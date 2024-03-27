Мир казанского метрополитена: футуристический лес, бальная зала, огнедышащий дракон и салон самолета

Гид-экскурсия «Реального времени» по казанской подземке

Фото: Динар Фатыхов

Казанский метрополитен — самый молодой в России и пока единственный, построенный после распада СССР. С каждым годом растет его загруженность, с появлением новых станций передвигаться по городу становится все быстрее и удобнее. «Реальное время» в совместном проекте с мобильным оператором Tele2 решило посмотреть на казанское метро под другим углом: показать его не только как инфраструктурный, но и как экскурсионный объект. Есть среди станций настоящие дизайнерские шедевры (чего стоят одни мозаики на станциях «Площадь Тукая» и «Кремлевская»), но на этом обычно осмотр казанского метро и заканчивается. Мы предлагаем гостям и жителям города обратить внимание и на остальные станции: у каждой свое лицо, свой неповторимый колорит. Ну что? Поехали?

«Дубравная» — «Горки»: из футуристического леса в лаконичный урбанизм



Начать экскурсию предлагаем с «Дубравной». Это одна из двух конечных станций казанского метро — и самая молодая: ее открыли 30 августа 2018 года. Элементы декора, которые сразу бросаются здесь в глаза, — светильники с ярко-зелеными элементами, футуристично стилизованные под деревья, стоящие по центру платформы. «Дубовая» тематика отыгрывается и в керамограните, которым облицованы стены — его рисунок повторяет массив дерева. Такой вот экостиль по-метростроевски — дань тому факту, что микрорайон с улицей Дубравной вырос в Казани на том месте, где когда-то шумел могучий дубовый лес (его островки здесь еще остались, и их тщательно пытаются сохранять).

Фотографируемся, отправляем изображения в соцсети — и едем дальше. Кстати, по данным Tele2 на этой станции фиксируется самый быстрый мобильный интернет от Tele2 во всем казанском метро — 30,9 Мбит/с. Все улетит за мгновения за счет скоростного интернета 4G, и вы разделите яркие моменты со своими друзьями и близкими!

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realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следующая станция — «Проспект Победы» — находится совсем недалеко: всего в 850 метрах от «Дубравной». Это самый короткий перегон казанского метрополитена. Декор станции, как и следует из ее названия, посвящен военно-патриотической тематике. Уже над эскалаторами пассажиров, спускающихся к платформе, встречает световое панно со знаменитой фотографией поднятия советского флага над Рейхстагом.

В основе интерьера — тема Великой Победы 1945 года. Мраморные и гранитные плиты благородного темно-бордового цвета выглядят строго и торжественно. Колонны вдоль платформы объединяются позолоченным полукружием по потолку — по задумке дизайнеров, каждая такая пара колонн образует Триумфальную арку. Арки эти посвящены городам-героям и городам воинской славы: пройдя по платформе, можно вспомнить, кто и как ковал победу советского народа в страшной войне. Для удобства воспоминаний станция оснащена большим панно, на котором золотыми буквами запечатлена статистическая информация об участии Татарстана и татарстанцев в освобождении родины от фашистских захватчиков.

Завершают ансамбль уникальные люстры — их дизайн символизирует салют Победы. Весь интерьер этой станции — торжественный, праздничный, но в то же время сдержанный — дарит особое настроение. Сюда однозначно стоит приехать, чтобы его почувствовать.

Есть у «Проспекта Победы» и еще одна характерная деталь — среди казанцев ходят байки о том, что это самая запутанная по логистике станция, и чтобы выйти из нее в желаемое место, нужно очень хорошо ориентироваться на местности. Так что это своеобразный вызов к тому, чтобы проверить свои навигационные способности.

А если вы не готовы принимать вызов и испытывать себя, тогда воспользуйтесь «Яндекс.Картами» или «Яндекс.Навигатором», включенные в SOS-пакет Tele2. Ведь всем знакома ситуация, когда нужно быть на связи, но неожиданно деньги на мобильном счете закончились. Не беда! В SOS-пакете есть бесплатный трафик для самых необходимых приложений. Так вы сможете отправить сообщения и построить маршрут даже при нулевом балансе.

1 / 12 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Двигаемся дальше. Следующая станция — «Горки» — одна из самых лаконичных по оформлению. Тем не менее и здесь есть на что обратить внимание. Сотрудники метро, которые проводили экскурсию для наших корреспондентов, ласково называют эту платформу «малахитовой шкатулкой». Это желание понятно: колонны в верхнем вестибюле и стены на платформе облицованы керамогранитом, рисунок которого имитирует малахит или змеевик. Благородное сочетание зеленого и бежевого цветов в декоре вестибюля и входного павильона — спокойное и умиротворяющее.

1 / 5 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Аметьево» — «Площадь Тукая»: смотровая площадка, бальная зала, волшебные мозаики

Наземным выносом линии метро может похвастаться не только Москва. У нас в Казани тоже есть что-то вроде столичных «Воробьевых гор» — станция «Аметьево». Она наземная, ее павильон расположен внутри двухъярусного моста футуристичного дизайна. Он облицован стеклом холодного оттенка. И если глаза устали от искусственного освещения, есть все шансы выйти на солнечную платформу и полюбоваться панорамой казанских автомобильных трасс (и не нужно смеяться, тут все живописно!).

Визуальная составляющая внутри платформы тоже радует взор: жизнерадостные голубые и желтые тона, блестящие металлические колонны — все нарядно, все сияет. А входной вестибюль на станцию с улицы Даурской — будто бы ненадолго приземлившаяся летающая тарелка. У наших корреспондентов все в комплексе вызвало яркую ассоциацию с декорациями советского фильма «Гостья из будущего» — чем-то все это напоминает космопорт.

1 / 8 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

У следующей станции — «Суконной слободы» — особенный характер и своя атмосфера. Историчность места, вайб XIX века обыграны здесь так мастерски, что при определенной доле фантазии можно почувствовать себя в богато украшенном дворянском салоне. Кремово-кофейная гамма, светильники, выполненные в стилистике старинных фонарей, классичные колонны, освещение теплого тона — все работает на это ощущение. А акцентные детали интерьера — оконные фальшь-проемы, выполненные в стиле классицизма, и малые архитектурные формы, увенчивающие название станции — усиливают эстетику. Представьте, какая эклектичная фотосессия может получиться в этой «бальной зале»!

Однако предупреждаем: съемка на профессиональную технику в Казанском метрополитене осуществляется только с предварительного разрешения службы безопасности — это режимный объект. А фотографировать красоты оформления на мобильный телефон не возбраняется.

1 / 6 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чем ближе к центру города, тем ярче оформление станций метро. «Площадь Тукая» — сердце казанского метрополитена, его центр и одна из самых самобытных по оформлению станций. Кстати, специалисты Tele2 отмечают, что это самая «качающая» станция Казанского метрополитена — за месяц пользователи «набивают» здесь 4,2 Тб информации. Сейчас расскажем, почему.

Интерьер станции отдает дань великому татарскому поэту — стены платформы богато украшены не только белым и зеленым мрамором, но и красочными мозаиками, которые иллюстрируют сказки и стихи классика.

Пожалуй, здесь заинтересованный турист проведет немало времени, пропустив несколько поездов метро: по обеим сторонам платформы можно увидеть несколько десятков мозаик. Интересный факт: панно на левой стене станции изображают городские сюжеты, а на правой — сельские. Тут и бытовые сценки из детства Тукая, и герои его сказок, и сюжеты, которые он рассказывал в своих произведениях. Смотреть — не пересмотреть!

А для полного вхождения в эпоху можно выйти с платформы в вестибюль — там оборудована специальная комната отдыха, полностью стилизованная под конец XIX века — тукаевские времена. На стене изображен городской пейзаж старой Казани, рядом стоит изящная лавочка с кованым декором, установлен бюст поэта. Заходите, смотрите, фотографируйтесь, отправляйте картинки друзьям. Справедливости ради, этот небольшой холл редко попадает в объективы — большинство пассажиров пробегают мимо. Теперь вы про него знаете!

1 / 18 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Кремлевская» — «Яшьлек»: от драконов к молодежному хай-теку

Следующая станция — «Кремлевская» — заслуженно считается одной из самых красивых в казанском метро. Здесь, конечно, не обошлось без драконов. Еще на входе на станцию — под стенами Кремля — вас встретит один из самых фотографируемых символов Казани — Зилант. Его обожают запечатлевать на эффектном закатном фоне и туристы, и казанцы. Внутри станции решили по мелочам не размениваться — огромное мозаичное панно с изображением дракона растянулось по потолку в центре платформы. Этот Зилант — нарядный, многоцветный, сказочный — по характерной стилистике больше напоминает своих китайских братьев.

На стенах станции тоже есть мозаичные панно — поскольку на территории Кремля когда-то стоял ханский дворец, они изображают сцены из жизни времен Казанского ханства. Одна только соколиная охота чего стоит! Архитектура Кремля тоже отражена в оформлении станции — здесь стоят небольшие павильоны, малые архитектурные формы, которые в стилизованной форме намекают на башню Сююмбике и на Спасскую башню. В общем, «Кремлевская» — это must see не только в масштабах метро, но и в масштабах всей экскурсионной Казани.

1 / 10 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Двигаемся в Заречье, и первой станцией здесь будет «Козья Слобода». Внутреннее оформление ее выполнено в стиле хай-тек. И — нет, ни одной козы. Хотя нам видится, что скульптурное изображение животного забавно вписалось бы в оформление. А пока никому больше эта светлая идея в голову не пришла, жителям и гостям Казани предлагается полюбоваться интересными колоннами неправильной формы, облицованными блестящим пластиком, акцентным подвесным потолком и полированным мрамором на полу.

Хай-тек в оформлении станции решили использовать, потому что весь окрестный район застраивался в конце XX — начале XXI века, и вся архитектура вокруг — именно такая, из стекла, бетона, металла и пластика. Зато название — историческое (на нем настояла общественность, хотя были предложены и другие варианты: «Заречье» или, к примеру, вездесущий «Ак Барс»).

Изюминка этой станции — в другом. Попробуйте выйти из нее на улицу — в сторону Чистопольской (выход №2). И вы сразу окажетесь в комфортном, благоустроенном сквере, разбитом перед Мундиалем. Здесь даже павильон снаружи выглядит по-домашнему уютно, окруженный живописной аллеей. Это хороший способ отдохнуть, подышать свежим воздухом и полюбоваться зеленью — прежде чем продолжить путешествие по Казанскому метро.

1 / 6 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

А продолжится оно еще на одной футуристичной станции — «Яшьлек». Она единственная, имеющая татарское название. К слову сказать, оно официально не переводится, так и звучит. Для интересующихся: перевод — «Юность», по названию магазина, который много десятилетий работал рядом с Московским рынком, там, где сегодня находится один из входных павильонов на эту станцию.

С первого взгляда, ничего особенного в оформлении этой станции нет: аккуратный мрамор, строгий гранит, без изысков. Но поднимите голову: вы увидите хитроумный орнамент на подвесной потолочной конструкции. Архитекторы утверждают, что это такие фрактальные цветы. Но мы-то точно знаем: это эчпочмаки!

1 / 5 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Северный вокзал» — «Авиастроительная»: с техноплатформы — в салон самолета

Станция «Северный вокзал» интересна тем, что в ее вестибюлях присутствует естественное освещение (как и на «Кремлевской»): у нее неглубокое залегание. Интерьер решен тоже в высокотехнологичном стиле: оформление колонн перекликается с решетчатым потолком, на полу хитроумно выложен геометричный узор, стены облицованы темно-бордовым гранитом. Все вместе очень напоминает крытую железнодорожную платформу. Так и ждешь здесь, что услышишь характерное, немного гнусавое объявление: «Уважаемые пассажиры! Скорый пассажирский поезд сообщением Казань — Москва отправляется с третьего пути». Эта станция пользуется заслуженным вниманием многочисленных гостей города, прибывающих в Казань: вход в нее организован прямо из здания вокзала. Удобно и быстро — как и было задумано.

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realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Постояв на «железнодорожном вокзале» и проехав несколько минут до конечной станции казанского метрополитена, вы окажетесь… в салоне пассажирского самолета! Интерьер станции «Авиастроительная» стилизован под него очень узнаваемо, да так, что ошибиться невозможно. Здесь и плавные металлические своды, и ряды светильников в каждой секции, будто бы над каждым креслом, и даже «отсеки для ручной клади» под потолком! Не хватает только стройных рядов кресел — но их каждый спокойно дорисует в своем воображении.

1 / 7 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кто поможет запостить фотографии с экскурсии

Какая же экскурсия без картинок? Как не переслать друзьям фотографии в неожиданных декорациях, не запостить их в соцсетях. А ожидая следующего поезда и осмотрев особенности декора станций, можно и в Сети позалипать. Благо казанский метрополитен вместе с мобильными операторами постоянно развивает возможности оперативной передачи данных.

Например, Tele2 рассказывает «Реальному времени», что ее базовые станции есть на всех 11 станций казанского метрополитена. Здесь устойчиво обеспечивается соединение — от 2G до 4G. Чтобы постоянно повышать качество связи и мобильного интернета, оператор регулярно проводит рефарминг (перераспределение частот). Диапазоны, которые до сих пор задействовались в сетях 3G, переводятся в более современный стандарт скоростного интернета — 4G. Результат — равномерное распределение нагрузки на сеть, надежная и быстрая работа мобильного интернета. В среднем по всему казанскому метро скорость передачи данных выросла на 25% с сентября 2023 года по март 2024-го.

Реклама. ООО «Т2-Мобайл». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помогает улучшать качество связи и управлять нагрузкой на сеть искусственный интеллект. Специальная технология позволяет распределить нагрузку между базовыми станциями таким образом, чтобы у абонентов был стабильный интернет даже при повышенном трафике. Искусственный интеллект позволяет анализировать поведение и интересы огромного количества пользователей в сети. На основании больших данных эта технология может подобрать для каждого максимально интересный и полезный контент и предложения.

«Реальное время» выяснило и то, чем занимаются пользователи метро в сети, пока ждут своих поездов. Tele2 делится своей статистикой: 35,2% трафика приходится на Telegram, вторым по популярности оказался TikTok (28%), замыкает тройку лидеров YouTube с 13,2%. 11% трафика уходит в VK, 2% — на Rutube, 1% цепко удерживают «Одноклассники». Мессенджеры Viber и WhatsApp используют 10%, приложения «Яндекс.Карты» и навигатор задействуют скромные 0,1% трафика.

С постоянным ростом нагрузки на сам метрополитен растет и нагрузка на мобильную сеть. И, конечно, трафик. За январь пассажиры казанского метро, пользующиеся Tele2, скачали 23,6 ТБ данных, а в феврале эта цифра возросла до 26,2 ТБ! Может быть, и вам пора съездить на увлекательную экскурсию по казанской «подземке» и внести свой вклад в эту статистику?

