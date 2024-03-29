День в истории 29 марта: обнаружение «Терракотовой армии», юбилей Рустема Абязова, заседание Госсовета и ифтар
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 марта 2024 года
29 марта пройдут 52-е заседание Госсовета, заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» и XII республиканский ифтар. Сегодня отмечаются День специалиста юридической службы Вооруженных сил России и День шампиньона. Четыре года назад сняли с мели контейнеровоз Ever Given и освободили Суэцкий канал, 14 лет назад произошли два взрыва в московском метро, 50 лет назад в окрестностях китайского города Сиань местные жители случайно обнаружили «Терракотовую армию», 65 лет назад родился художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- 52-е заседание Государственного совета Татарстана шестого созыва. Депутаты рассмотрят 20 вопросов, в том числе девять проектов республиканских законов и два федеральных законопроекта.
- Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».
- XII республиканский ифтар в «Казань Экспо». Он примет 12 тысяч человек. С этого года один из крупнейших вечеров разговения в стране проходит под эгидой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». На мероприятие приглашены иностранные послы и консулы. При проведении ифтара усилят меры безопасности.
- Открытие фотовыставки «Михаил Козловский. Эпоха» в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Будут представлены более 200 уникальных фотографий. Посетить уникальную фотовыставку 29 марта можно будет по пригласительным. С 30 марта до 12 мая выставка будет открыта для всех желающих.
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд, игры за 5—7-е места — «КОС Синтез» против сборной Беларуси.
- Товарищеский матч — «Ак Барс» на выезде сыграет с «Челнами».
Кто родился: Лаврентий Берия и Станислав Говорухин
- 1561 — итальянский врач, изобретатель ртутного термометра Санторио (скончался 22 февраля 1636 года).
- 1629 — русский царь (1645—1676), отец Петра I Алексей Романов (скончался 8 февраля 1676 года).
- 1899 — советский политический и государственный деятель Лаврентий Берия. Считался одним из руководителей СССР. Впоследствии обвинен в государственной измене, шпионаже, насилии и расправах с невиновными и приговорен к смертной казни. 23 декабря 1953 года Берию расстреляли в бункере штаба Московского военного округа.
- 1932 — первый премьер-министр республики в 1990—1995 годах Мухаммат Сабиров (скончался 9 марта 2015 года).
- 1936 — советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист России Станислав Говорухин (скончался 14 июня 2018 года). Наиболее известные фильмы — «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и т. д.
- 1959 — художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист республики Рустем Абязов.
Кто скончался: мать Пушкина и российский обладатель Нобелевки
- 1836 — русская дворянка, мать поэта Александра Пушкина Надежда Пушкина (родилась 2 июля 1775 года).
- 1970— советский кинорежиссер Лев Кулешов (родился 13 января 1899 года). Стоял у истоков советского киноискусства.
- 2017 — советский, российский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов (родился 25 июня 1928 года). Получил Нобелевскую премию по физике за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».
Праздники: день мучеников на Мадагаскаре и ветеранов Вьетнамской войны в США
- День специалиста юридической службы Вооруженных сил России. Профессиональный праздник военных юристов установлен указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
- День шампиньона. Приурочен ко дню рождения 29 марта 1826 года русского селекционера-овощевода Ефима Грачева. В 1848 году на окраине Санкт-Петербурга он устроил хозяйство с целью круглогодичного выращивания шампиньонов.
- День мучеников на Мадагаскаре. Также известен как День восстания, или День памяти героев. Дата связана с тем, что 29 марта 1947 года на острове началось восстание против французского колониализма. Сегодня это национальный праздник Мадагаскара.
- День ветеранов Вьетнамской войны в США. Приурочен к завершению вывода войск — 29 марта 1973 года последний американский солдат покинул Вьетнам.
События в истории: создание рецепта «Кока-колы», захват самолета EgyptAir
- 1867 — принят акт парламента Соединенного Королевства, по которому Канаде был предоставлен статус доминиона, то есть самоуправляемого государственного образования в составе Британской империи, признававшего главой государства британского монарха.
- 1873 — Лев Николаевич Толстой начал работу над «Анной Карениной». Роман был закончен через три года.
- 1886 — создан рецепт «Кока-колы». Изначально в магазинах напиток продавали в качестве замены алкоголю, а в аптеках предлагали стакан «Колы» как лекарство от головной боли.
- 1891 — император Александр III подписал указ о строительстве Великого Сибирского пути — Транссибирской железной дороги.
- 1911 — создан Российский Олимпийский комитет. Потом функционировал Национальный Олимпийский комитет СССР, в 1989 году создан Всероссийский олимпийский комитет, который 13 августа 1992 года был переименован в Олимпийский комитет России.
- 1940 — банк Англии представил новые бумажные купюры с новым высоким уровнем защиты от подделок: в каждую банкноту начали добавлять тонкую металлическую нить.
- 1974 — в окрестностях китайского города Сиань местные жители случайно обнаружили «Терракотовую армию», захороненную более 2 000 лет назад. В 2004 году объект, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посетил президент России Владимир Путин.
- 2004 — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония вступили в НАТО.
- 2010 — произошли два взрыва на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве. Их совершили две смертницы. В результате взрывов погиб 41 человек. Ответственность за взрывы взял на себя лидер «Кавказского эмирата»* Доку Умаров.
- 2016 — пассажирский самолет Airbus A320 компании EgyptAir был захвачен во время полета из Александрии в Каир. Угонщики потребовали посадить самолет на Кипре, где борт и приземлился. На борту находились 55 пассажиров и пять членов экипажа.
- 2017 — представитель Великобритании в Евросоюзе Тим Барроу передал официальное уведомление о запуске Brexit тогдашнему главе Европейского совета Дональду Туску. Таким образом, он инициировал процедуру выхода Великобритании из ЕС.
- 2019 — в России вступили в силу два новых закона — о фейковых новостях и неуважении к власти. Также правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве работника на выбор банка, в который должна быть переведена его заработная плата.
- 2021 — удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given и освободить Суэцкий канал. Однако спустя время он из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии, но при этом контейнеровоз не сел на мель. В итоге его отбуксировали.
- 2023 — в Верховном суде Татарстана стартовали прения по уголовному делу 21-летнего Ильназа Галявиева, напавшего в мае 2021 года на казанскую гимназию №175. Тогдашний прокурор республики Илдус Нафиков запросил для него максимальный — пожизненный — срок за убийство двух учителей и семи учеников. Подробности — в материале «Реального времени».
Справка
* организация запрещена и признана террористической в России