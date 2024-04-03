«Ак Барс» не сможет, «Стрела» поможет

«Стрела-Ак Барс» безоговорочно лидирует в чемпионате России по регби-7

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Сочи завершился третий тур чемпионата России по регби-7, по итогам которого казанская «Стрела-Ак Барс» упрочила свое лидерство, набрав уже 60 очков. Ближайший преследователь отстает на 14 очков. До конца чемпионата осталось еще три тура.

Изменения в регламенте

С нынешнего сезона чемпионат страны увеличился на два тура, с четырех до шести, что изменило диспозицию турнира в календаре. Если в прошлом году игралось четыре тура, и уже в начале апреля наша редакция лично поздравляла главного тренера «Стрелы» Рамиля Юсупова и одного из самых колоритных игроков команды Омари Гриняева с первым в истории клуба завоеванием серебряных медалей, то сейчас покой им только снится. Туров стало шесть, следовательно, определение чемпиона и призеров отложено на ноябрь, уже по окончании чемпионата страны и Кубка России по классическому регби-15.

Забегая вперед, появилась вероятность, что чемпион будет определен досрочно, до старта шестого тура, назначенного на 9—10 ноября. Дело в том, что максимальное количество очков, которое можно завоевать за один тур, — 20, минимальное — 2, следовательно, отрыв от преследователей в 20 очков гарантирует команде то, что ее не догонят. Прямо сейчас «Стрела-Ак Барс» набрала 60 очков, а идущий вторым «Локомотив» из Пензы имеет 46. Следующий, четвертый тур предстоит провести в том же Сочи в ближайшие выходные, и казанцы демонстрируют, что набирали форму от игры к игре и способны выиграть его, как и три предыдущих, тем самым увеличив отрыв, и только от пензенцев будет зависеть насколько. А уж представить, что Казань опередит Пензу еще на шесть очков за два тура, если за три сумела набрать гандикап — в 14, это вообще не проблема.

Но это дело будущего, а пока напомним, что чемпионат по регби-7 стартовал прошлой осенью, и 12 ноября казанцы обыграли в финале питерскую «Заставу-7», которая специализируется на игре в семерку — 40:0. У нас 20 очков, у Питера — 18, и именно в первом туре Пенза выступила максимально неудачно для себя, финишировав пятой и положив в копилку только 12 очков. Через неделю, ко второму туру, пензенцы собрались, напряглись сами и напрягли в финале «Стрелу-Ак Барс», уступив минимально 7:12. Тем самым команды ушли на зимний перерыв, далеко отпустив «Стрелу-Казань» — 40 очков, зато места со второго по четвертое делились сразу тремя: Пенза, «Невская застава» и столичное «Динамо» имели по 30 очков. Перечислять остальные команды нет особого смысла, тем более что так или иначе они будут упомянуты в репортаже. Единственно, что среди участников нет московской «Славы», новокузнецкого «Металлурга» и дзержинского «Химика» из Суперлиги чемпионата России по регби-15, а также ЦСКА, стартовавшего в молодежном первенстве России. Зато с избытком хватает команд из высшей лиги чемпионата страны, что увеличило количество участников до 12. В Суперлиге по регби-15, напомним, всего девять команд.

«Стрела-Ак Барс» — царь регбийной горы

Что приятно, ни одна из команд не снялась по ходу чемпионата, как это бывало ранее, когда отдельные команды заявлялись на тур спорадически. Все 12 участниц стартовали в третьем туре, и «Липецк» навязал борьбу «Стреле-Ак Барс» в первом матче, проиграв только 19:26. Семь очков разницы — это цена одной реализованной попытки, что, конечно же, не отражает уровень игравших команд. Казанцы встрепенулись, обыграв калининградский «Балтийский шторм» (40:7) и снова позволили себе расслабиться, когда в третьем матче группового этапа были сильнее ССКК «Богатыри» из Краснодара опять же на одну попытку — 26:19. Все наши соперники — команды Высшей лиги, второго по силе дивизиона российского регби-15, хотя тут еще может возникнуть вопрос: может быть, молодежные команды того же Красноярска будут посильнее, чем представители «вышки».

Как бы то ни было, а все результаты группового этапа с участием казанской команды в итоге не отражали силы команд. В четвертьфинале Казань уже камня на камне не оставила от «Липецка» — 41:0, затем одолела Пензу, которая лучше всех выступила из команд, деливших вторую строчку. Счет 26:14. А затем в финале разгромили «ВВА-Подмосковье» из Монино 31:0. Подмосквичи были счастливы от самого факта попадания в финал на третьем этапе, тем более что для этого им пришлось в полуфинале обыгрывать «Балтийский шторм», и то в дополнительное время. Кстати, Калининград также остался доволен своим четвертым местом, при этому будучи разгромлен Казанью на групповом этапе.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов только три года назад принимал решение о создании в городе профессиональной команды, и вот она радует результатами, занимая место в золотой середине турнирной таблицы. Выше только «Енисей-СТМ» — 28, ВВА-Подмосковье — 34, «Динамо» — 40, «Застава-7» — 42, Пенза — 46, и царь регбийной горы «Стрела-Ак барс» с 60 очками.

Рамиль Юсупов работал с экс-тренером студенческой сборной

Кстати, динамовцы будут среди тех соперников, с которыми «Стрела-Ак Барс» сыграет в группе в рамках четвертого этапа, плюс красноярские «мальчики для битья» из «Енисея-СТМ» (промежуточное шестое место) и «Красного яра» (последнее место, с пятью набранными очками).



Необходимо отметить, что в вертикальном взлете, который по ходу сезона переживает казанская команд, вице-чемпион прошлого года, ее главному тренеру Рамилю Юсупову помогает тренерский тандем консультантов в лице Валерия Попова и бывшего наставника студенческой сборной России на казанской Универсиаде 2013 года Александр Алексеенко. Кстати, тогда он руководил командой «Юг» из Краснодара, а формировал сборную из воспитанников Мособласти, Москвы, Липецка, Ростовской области, это и сам Ростов-на-Дону и Таганрог, и покинувшего семерку Новокузнецка. Было в том расширенном составе и двое казанцев Герман Давыдов из «Динамо-Энергии» и Рамиль Юсупов из команды «Агроуниверситета».



Правда, поехал в итоге только Давыдов, а Казань в том составе представлял Сергей Янюшкин, ныне возрастной бомбардир Пензы. И в целом тот состав выглядел критическим с точки зрения возраста игроков — Гостюжева, Гресева, Остроушко, того же Юсупова, который не попал в итоговый состав. Но этот факт не вызвал разногласия, и тренерский штаб «Стрелы-Ак Барс» отработал на пять с плюсом.

«Стрела-Ак Барс» в обороне

Ушел один, добавилось трое

За межсезонье команда не только добавила к своему историческому названию «Стрела» название «Ак Барс», тем самым присоединившись к числу команд по женскому волейболу, хоккею с мячом и хоккею на траве. Во-первых, расстались с южноафриканцем Майклом Амирасом. Любопытно, где в дальнейшем будет играть экс-«стрелок», например, его соотечественник и бывший одноклубник Донован дю Рандт «транзитом» через московскую «Славу» отправился в московские «Фили». «На вход» числятся сразу трое: пополнил «Стрелу-Ак Барс» находящийся на пороге 20-летия Григорий Войтенко, москвич, чьим последним клубом была питерская «Застава-7», а переезд в Казань позволит ему попробовать свои силы и в классическом регби.

Вместо Амираса новым «стрелком» стал 27-летний, игравший в России за ЦСКА и «ВВА-Подмосковье». И самое значимое приобретение — возвращение в спорт перешагнувшего 30-летний рубеж Тагира Гаджиева, чьим первым и последним клубом было все то же «ВВА-Подмосковье», а между двумя этапами игры в Монино Гаджиев еще побывал в раю, как принято называть Краснодарский край, поиграв за местную «Кубань». Гаджиев — бывший сборник, участник Кубка мира 2019 года, где проявил себя достаточно ярко, будучи выбран «Игроком года» в России.

