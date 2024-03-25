«Ручной труд уходит в прошлое»: нижнекамским школьникам показали современное ремонтное производство

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Как выглядит современное рабочее место сварщика, киповца и электромонтера? Сколько тонн весит самый большой электродвигатель на «Нижнекамскнефтехиме»? Что такое бережливое производство? Подробно на эти и другие вопросы сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа ответили учащимся девятых классов во время экскурсии. На днях будущие выпускники школ побывали на Ремонтно-механическом заводе, где смогли пообщаться с работниками, узнать о нюансах будущих профессий. На что обратили внимание учащиеся СИБУР-классов и о чем еще спрашивали заводчан — в материале «Реального времени».

«Так будут выглядеть все слесарные мастерские»



В «Нижнекамскнефтехиме» прошли дни открытых дверей. Ознакомиться с заводами одного из крупнейших нефтехимических гигантов смогли учащиеся СИБУР-классов. В течение учебного года ребята посещали профориентационные курсы в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, и вот пришло время своими глазами увидеть весь масштаб производства.

В «Нижнекамскнефтехиме» прошли дни открытых дверей. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Ученика лицея №37 Никиту Лапко интересовали особенности работы слесаря КИПиА. После девятого класса юноша планирует поступать в колледж им. Н.В. Лемаева на киповца.



— Мне нравится ремонтировать приборы, подгонять детали и составлять схемы. В колледже мы узнали, как выглядит различное оборудование, мастерские. С нетерпением ждал эту экскурсию, чтобы увидеть, как здесь все устроено, — признался Никита.



Для будущих сварщиков, электромонтеров, слесарей КИПиА и программистов провели экскурсию по Ремонтно-механическому заводу. В прошлом году здесь начались масштабные перемены. Большую часть станков старого образца демонтируют, на смену им придут 214 современных станков и стендов последнего поколения — многофункциональных, высокоточных, энергоэффективных, с высокой степенью автоматизации, программным управлением и максимальной цифровизацией.

Для будущих сварщиков, электромонтеров, слесарей КИПиА и программистов провели экскурсию по Ремонтно-механическому заводу. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Как отметил руководитель Сварочного центра Игорь Соловьев, сегодня на РМЗ трудятся около 2 800 человек — слесари КИПиА, сварщики, электрики. Люди, без слаженной и профессиональной работы которых не функционировало бы ни одно производство НКНХ.



— РМЗ делится на три блока. Первый блок — ремонта. Сюда входят руководители и специалисты, занимающиеся техническим обслуживаем и ремонтом технологического оборудования. Второй блок — ремонтно-механическое производство, которое занимается не только ремонтом деталей, но и их изготовлением. Есть еще инженерный блок, куда входит сварочный сектор. Здесь обучают сварщиков и представителей других рабочих профессий, — рассказал он.



Посетили ребята первую инструментальную мастерскую РМЗ. Она была открыта всего полтора месяца назад и уже получила массу положительных откликов среди персонала. По словам начальника участка Виктора Дорошенко, мастерская модернизирована по новому образцу, здесь плечом к плечу работают слесари, электрики и киповцы.

Посетили ребята первую инструментальную мастерскую РМЗ. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Так будут выглядеть все слесарные мастерские на предприятии. Мы внедряем систему 5С, или так называемое бережливое производство. Эта программа состоит из пяти ключевых моментов — сортировка, соблюдение чистоты и порядка, постоянное совершенствование и стандартизация. Раскладка инструментов у нас происходит в определенном порядке. Каждый ключ и верстак имеют свое место и маркировку. Есть визуальный стандарт порядка — фотография того, как должно выглядеть рабочее пространство. В конце рабочего дня каждый сотрудник все убирает по местам, — подчеркнул Виктор Дорошенко.



Он также отметил, что ручной труд слесарей уходит в прошлое: «Сейчас уже не встретишь ремонтников с большими гаечными ключами, мы стали получать электрические и гидравлические инструменты. Ручной труд уходит в прошлое. Недавно мы были в командировке в Тобольске, там доля ручного труда составляет всего 20%», — поделился впечатлениями от поездки Виктор Дорошенко.



Показали ребятам рабочее место электромонтера. Начальник участка Алексей Майоров отметил, что электрик, хоть и рабочая специальность, но очень интересная и интеллектуальная.

Показали ребятам рабочее место электромонтера. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы занимаемся ремонтом динамического и статического электрооборудования. Все вы знаете, что такое электродвигатель, не автомобильный, а который приводит в движение компрессорное и наносное оборудование. Вес этих электродвигателей — от 2 кг до 17 тонн. Чтобы они работали, ими нужно управлять статическим методом, — рассказал он школьникам.



Начальник участка Ренат Бикметов показал гостям метрологический стенд, где проходят испытания, настройка и калибровка датчиков автоматизации.



— Мы в автоматическом процессе следим за датчиками температуры, давления и другими параметрами. Можем настроить реле, органы регулирования клапанов, есть магазин сопротивления, цифровой мультиметр и блок настройки пневматических приборов, — уточнил он.

Гостям показали метрологический стенд, где проходят испытания, настройка и калибровка датчиков автоматизации. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Не ожидала, что здесь так чисто и современно»



Как отметили на предприятии, открытие новой инструментальной мастерской, закупка передвижной ремонтной техники — важная веха в программе модернизации ремонтного производства. К концу 2024 года будет отремонтирован первый из пяти пролетов здания РМЗ и заработают первые 56 современных станков на участке по ремонту запорно-регулирующей арматуры. Оставшиеся пролеты РМЗ и мастерские второго и третьего этапов модернизации будут запущены в течение 2025 года.



— Очень круто. Мне все понравилось! Не ожидала, что здесь так чисто и современно, — поделилась эмоциями после экскурсии ученица 32-й гимназии Софья Быстрова.

Открытие инструментальной мастерской, закупка передвижной техники — важная веха в программе модернизации ремонтного производства. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Большое впечатление на меня произвели инструменты. Каждый ключ, гайка лежат на своем месте. Рабочие столы удобные, чистые. В помещении светло. Сотрудники Ремонтно-механического завода очень приветливые, все нам показали, рассказали. Теперь я точно знаю, в каком направлении мне двигаться дальше и на кого идти учиться, — сказал ученик 37-й школы Никита Мокеев.



К слову, с экскурсией на НКНХ побывали не только слесари КИПиА, электромонтеры, сварщики и программисты. Ранее с производством знакомились машинисты технологических насосов и компрессоров, аппаратчики-операторы, лаборанты химического анализа.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— У нас налажены очень тесные отношения с колледжем нефтехимии и нефтепереработки. Ежегодно руководство колледжа в начале учебного года посещает СИБУР-классы, выявляет школьников, нацеленных получить рабочие специальности. Детей распределяют по группам в зависимости от профессии. И чтобы ребята могли познакомиться с работодателем, мы организовываем такие экскурсии. Ранее машинисты и аппаратчики посещали производство пластиков, лаборанты знакомились с лабораториями, слесари, киповцы и сварщики увидели наше ремонтное производство, — рассказала ведущий инженер отдела обучения Гульназ Гизятова.

Помимо этого, в начале марта 57 школьников Нижнекамска прошли успешное обучение и получили первое удостоверение об окончании образовательной программы СИБУРа «Моя первая профессия».

