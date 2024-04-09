«Стрела-Ак Барс» теперь ждет реванша у «Локо» на «Мордовия Арене»

Наконец-то Саранск увидит крупное спортивное зрелище

Фото: Максим Платонов

Не совсем успешно выступили регбисты «Стрелы-Ак Барс» на четвертом туре чемпионата России по регби-7, впервые оказавшись побежденными и вылетев в четвертьфинале. Теперь будут готовиться к Суперкубку России, напоминает спортивная редакция «Реального времени».

«Стрела». Саранск. Сюрреализм

Дания против Перу, Колумбия, проигравшая Японии, зато опровергнувшая слова Валерия Карпина о том, что «Фалькао к нам не поедет». Ничья Ирана с Сердаром Азмуном против Португалии с Криштиану Роналду и экзотичный для футбольного чемпионата мира матч Туниса с Перу... Газон, раздевалки и подтрибунные помещения саранской «Мордовия Арены» помнят все это, то, чего не перебьешь воспоминаниями о квалификационном матче чемпионата Европы России с Сан-Марино, несмотря на утверждения Штирлица о том, что запоминается последнее.

Нет, это был эпизод, а жизнь в стенах «Мордовия Арены» била ключом во время мундиаля, и сейчас оживить ее должны регбисты двух лучших российских команд, не базирующихся на берегах Енисея: «Локомотив» из Пензы и «Стрела-Ак Барс». Они сойдутся в нейтральном Саранске в поединке за Суперкубок России, турнир, который ранее проводился с 2014 по 2017 год, и в этом году возрожден. У Казани перед очередным свиданием с Пензой слегка неприятное послевкусие, связанное с поражением в четвертьфинале чемпионата России по регби-7 — 12:15. У Пензы кровоточит от прошлогоднего поражения на домашнем газоне ровно со счетом 18:20. Время матча — 12 дня, число матча — 29 апреля, день недели — понедельник. И это прочно связывает российский Суперкубок по регби с мировым чемпионатом по футболу в Саранске: сюрреализм.

Правда, российский Минтруд ранее постарался, перенеся выходной день с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29, тем самым увеличив уик-энд с воскресенья до среды, 1 мая. Несмотря на кажущийся нейтральным статус места проведения, «Локомотив» может считать эту арену второй домашней, после проведения на ней двух матчей чемпионата страны со «Славой» и ЦСКА и поединком европейского Суперкубка с «Тель Авив Хит» из Израиля.



В атаке Рамиль Юсупов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Перевалив за экватор чемпионата страны по регби-7, казанские регбисты ощутили подзабытую горечь неудач. Начав с уверенной победы над красноярским «Красным Яром» 22:5, во втором матче они уступили «Енисею-СТМ» 0:21. Красноярск в целом заточен под пятнашку, но «Енисей-СТМ» все-таки выставляет на семерку довольно боевитый состав. Да, в нем нет порядка полутора десятка лидеров команды, но у «Енисей-СТМ» состав на зависть и по именам, и по количеству.

На этот счет наставник «Стрелы-Ак Барс» Рамиль Юсупов пояснял «Реальному времени»: «У нас нет большой ротации игроков, поскольку на контракте 36 человек, и те, кто зачастую не попадают в заявку, на данный момент травмированы, либо только подходят к обойме. И мы вынуждены быть сконцентрированными на каждом матче. В регби нет возможности «катать вату», потому, что есть риск получить по шее и закопаться. Хотя в идеальном мире в Европе есть сильные команды, у которых в ротации до 60 человек, и они буквально могут сегодня выставить на игру провинции один состав, завтра — на уровне европейского турнира задействовать другой, а на следующий матч составить микст из участников этих двух поединков».

Апрельские неудачи «Стрелы-Ак Барс»

Вот и «Енисей-СТМ» способен в один день играть двумя более-менее равноценными составами, и против Казани на поле вышли семеро (Кононов, Малышкин, Михальцов, Узунов, Чурашов, грузин Месхи, южноафриканец Пельцер), которые были в составе прошлой осенью, когда красноярцы сенсационно уступили Казани 12:15. Состав, разбавленный молодыми игроками из дубля, бодро начал первый тайм 14:0, а после перерыва упрочил преимущество 21:0.

И что любопытно, дал казанцам большой шанс еще больше оторваться от «Локомотива» из Пензы, обыграв его в очном противостоянии четвертьфинала. Поскольку это наиболее стабильные команды-участницы розыгрыша нынешнего чемпионата страны, то можно было ожидать их очередной встречи в борьбе за первое место. А тут поединок на ранней стадии, победа в котором увеличила бы наш гандикап в 14 очков над Пензой. Выигрывай и «кури бамбук», даже два собственных поражения и две победы конкурента в потенциале еще более отдаляли бы команды в турнирной таблице. И Герман Давыдов на старте важнейшего поединка вывел казанцев вперед, да еще и с реализацией 7:0. Описывать дальнейший ход игры не хочется, поскольку конец первого тайма, начало второго были проиграны вчистую и отыграться с установившегося счета 7:15 уже не представлялось возможным. «Стрела-Ак Барс» еще занесла попытку без реализации 12:15, но в итоге уступила, и далее отправилась тратить нерастраченные силы в противостоянии квартета команд, с пятого по восьмое места. В поединке за пятую строчку в турнирной таблице сделали из краснодарских «Богатырей» «мальчиков для битья» 29:5, но все это уже напоминало ситуации, описанные Остапом Бендером: «не было того эффекта».

Мяч у «Стрелы». Максим Платонов / realnoevremya.ru

По итогу казанцы заняли пятое место, Пенза выиграла тур, сократив разрыв в отставании от «Стрелы-Ак Барс» аж на восемь очков: 66 против 72. Регбийный чемпионат ранее проводился в четыре тура, и в реалиях прошлого года «стрелки» бы уже пили шампанское из чемпионского Кубка, а сейчас будут ждать осени, на которую назначены еще два тура. В этом контексте вспоминается наставник хоккейного «Ак Барса» Юрий Моисеев (кстати, уроженец Пензы, что связывает наши два города). В интервью автору этой статьи он вспоминал сезон 1984—1985 года, когда московское «Динамо», которым тогда руководил Юрий Иванович, выиграло регулярный чемпионат, но упустило золотые медали в дополнительном турнире с ЦСКА и киевским «Соколом». Так, кстати, потерял самый реальный шанс стать чемпионом страны Зинэтула Билялетдинов.

Тот дополнительный «Турнир трех» Юрий Иванович назвал «аппендицитом», который придумала Федерация хоккея СССР. Поэтому посоветуем «стрелкам», их наставнику в семерке Рамилю Юсупову, капитану Герману Давыдову, как персонаж лирической комедии «Покровские ворота»: «Резать, не дожидаясь перитонита!»

«Есть внутреннее предчувствие, что для казанского регби начинается золотая эра»

Менеджер «Стрелы-Ак Барс» Дмитрий Хрисанов в общении с «Реальным временем» подчеркнул: «Сейчас у Казани один из лучших составов в семерке. Кого ни возьми, все успешно поиграли за различные сборные страны, приглашенные в прошлое межсезонье Живатов, Карзанов, Созонов не только усилили нашу команду, но и ослабили конкурентов. Тот же Карзанов, я его называю «суперчервяк», на которого сколько человек не навалится, он все равно умудрится вылезти из этого завала. Максим Шевцов, быстрый, как электричка, и ему нужен только оперативный простор, на котором его никто не догонит. Плюс тренерский штаб усилился специалистами, а уж насколько сам Рамиль Юсупов обучаемый, постоянно ищущий тренер, даже говорить лишний раз не стоит. Постоянно ездит на семинары, взял себе еще и студенческую команду, которая уже поднялась в лидеры своего турнира. Для игроков все делается максимально, и за четыре года работы в клубе, я считаю, что пока нынешний — самый лучший.

Проблемы? Со стороны, если глядеть, то они в процессе перехода от привычного нам искусственного газона на «Тулпаре» на натуральные поля, что в регби-15, что в семерке. В том же Сочи газон очень жесткий, к которому надо привыкнуть. У нас второй тур из-за травм и повреждений не играли Дамир Байбурин, Герман Давыдов, но спасла относительно длинная скамейка для семерки. Все это привело к тому, что в регбийном сообществе по семерке сейчас укоренилась мысль, что «главная задача «Стрелу» обыграть!»

Понятно, что в прошлом я гандболист, не профи в регби, но у меня есть внутреннее предчувствие, что для казанского регби начинается золотая эра. В том числе и поэтому было произведено переименование в «Ак Барс», что очень важно в нашей республике».

Матч прерван. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рамиль Юсупов поделился своим мнением о соотношении сил в казанском регби: «Помимо «Стрелы-Ак Барс», в Казани за популяризацию регби отвечает любительская команда «Динамо-Энергия», которая помимо «классики» закрывает еще кейсы с пляжным, а также регби на снегу. Существует взаимодействие, Юсупов вспоминал, что «во время формирования «Стрелы» я говорил ребятам, что у каждого есть возможность стать частью новой истории казанского регби, попробовать себя в работе с иностранными специалистами высокого уровня. Часть игроков откликнулась на приглашения, и двое спрогрессировали, продлив затем карьеру в чемпионате России: Айдар Гафаров и Александр Тихонов».

О международном сезоне: «В конце года в Дубае проходит этап турнира «Мировая серия», в котором принимают участие мужские, женские, юношеские команды, по сути дела, это фестиваль регби. Российские команды также интересовались возможностью сыграть там, та же питерская «Застава 7», ЦСКА, казанцы, но пока никого не допустили. Как вариант: прорабатывались истории матчей в стиле сборная Татарстана — сборная региона. Но и против этого стоит Международная федерация Ворлд регби, поскольку все проводимые там соревнования проходят под эгидой этой организации».

Однако, осовременив поговорку и переделав ее на «Русь на выдумку хитра», в Москве в 2023 году поначалу провели международный конгресс Международного совета военного спорта CISM, на который прибыли делегации из 120 стран, на котором приняли решение о проведении первого чемпионата CISM (1st Military Rugby-7 Challenge), в котором принимали участие сборные России, Беларуси, ЮАР, а также Бангладеш, Сирии, Узбекистана, Шри-Ланки.

