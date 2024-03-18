«Мы готовы к большому количеству гостей»: республиканский ифтар обретает федеральный статус

Гостям республиканского ифтара приготовят плов из двух тонн мяса и одной тонны риса

Фото: Динар Фатыхов

29 марта в Казани пройдет XII республиканский ифтар. В нем смогут принять участие еще больше верующих, чем раньше, — 12 тысяч. С этого года один из самых крупнейших вечеров разговения в стране проходит под эгидой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». На мероприятие приглашены иностранные послы и консулы, а его темами станут патриотизм и народ Палестины.

Тонны мяса, риса, овощей и фруктов

Три тонны мяса, тонна риса, более тонны фиников, кураги и других сухофруктов, более двух тонн овощей и фруктов, две тысячи литров сока, 12 тысяч бутылок лимонада и 12 тысяч бутылок воды. А еще большое количество выпечки и сладостей. Такими угощениями будут потчевать гостей XII республиканского ифтара, который состоится в последнюю пятницу марта, в завершение второй декады священного месяца Рамадан.

Коллективное разговение в этом году, как и три предыдущих, будет проходить на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». Место проведения остается неизменным с 2021 года. Среди приглашенных 12 тысяч человек — мусульмане со всех уголков Татарстана, в том числе нуждающиеся и люди с ОВЗ, участники СВО и их близкие, руководители различного уровня, много будет и приглашенных гостей, начиная с муфтиев практически со всех регионов России, включая ДНР и ЛНР, заканчивая большим количеством представителей зарубежных стран. Напомним, в прошлом году на ифтаре было 11 тысяч человек.

Патриотизм и народ Палестины

Республиканский ифтар организуется ежегодно с 2013 года силами Духовного управления мусульман РТ, дирекции стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым». Традиционно участников республиканского ифтара до наступления времени разговения ждет насыщенная культурная программа. Она составлена в рамках объявленного в России Года семьи, а также в рамках Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного в ДУМ РТ. Кроме того, в этом году определены еще две темы ифтара — патриотизм и народ Палестины.

Памятным подарком для всех участников ифтара станет мусхаф — обновленное издание Куръана «Казан басмасы». Он отпечатан всемирно известным уникальным печатным шрифтом «Казан басмасы», разработанным на основе подлинного типографского оттиска. Одноименное издание впервые вышло в свет в 1803 году в Азиатской типографии Казани и вошло в историю как первый печатный Куръан.

С началом времени ахшам-намаза, в 18.17, участники ифтара совершат коллективную молитву вслед за муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, а затем последуют в зал для разговения.

Как сообщил руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов, принято решение не проводить таравих-намаз в рамках мероприятия (этот вопрос несколько недель муссировался общественностью, ведь место проведения удалено от мечетей). В то же время на территории «Казань Экспо» будет прочитан пятничный намаз — специально для волонтеров (их будет около 700 человек) и всех тех, кто окажется в это время на площадке. В ДУМ в целом поступило около тысячи заявок от желающих помочь празднику на добровольных началах.

Первый большой ифтар с гардеробом

Билеты на Двенадцатый республиканский ифтар можно получить, обратившись в мечети или мухтасибаты Татарстана. По опыту предыдущих лет организаторы приняли решение сделать билеты электронными, рассказал Арсланов:

— Каждый мухтасибат составляет список из желающих принять участие в коллективном разговении и отправляет его на электронную почту ДУМ РТ. Мы отправляем соответствующее количество электронных билетов с идентификационными номерами. Для пожилых людей или для обладателей кнопочных телефонов билеты будут распечатывать на бумаге. Остальные же могут пройти к месту проведения ифтара, просто показав билет на телефоне.

Организаторы предполагают, что такое большое количество гостей может привести к некоторым неудобствам, в частности, из-за погодных условий. Посетителям нужно будет снять верхнюю одежду. Для этого, кроме имеющихся гардеробов на первом этаже выставочного центра, планируется обустроить дополнительные, чтобы избежать давки.

— С помощью волонтеров мы будем следить, чтобы гости оставляли одежду равномерно в разных гардеробах, чтобы не создавать столпотворения, — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев. — Это первый опыт проведения такого масштабного мероприятия с использованием гардеробов, сделаем все возможное, чтобы организовать его успешно, — пообещал он.

Также, чтобы избежать давки и для удобства гостей обоих полов, будет организован не один коридор для прохода, а два. Традиционно помещение будет разделено на мужскую и женскую зоны. По предварительным подсчетам, в ифтаре примут участие 5 500 мужчин и 6 500 женщин.

Для удобства участников к месту проведения республиканского ифтара будут организованы бесплатные трансферные спецрейсы на пригородных поездах. Возможность бесплатного проезда предоставляется при предъявлении билета на ифтар. Поезда будут курсировать между станциями Казан-Пасс. и Международный аэропорт «Казань» по следующему расписанию:

Казан-Пасс. — Международный аэропорт «Казань»: 14.40, 16.00.

Международный аэропорт «Казань» — Казан-Пасс.: 19.45.

Автолюбителей, планирующих приехать на республиканский ифтар на личном транспорте, просят выезжать заранее. Автомобили можно будет оставить на бесплатной парковке, которая рассчитана на 3 000 мест.