер сити
|1 200%
|оренбург — рубин
|1 100%
|С благовещением картинки
|1 000%
|Благовещение
|900%
|Орск
|550%
Ураза байрам
|550%
Благовещение 2024
|500%
Смерть оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова стала главной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе. Как сообщается, причина, по которой певец ушел из жизни, до сих пор остается загадкой: кто-то говорит, что он страдал от депрессии, а кто-то — что все было куда сложнее.
В топах поисковых запросов оказался праздник Ураза-байрам и футбольные матчи между мадридским «Реалом» и манчестерским «Манчестером Сити», а также между «Оренбургом» и казанским «Рубином».
В Нижнекамске футбол не нужен?
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС (7 апреля — 13 АПРЕЛЯ)
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|кунгуров
|57
|48
|48
|45
|Евгений Кунгуров
|54
|48
|44
|42
|С праздником Ураза Байрам
|-
|-
|30
|30
|реал мадрид — манчестер сити
|60
|61
|66
|59
|оренбург — рубин
|100
|66
|87
|-
|С благовещением картинки
|49
|51
|59
|63
|Благовещение*
|-
|-
|-
|-
|Орск
|48
|-
|64
|-
|Ураза байрам
|55
|41
|55
|47
|Благовещение 2024
|38
|42
|52
|43
Примечательно, что жителям Нижнекамска матч между «Оренбургом» и «Рубином» оказался совершенно безразличен, в то время как в Казани и Альметьевске этой встрече уделили большое внимание.
Футбольная неделя забрала рейтинги недели
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОС (7 апреля — 13 АПРЕЛЯ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|реал мадрид манчестер сити
2 200%
псж барселона
1 800%
Орск
1 400%
Орск паводок 2024
950%
Оренбург паводок 2024
550%
Оренбург
350%
суд бишимбаева
250%
салтанат нукеновна
200%
салтанат нукенова
180%
татвол
170%
Старт Лиги чемпионов и результативные матчи между грандами футбола стали самыми популярными в топе запросов жителей Татарстана. Тройку лидеров замкнул Орск — город, столкнувшийся с наводнением из-за весеннего паводка. Без внимания не остался и Оренбург, где вода вплотную подходит к жилым зданиям.
Справка
*Запрос «Благовещение» был популярен в малых городах и населенных пунктах Татарстана и не пользовался спросом в крупных городах.