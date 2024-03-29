Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова

Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники

Фото: Реальное время/Динар Фатыхов

Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки. Один, что называется, «на зубок», другой явно на один школьный урок — но не в классе, а с прогулкой по центру города.

«Моң — это когда ты искал что-то очень долго»

Аудиоспектакль «Моңлы Казан» можно послушать в аэропорту. Необходимо найти инсталляцию, выполненную художницей Ириной Сафиуллиной между терминалами 1 и 1А. Она «работает» в круглосуточном режиме. После чего взять свое мобильное устройство с доступом в интернет и наушники. Весь спектакль длится 10 минут.

Спектакль доступен на трех языках, татарском, русском и английском, и подготовлен командой фонда «Живой город» и театральной площадкой MOÑ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Русский текст читает актриса ТЮЗа Елена Калаганова, татарский — поэт, драматург и режиссер Йолдыз Миннуллина. Текст написала Зоя Рутер.

Слушателю сообщают, что он прибыл в аэропорт имени Габдуллы Тукая, который был «настоящей рок-звездой татарской поэзии»: «Однажды он написал о ней — моңлы Казан (moñlı Qazan) И это так сложно перевести на любой другой язык». Собственно, 10-минутный спектакль и есть размышления о поиске этого «моң», слове, которое, как известно, невозможно перевести на другие языки, но можно попытаться его объяснить. К примеру, поставив Ильхама Шакирова, исполняющего песню «Тәфтиләү».

Также это виртуальное марш-бросок до Казани до остановки у театра оперы и балета, где стоит памятник поэту.

«Тукай видит этот город и будто бы осознает, что теперь жизнь будет меняться. И этот город станет для него тем, что одни называют домом, а другие — мечтой. Мы задаем себе вопросы — как я могу стать частью этой истории? И находим ответы внутри, в сердце. Где-то там и лежит ответ на вопрос, что же такое Моң», — говорят авторы.

«Моң — это когда ты искал что-то очень долго, наконец-то нашел и не можешь сдержать слез», — вот один из выводов. К слову, в MOÑ уже несколько лет идет одноименный спектакль, двуязычная репетиция-комедия рок-группы.

С Максимычем и Сашкой по центру

Зоя Рутер написала и инсценировку на основе пьесы Евгении Карпаниной «Трамвай», который в 2021 году превратился в спектакль-променад по кольцевому маршруту трамвая №5а «Ночной трамвай». В прошлом году Ирина Васьковская сделала еще один «транспортный» текст «Мы. Трамвай. Любовь», где один пенсионер и два подростка говорят о любви.

Летом 2023 года в рамках театрального фестиваля Евгения Миронова «Горький+» тюзовцы представили два эскиза, связанные с казанским периодом пролетарского писателя: «Мои университеты» Тимура Кулова разворачивались в пугающем складе, а «Легкий человек» Радиона Букаева — в районе Лядского сада.



К дню рождения Алексея Максимовича второй превратился в спектакль, в котором зритель сначала слушает и ощущает рассказ Горького, а потом, уже в его музее, узнает об исторических прототипах. Только в апреле его покажут шесть раз.

Спектакль начинается у Дома актера. У него два героя — как бы Автор (Руслан Зубайраев) и его сосед-товарищ Сашка (Савелий Виноградов/Руслан Шарипов), «наборщик, забавный мой товарищ, парень лет девятнадцати, рыжий, вихрастый, с зелеными глазами ящерицы и лицом, испачканным свинцовой пылью…». У него есть шесть рублей и 20 копеек, прачка Степаха, старше его вдвое, и желание жить. Сашка «работал у скорняка, потом у водопроводчика, два года жил подручным на мельнице у монахов и уже второй год — наборщик».

Савелий Виноградов и Руслан Зубайраев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Они идут сначала по улице Щапова туда-обратно, мимо Лядского сада, потом поворачивают на Гоголя и спускаются по Горького, здесь зрители заходят в музей Горького и Шаляпина.

Зрители слышат почти полностью рассказ «Легкий человек». Он был впервые напечатан в журнале «Летопись» в 1917 году. Это воспоминание о Казани. Всего, сообщает кандидат исторических наук, краевед Диляра Хайрутдинова, у Горького было 26 произведений, связанных с Казанью (вероятно, потому что это были его юные годы, которые всегда приятно вспоминать).

Отметим, что хоть герои и начинают свой путь рядом с рестораном «Марусовка», спектакль не является экскурсией по горьковским местам, которых в городе немало. Впрочем, их показывают потом на карте в музее: когда Горький собирался возвращаться в СССР, советские школьники отправили ему карту и попросили пометить, какие в Казани уголки ему вспоминаются: дом Евреинова на Ульянова-Ленина, Федоровский бугор (раньше — монастырь, ныне — Нацбиблиотека), старое здание Ветеринарной академии на Ершова и так далее.

Руслан Зубайраев в роли автора. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нет, Сашка открывает гостиницы, крестится перед зданием театрального училища, изучает спортивные снаряды в Лядском, обнимает одну из зрительниц возле дома, где жил Муса Джалиль. Лишь наряды актеров указывают на конец XIX века. Зрителя выдают беспроводные наушники, в принципе, на героев можно даже не обращать внимание, текст и интонация решают все вопросы.

Экскурсия в музее длится недолго. Она посвящена прототипу Сашки, студенту медицинского факультета университета Гурию Плетневу. Хотя Хайрутдинова и говорит, что юношеская легкость — это, скорее, уже сам Шаляпин. Плетнева Горький называл самым близким казанским другом.



Он был дворянином, рос с мачехой, после обитал в той самой Марусовке, районе ночлежек, и работал в газетной типографии. Плетнев и Пешков делили одну кровать в коридоре под лестницей на чердак. Дом отца Плетнева стоял на современной улице Некрасова, под горой (где теперь находится парковка). Друга Горького за революционную деятельность часто арестовывали, он скончался уже в советское время от туберкулеза.