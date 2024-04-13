Смерть Кунгурова, дело Бишимбаева, Ураза и Орск: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев в минувшие выходные стали смерть звезды оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова, празднование Ураза-байрам, матчи Лиги чемпионов и наводнение в Орске и Оренбурге. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



Смерть Кунгурова и Ураза — в топе запросов

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (7 апреля — 13 АПРЕЛЯ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % кунгуров сверхпопулярность Евгений Кунгуров 4 050% С праздником Ураза Байрам 2 850% реал мадрид — манчестер сити 1 200% оренбург — рубин 1 100% С благовещением картинки 1 000% Благовещение 900% Орск 550% Ураза байрам 550% Благовещение 2024 500%

Смерть оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова стала главной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе. Как сообщается, причина, по которой певец ушел из жизни, до сих пор остается загадкой: кто-то говорит, что он страдал от депрессии, а кто-то — что все было куда сложнее.

В топах поисковых запросов оказался праздник Ураза-байрам и футбольные матчи между мадридским «Реалом» и манчестерским «Манчестером Сити», а также между «Оренбургом» и казанским «Рубином».

В Нижнекамске футбол не нужен?

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС (7 апреля — 13 АПРЕЛЯ) КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ АЛЬМЕТЬЕВСК НИЖНЕКАМСК кунгуров 57 48 48 45 Евгений Кунгуров 54 48 44 42 С праздником Ураза Байрам - - 30 30 реал мадрид — манчестер сити 60 61 66 59 оренбург — рубин 100 66 87 - С благовещением картинки 49 51 59 63 Благовещение* - - - - Орск 48 - 64 - Ураза байрам 55 41 55 47 Благовещение 2024 38 42 52 43

Примечательно, что жителям Нижнекамска матч между «Оренбургом» и «Рубином» оказался совершенно безразличен, в то время как в Казани и Альметьевске этой встрече уделили большое внимание.

Футбольная неделя забрала рейтинги недели

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС (7 апреля — 13 АПРЕЛЯ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % реал мадрид манчестер сити 2 200% псж барселона 1 800% Орск 1 400% Орск паводок 2024 950% Оренбург паводок 2024 550% Оренбург 350% суд бишимбаева 250% салтанат нукеновна 200% салтанат нукенова 180% татвол 170%

Старт Лиги чемпионов и результативные матчи между грандами футбола стали самыми популярными в топе запросов жителей Татарстана. Тройку лидеров замкнул Орск — город, столкнувшийся с наводнением из-за весеннего паводка. Без внимания не остался и Оренбург, где вода вплотную подходит к жилым зданиям.

Олег Исаков