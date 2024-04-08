Посол Бразилии показал крокодилов, похвалил Коэльо и порекомендовал книгу

В Казани открылась персональная выставка бразильского фотографа Рикардо Мартинса

Фото: Динар Фатыхов

Кофе, Пеле, карнавал и мыльные оперы. Это первые ассоциации, которые приходят на ум при упоминании Бразилии. Но это лишь верхушка айсберга — того, что представляет из себя страна. Еще есть музыка, литература и, конечно же, природа. Именно такой предстала Бразилия на открытии персональной выставки фотографа Рикардо Мартинса в Национальной библиотеке РТ.

Самого фотографа на открытии выставки не было. Но вместо него приехал чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в РФ Родриго Де Лима Баэна Соарэс. Он не первый раз в Казани и уже был в Национальной библиотеке в свой прошлый визит в этом году. Тогда ему очень понравилось это место. И посол высказал предложение — сделать что-то совместное. Так появилась идея выставки.

Фотографии Мартинса уже были в России. У них сейчас небольшой гастрольный тур. Из Казани экспозиция отправится в другие города. По словам заместителя директора Национальной библиотеки РТ Табриса Яруллина, в Казани представлены работы, которые до этого не выставлялись в других городах.

Рикардо Мартинс — фотограф, журналист и автор 13 книг. В 2012 году он был удостоен одной из самых престижных литературных премий Бразилии «Жабути» за книгу A Riqueza de Um Valle. В своих фотоработах Мартинс продвигает бразильскую культуру и природу, в том числе через показы в разных уголках планеты. Последние крупные выставки прошли в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в мае 2022 года и в Третьяковской галерее в Москве в 2023 году. Теперь работы фотографа доступны казанцам.

Заместитель директора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Эта выставка напоминает про журналы «Вокруг света», GEO, National Geographic, когда мы, сидя дома, открывали новые страницы и путешествовали по миру, в том числе по лесам Амазонии. То, как мы разместили фотографии в зале, подчеркивает, что в нашем мире есть и порядок, и хаос одновременно. И в этом есть красота», — сказал Табрис Яруллин на открытии выставки.

Поскольку выставка проходит в библиотеке, то на открытии не обошлось без книг. На небольшом стенде были разложены издания, которые нашлись в фонде библиотеки и которые связаны с Бразилией. Это художественные произведения бразильских авторов на русском и татарском языках, научно-популярные книги о Бразилии, ноты с бразильской музыкой и, конечно же, книги самого известного бразильского писателя Пауло Коэльо на русском, английском и португальском языках. Посла Родриго Де Лима Баэна Соарэса с «бразильской» литературной коллекцией познакомила директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова, отметив любовь россиян к творчеству Пауло Коэльо. Этот автор действительно очень популярен в России. Хотя в последние годы интерес к нему существенно снизился.

Посол Бразилии в РФ Родриго Де Лима Баэна Соарэс. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Пауло Коэльо очень знаменит в Бразилии. Я лично знаком с ним, он муж моей приятельницы. Когда я жил в Париже, мы периодически встречались. Коэльо популярен в Бразилии так же, как и в России. А еще он член Академии литературы Бразилии», — сказал «Реальному времени» Родриго Де Лима Баэна Соарэс.

Но акцент в литературе посол сделал совсем на другой книге. Он всем порекомендовал прочитать книгу Машаду де Ассиза «Дон Касмурро», которая была написана в 1899 году. Это бразильский писатель смешанного происхождения, он был важной персоной для самосознания цветного и темнокожего населения страны. Машаду де Ассиз считается одним из самых значимых локальных писателей в контексте мировой литературы. Именно его творчество сформировало бразильскую литературную школу рубежа XIX—XX веков.

На открытии и посол Бразилии в РФ, и Мадина Тимерзянова неоднократно подчеркивали важность культурного обмена. Но, к примеру, бразильскую литературу, точнее, в целом литературу стран Южной Америки, в России изучают только в вузах, школьники с ней незнакомы. Аналогичная ситуация и в Бразилии.

«Русскую классическую литературу обычно изучают студенты в университетах. Но такие имена, как Толстой и Достоевский, очень известны в Бразилии. Правда, я считаю, что нужно лучше и глубже изучать великую русскую литературу», — отметил Родриго Де Лима Баэна Соарэс в разговоре с «Реальным временем».

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На официальном открытии присутствовал также заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер. «Вы спросите, как связаны министерство промышленности и торговли и культурная выставка? А я вам скажу, что никаких экономических отношений не может быть без культурной составляющей. Это взаимодополняющие вещи: как культура дополняет экономику, так и экономика дополняет культуру», — сказал Лернер. А потом напомнил, что скоро саммит БРИКС и подготовка уже вовсю идет.

После торжественного открытия выставки и фотографирования на фоне работ Мартинса с дикой природой Бразилии посетители и бразильская делегация переместились в конференц-зал. Там преподаватель КФУ Априжио Алефе прочитал лекцию «Путешествие по истории Бразилии через музыку 1970—2010-х годов». Он рассказал, как музыка влияла на национальное культурное проявление и как происходящие в стране политические события влияли на звучание Бразилии.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».