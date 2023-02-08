«Все искажено уже»: после суда по «раскулачиванию» офицер Дорошкевич уехал на «Ладе»

Начальник казанского ОП «Зареченский» намерен доказать законность приобретения своего дома, участка и пяти машин

Фото: Ирина Плотникова

Без жены и сыновей, но с двумя юристами пришел сегодня на суд полковник Тарас Дорошкевич. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков обвинил его в приобретении имущества аж на 25 млн рублей на неподтвержденные доходы, потребовал изъять купленное в доход России и взыскать средства за три уже отчужденных иномарки. Однако процесс забуксовал уже на старте — судья Приволжского суда Казани повторно потребовала от представителей истца представить письменные расчеты и пояснения к ним — как именно образовалась разница в доходах-расходах аж на 25 млн рублей. Попутно выяснилось, что один из предметов иска — автомобиль — арестован по арбитражному делу. Детали — в материале «Реального времени».

У суда есть вопросы к прокурорам



По должности и званию 44-летний Тарас Дорошкевич, пожалуй, самый высокопоставленный госслужащий из тех, кого на протяжении последних лет пытались «раскулачить» сотрудники прокуратуры. Интригу еще до старта процесса добавила информация — после подачи иска начальник ОП «Зареченский», проработавший на этом посту почти 5 лет, написал рапорт о выходе на пенсию. Впрочем, на данный момент он находится в отпуске, и на официальном сайте УВД Казани остается главой отдела полиции.

В суде интересы полковника и двух его сыновей представляла адвокат Тамара Чулюкина, а супругу полицейского, Ольгу Дорошкевич, представлял юрист Олег Рахимов. Забегая чуть вперед — по существу претензий в свой адрес Тарас Дорошкевич в зале суда сказал лишь одну фразу: «Не согласен с иском, конечно». Покидая здание суда после заседания, добавил в сердцах: «Все искажено уже!».

Позицию истца отстаивают двое подчиненных Илдуса Нафикова — новый начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры РТ Тимур Нуриев и прокурор этого отдела Лилия Фаттахова. В качестве третьего лица на предварительное заседание пришла Гузель Яхина из МВД Татарстана.

Позицию истца отстаивают двое подчиненных Илдуса Нафикова — новый начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры РТ Тимур Нуриев и прокурор этого отдела Лилия Фаттахова

После установления личности участников и разъяснения прав судья Виктория Чибисова сообщила — поступившее в суд заявление прокуратуры поначалу было остановлено без движения. Стороне истца дали время устранить недостатки и представить расчеты по заявленным требованиям. Дополнительные данные от истца суд не устроили.

— Представленный расчет произведен без учета обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, отметила судья, сославшись, в частности, на суммы в договорах о сделках и некие денежные средства, переданные семье офицера старшим поколением. Также она отметила — в новых расчетах нет сведений о доходах Дорошкевичей от продажи имущества — машин, и вручила прокурорам письменный запрос, сообщив, что ждет письменных же пояснений заявленных требований.

Представитель Дорошкевича Олег Рахимов

Адвокат Чулюкина и юрист Рахимов отметили — именно отсутствие указанных данных помешало стороне ответчиков представить свои возражения по каждому пункту. «Ни одной бумажки мы от них не получили», — упрекнули юристы оппонентов. Далее выяснилось, что сам иск Дорошкевичу и его родне был направлен.

Приключения Subaru и дом для полицейского в 234 «квадрата»

В интересах Ольги Дорошкевич ее представитель Олег Рахимов ходатайствовал о приостановке процесса, считая невозможным разбирательства до разрешения другого судебного спора. Он сообщил — арбитраж рассматривает требование о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля Subaru Forester 2016 года выпуска, и ответчицей по этому делу также является жена Дорошкевича. При этом указанная машина фигурирует и в прокурорском иске — в качестве приобретенной и проданной.

Согласно материалам арбитражного дела, в рамках дела о банкротстве физлица, бизнес-леди Альбины Ивановой, финансовый управляющий имуществом этой должницы оспаривает сделки, совершенные в предбанкротный период. В том числе договор купли-продажи автомобиля между Ивановой и Дорошкевич, заключенный в июле 2020-го. Заявление по этой сделке поступило в Арбитражный суд РТ 17 ноября 2022 года, а на днях суд принял обеспечительные меры — запретил ГИБДД осуществлять регистрационные действия с попавшей в дело иномаркой.

Представители прокуратуры против приостановки иска ввиду арбитражного спора возражали, не видя препятствий для рассмотрения дела. Суд решил продолжать исковой процесс, считая, что оснований для удовлетворения ходатайства в настоящее время нет.

Почти с такой же формулировкой было отказано в ходатайстве представителей истца об истребовании справки о движении средств ответчиков в кредитных организациях. А далее судья Виктория Чибисова кратко изложила суть иска прокурора Татарстана в интересах Российской Федерации.

Выяснилось, осуществляющие надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуроры выявили «факты приобретения семьей Дорошкевича с 2020 года по 2022 год земельного участка площадью 552 кв. м, жилого дома в 234,7 «квадрата» и восьми транспортных средств на общую сумму не менее 23 млн рублей». И направили эту информацию в МВД Татарстана для проведения проверки по контролю за доходами и расходами.

Глава министерства Артем Хохорин приказал — заняться проверкой. Начальника ОП «Зареченский» об этой процедуре уведомили 30 ноября 2022 года.

Истец просит суд обратить в доход государства жилой дом и земельный участок в Приволжском районе Казани, а также прекратить право собственности четырех ответчиков на эту недвижимость, сообщила судья. А также добавила — прокуратура желает аннулировать право собственности Глеба Дорошкевича на две дорогих иномарки 2019 года выпуска — BMW X5 и BMW X6. А также взыскать с главы семейства 6 млн 533 тысячи рублей — общую сумму трех уже отчужденных автомобилей. Был назван тот самый Subaru Forester 2016 года выпуска, Audi Q5 и Toyota Camry 2018 года выпуска. Общий размер исковых требований превышает 25 млн рублей.

Ранее прокуратура информировала о подаче данного иска, указывая по результатам своей проверки, якобы в целях уклонения от декларирования имущества офицер полиции регистрировал дорогостоящие автомобили на сына-студента, не имеющего официального заработка.

До обсуждения реальных доходов кого-либо из Дорошкевичей суд сегодня не дошел. Решил подождать письменных пояснений истца и возражений ответчиков. И объявил перерыв на полтора месяца.

На парковке у здания суда главный ответчик остановился было у белой иномарки, но садиться в нее не стал. На ней уехала адвокат Чулюкина. А Тарас Дорошкевич устроился на пассажирском сидении «Лады Гранта», за рулем был юрист его жены.