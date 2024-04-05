День в истории 5 апреля: появился реестр физлиц-иноагентов, родился Николай Савицких, скончался Курт Кобейн
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 5 апреля 2024 года
5 апреля пройдут звседание коллегии Госкомитета РТ по тарифам и открытие хосписа «Наташа». Сегодня отмечаются Международный день нравственности и Международный день супа. Год назад Министерство юстиции России создало реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 30 лет назад скончался фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн, 64 года назад родился директор Казанского авиационного завода имени Горбунова, депутат Госсовета Татарстана Николай Савицких. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание коллегии Госкомитета РТ по тарифам на тему: «Актуальные вопросы тарифного регулирования в сферах водоснабжения и водоотведения».
- Открытие хосписа «Наташа». В открытии примут участие депутат Госдумы России Айрат Фаррахов, депутат Госсовета Татарстана Ольга Воронова и другие.
- Единая лига ВТБ, этап победителей — казанский УНИКС на выезде сыграет с питерским «Зенитом».
Кто родился: автор слов гимна Татарстана и директор «Татаркино»
- 1923 — татарский поэт Рамазан Байтимеров (скончался 2 февраля 1989 года). Наиболее известен как автор стихотворения «Туган ягым», ставшего основой национального гимна Татарстана.
- 1938 — актер Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала, народный артист России и Татарстана Равиль Шарафеев.
- 1938 — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Кустинская (скончалась 13 декабря 2012 года). Снималась в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Вечный зов», «Три плюс два», «Королевская регата».
- 1960 — директор Казанского авиационного завода имени Горбунова, депутат Госсовета Татарстана Николай Савицких.
- 1963 — директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
- 1973 — генеральный директор АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин.
Кто скончался: Курт Кобейн и первый в мире официальный миллиардер
- 1887 — русский живописец и художественный критик Иван Крамской (родился 8 июня 1837 года). Художник жанровой, исторической и портретной живописи, вдохновитель и организатор передвижников. Наиболее известные картины — «Христос в пустыне», «Неизвестная», «Русалки».
- 1888 — русский писатель и литературный критик Всеволод Гаршин (родился 14 февраля 1855 года). Автор сказок «Лягушка-путешественница» и «То, чего не было», рассказов «Денщик и офицер», «Трус», «Происшествие», «Надежда Николаевна».
- 1973 — советская актриса театра и кино, педагог, народная артистка СССР Алла Тарасова (родилась 6 февраля 1898 года). Снималась в фильмах «Гроза», «Петр Первый», «Без вины виноватые».
- 1975 — президент Китайской Республики Чан Кайши (родился 31 октября 1887 года).
- 1976 — американский бизнесмен Говард Хьюз (родился 24 декабря 1905 года). Первый в мире официальный миллиардер.
- 1994 — фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн (родился 20 февраля 1967 года).
- 2019 — директор Федеральной службы безопасности России в 1996—1998 годах Николай Ковалев (родился 6 августа 1949 года).
Праздники: день нравственности и супа
- Международный день нравственности. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 25 июля 2019 года.
- Международный день супа. Утвержден в 2011 году Международной ассоциацией по продуктам питания.
- День принятия Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия. Документ был принят 5 апреля 1994 года. До 2021 года эта дата была официальным государственным праздником и выходным днем.
- Ночь могущества и предопределения — Ляйлятуль-кадр. Праздник не имеет точной даты и обычно приходится на последние 10 дней месяца Рамадан. Именно в эту ночь первые суры «Священного Корана» были ниспосланы пророку Мухаммеду.
События в истории: учреждение Национального музея Татарстана, образование Московского района Казани
- 1242 — произошло знаменитое Ледовое побоище. В тот день на Чудском озере у Вороньего камня сошлись объединенные новгородские и владимиро-суздальские войска под началом новгородского князя Александра Невского и немецкие рыцари Ливонского ордена, а также датские и другие крестоносцы. Победу одержала армия Невского. В честь сражения установлен День воинской славы России, отмечаемый 18 апреля.
- 1722 — был открыт остров Пасхи. Его обнаружила экспедиция адмирала Якоба Роггевена, которая в августе 1721 года была отправлена голландской Вест-Индской компанией на поиски гипотетического Южного материка. Открытие было сделано в первый день христианского праздника Пасха, в честь которого и был назван остров. В наши дни он принадлежит Чили.
- 1895 — в Казани учредили городской музей (ныне — Национальный музей Татарстана). Сегодня это главное музейное хранилище республики и крупнейший региональный музейный фонд России. Количество экспонатов превышает 910 тысяч единиц.
- 1940 — летчик-испытатель Аркадий Екатов совершил пробный полет первого отечественного высокоскоростного истребителя И-200.
- 1945 — нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил о денонсации пакта о нейтралитете между Советским Союзом и Японией. 8 августа 1945 года, после отказа Японии принять требование США, Англии и Китая о капитуляции, СССР официально объявил, что с 9 августа считает себя в состоянии войны с Японией.
- 1955 — Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании.
- 1973 — был образован Московский район Казани. Он находится на территории двух древних слобод, Козьей и Кизической. В настоящее время Московский район — это центр химической промышленности, в нем работают такие предприятия, как «Казаньоргсинтез», «Татхимфармпрепараты», «Тасма-холдинг» и Казанская ТЭЦ-3.
- 1977 — с конвейера Волжского автомобильного завода сошла первая модель ВАЗ-2121 «Нива».
- 1991 — на базе 1-й эскадрильи 234-го авиаполка была сформирована авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи». Ее состав выступает на российских и международных авиасалонах, выставках и праздничных мероприятиях, а также участвует в процессе боевой подготовки российских летчиков.
- 1993 — постановлением Совета министров — Правительства России №299 было учреждено АО открытого типа «Нефтяная компания «Лукойл». Сегодня «Лукойл» входит в число крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На него приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
- 2016 — власти Казани официально назвали сквер у Кремля именем известного благотворителя Асгата Галимзянова.
- 2016 — президент России Владимир Путин объявил о создании на базе внутренних войск Национальной гвардии. Федеральный орган занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью вместе с МВД. Его с момента основания возглавляет Виктор Золотов.
- 2017 — после теракта в метро Санкт-Петербурга тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в стране группы быстрого реагирования для защиты метрополитена от незаконного вмешательства.
- 2021 — Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов. За реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах грозит до пяти лет лишения свободы.
- 2021 — Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции. Так, ограничение числа сроков для одного лица на посту президента РФ применяется к действующему лидеру страны без учета его прежних сроков. То есть нынешний глава государства может занимать эту должность еще два срока.
- 2022 — Министерство юстиции России создало реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в него включили журналистов Матвея Ганапольского* и Евгения Киселева*.
*физлица, выполняющие функцию иностранных агентов