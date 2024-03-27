Татарстанская ГИБДД просит пешеходов смотреть по сторонам

Лейтмотивом весенней пресс-конференции главы ведомства Рустема Гарипова стало напоминание о необходимости знать и выполнять Правила дорожного движения

Фото: Максим Платонов

На татарстанских дорогах снижается количество аварий, но растет число жертв — такой нерадостный вывод следует из сегодняшнего выступления перед журналистами начальника республиканского Управления ГИБДД Рустема Гарипова. Пресс-конференция была посвящена причинам, по которым создалась такая ситуация, и неслучайно главный госинспектор республики подчеркнул, что сегодня важнее говорить не столько о цифрах, сколько о людях — об их поведении, которое и отразилось в трагической статистике. О неутешительных цифрах, разучившихся смотреть по сторонам татарстанцах и о последствиях смертельного ДТП в Верхнеуслонском районе, где женщина погибла под колесами внедорожника главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, — в материале «Реального времени».

Происшествий меньше — погибших больше



Более чем на треть выросло число погибших в ДТП в Татарстане в январе — марте 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023-го. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава республиканского Управления ГИБДД Рустем Гарипов:

— С 1 января по 25 марта 2024 года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 63 человека, что на 16 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такой рост произошел на фоне заметного снижения количества ДТП с потерпевшими по сравнению с январем — мартом прошлого года: их нынче зарегистрировано 549, что на 43 ДТП (на 7,3%) меньше, чем в 2023-м. Правда, есть и хорошая новость: в 2024-м ранения получили 690 человек — на 62 человека меньше, чем год назад.

Рустем Гарипов уточнил, что самое большое количество аварий со смертельным исходом произошло в результате столкновений автомобилей — всего с начала 2024 года зарегистрировано 295 таких ДТП, а погибло в них 42 человека. При этом в результате ДТП с выездом на встречную полосу из 29 погибших 28 лишились жизни на участках дорог, где обгон разрешен, — из-за того, что водитель не рассчитал свои возможности и не успел завершить обгон, посетовал он.

«Пешехода никто не видит»

С начала года под колесами транспорта погибло 15 человек — на семь больше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом, по словам Рустема Гарипова, девять пешеходов лишились жизни из-за собственных ошибок: переходили дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, и только шесть — по вине водителей, а на пешеходной «зебре» погибли лишь четверо из них.

— Мы должны донести до наших граждан, объяснить, чтобы они руководствовались одним единым правилом: «Меня никто не видит»! — обратился к журналистам глава республиканской ГИБДД. — Пешеходы не смотрят по сторонам, не обращают внимания, уступают ли им дорогу, и это касается не только детей, но и взрослых… Если раньше мы призывали их ходить по пешеходным переходам, то сегодня призываем убедиться, что их на дороге пропускают.

Говорить о давно усвоенном татарстанскими пешеходами принципе «Пешеход на переходе прав, и его пропустить обязаны» главный госавтоинспектор республики не стал. Да и правильно, наверное, потому что, как грубо, но доходчиво сформулировал однажды знакомый сотрудник ГИБДД, «лично тебе будет неважно, кто был прав, когда тебя будут отскабливать от асфальта, чтобы похоронить».

Не дарите детям смертельные игрушки

— В прошлом году на дорогах нашей республики мы потеряли 17 детей, — напомнил Рустем Гарипов. — В этом году в Высокогорском районе шестилетняя девочка находилась в детском удерживающем устройстве, но обшивка автомобиля повредила ребенка. К сожалению, она скончалась на месте. Дети являются заложниками в автомобилях, если не пристегнуты... Нужно всегда соблюдать правила, но если вы перевозите детей, скоростной режим нужно в разы снижать.

По данным ГИБДД, в 2023 году в РТ было зарегистрировано 442 ДТП с детьми, в которых погибли 17 и были ранены 469 детей. С начала 2024 года в Татарстане произошло на десять аварий с участием детей больше, чем за такой же период прошлого года.

— Мы должны предпринять все усилия, должны достучаться до каждого родителя, чтобы они соблюдали ПДД, — сделал вывод Рустем Гарипов. — Родители должны ежедневно говорить о правилах своим детям, прежде чем они выходят в школу, перед тем как выходят в детский сад.

И добавил, что «даже если авария произошла по вине ребенка, мы должны говорить, что мы где-то недоработали».

Отдельно он остановился на ДТП, в которые дети попали, являясь водителями:

— В прошлом году у нас произошло три таких ДТП, в которых один ребенок погиб, три получили ранения.

И напомнил о том, что некоторые родители дарят детям питбайки — транспорт, а дети выезжают на них на дороги:

— Мы не говорим, что не нужно кататься на мотоциклах, мы сами проводим много мероприятий с байкерами. Но когда дети садятся за руль мототранспорта без водительского удостоверения, не надев обмундирование для безопасности, мы против этого. Ни в коем случае нельзя покупать игрушку, которая приводит к смерти.

По следам громкого ДТП

«Реальное время» обратилось к Рустему Гарипову с вопросами, которые возникли после того, как в СМИ была озвучена скудная информация о том, что 6 марта 2024 года в Верхнеуслонском районе под колесами автомобиля Land Rover, которым якобы часто пользовался глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, погибла глухая пенсионерка. Тогда журналистам сообщили, что уголовное дело заведено, но, по предварительным данным, женщина сама виновата — переходила дорогу в неположенном месте, хотя и неподалеку от перехода, и внезапно вышла из-за сугроба, а водитель не превышал разрешенную на этом участке дороги скорость — 90 км/ч, из чего напрашивается вывод, что ответственность за ее смерть он, скорее всего, не понесет.

Вопрос издания, почему при освещении этой аварии со стороны представителей Госавтоинспекции не прозвучало обычного в таких случаях напоминания о пункте 10.1 Правил дорожного движения, требующего от водителя, выбирать безопасную скорость с учетом интенсивности движения, метеорологических условий и общей видимости, а не гнать с разрешенной скоростью без оглядки на дорожную ситуацию, остался без ответа.

А на вопрос о том, будут ли теперь на участке дороги рядом с пешеходным переходом, неподалеку от жилых и хозяйственных построек и автобусной остановки установлены ограничивающие скорость и предупреждающие о приближении к пешеходному переходу знаки, глава татарстанской ГИБДД ответил, что такие решения будут обсуждаться и приниматься на ближайшем заседании районной Комиссии по безопасности дорожного движения.

Как наказать курьера?

Прозвучала на пресс-конференции и информация, имеющая особую актуальность: в Казани, да и в республике, пожалуй, трудно найти что водителя, что пешехода, которые хоть раз не сталкивались «на узкой дорожке» с велосипедистами и самокатчиками — курьерами. Заставить их соблюдать ПДД — задача почти невыполнимая: они на скорости разъезжают по тротуарам и, не спешиваясь, на полном ходу вылетают на «зебру», не оставляя водителям автомобилей шансов пропустить их.

Отвечая на вопросы журналистов, Рустем Гарипов сказал, что для предупреждения спровоцированных курьерами ДТП можно попробовать договариваться с компаниями-работодателями о наказании недисциплинированных доставщиков рублем.

А в разговоре с корреспондентом «Реального времени» он добавил, что пока не готов обсуждать возможность законодательной инициативы о введении ответственности для занимающихся доставкой компаний за поведение курьеров на дорогах, но допускает, что такая инициатива со стороны татарстанских депутатов имела бы смысл. Но одним из препятствий для введения такого рода ответственности работодателей, по его словам, может стать отсутствие у курьеров официального трудоустройства и четко оговоренных договором взаимоотношений с работодателями.

А где «обратная связь»?

«Реальное время» обратилось к руководителю республиканской ГИБДД с вопросом о том, почему давно запущенная в работу система приема от водителей и пешеходов сообщений о нарушителях, которые допускают опасное вождение автомобилей, не дает обратной связи.

— Мы сообщаем о таких ситуациях по телефону «112», в чат-бот в телеграм-канале ГИБДД, однако потом никто не знает о проделанной по этим сообщениям работе, водители готовы предоставить видеозапись с видеорегистраторов, но из нескольких десятков обращений за последний год мне лишь дважды перезванивали сотрудники ГИБДД и ни разу видеозапись не просили, — заметила корреспондент издания и поинтересовалась, почему ГИБДД не освещает ни в СМИ, ни мессенджерах статистику таких обращений: сколько было сообщений, скольких водителей по ним впоследствии «затормозили», на скольких оформили административные материалы. — Ведь только широкая информация такого рода заставит нарушителя поостеречься провоцировать опасные ситуации на дорогах.

Рустем Гарипов ответил, что работа с такими сообщениями ведется, и пообещал обнародовать ее результаты. А через несколько часов в чате ГИБДД в мессенджере появилась информация: «В 2024 году жители Татарстана через мессенджер помогли автоинспекторам поймать 13 пьяных водителей».

Пообещал глава ГИБДД «Реальному времени» и эффективно «отработать», наконец, сообщения водителей о «неубиваемых», но убийственно опасных ямах, которые на казанских дорогах остались с прошлого и даже с позапрошлого года, в частности на съезде с проспекта Ямашева на Сибирский тракт в направлении Компрессорного завода, на улице Зинина перед пересечением с улицей Ершова, на отрезке Сибирского тракта между Компрессорным заводом и пересечением с улицей Журналистов и других.