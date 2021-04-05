Путин подписал закон об обнулении сроков президента

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ опубликован на портале правовой информации.



Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции. Так, ограничение числа сроков для одного лица на посту президента РФ применяется к действующему лидеру страны без учета его прежних сроков. То есть нынешний глава государства может занимать эту должность еще два срока.

По документу, главой государства может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Это не касается россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом».

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ может быть лицо в возрасте от 30 лет, имеющее российское гражданство. ЦИК может прекращать полномочия члена регионального избиркома досрочно. Инициатива наделяет ЦИК правом формировать отдельную территориальную избирательную комиссию для федеральной территории «Сириус».

Фото: kremlin.ru

Напомним, 31 марта в Совете Федерации одобрили закон, который позволяет действующему президенту РФ снова баллотироваться на пост главы государства.

Маргарита Головатенко