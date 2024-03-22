День в истории 22 марта: 150 лет с первой игры в теннис, родился Камиль хазрат Самигуллин, появление такси
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 22 марта 2024 года
22 марта состоится заседание президиума Государственного совета Татарстана. Сегодня отмечаются Всемирный день водных ресурсов, День Балтийского моря и Международный день таксиста. Два года назад в Татарстане вступил в силу закон, разрешающий продажу алкогольной продукции с 8.00 до 23.00, пять лет назад ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь», которая являлась крупнейшим страховщиком жизни в Татарстане, 150 лет назад прошел первый в истории матч большого тенниса. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание президиума Государственного совета Татарстана.
- Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня работников жилищно-коммунального хозяйства с участием премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
- Заседание Совета регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане при участии помощника раиса РТ Тимура Сулейманова.
Кто родился: директора «Рубина» и «Нэфис Косметикса»
- 1599 — фламандский художник, мастер парадного портрета Антонис Ван Дейк (скончался 9 декабря 1641 года). Его работы выставлялись в том числе в Казани.
- 1915 — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Георгий Жженов (скончался 8 декабря 2005 года). Среди известных фильмов — «Берегись автомобиля» (1966), «Горячий снег» (1973), «Экипаж» (1979) и т. д.
- 1966 — директор автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Рубин» Шамил Хуснутдинов. С 2004 по 2019 год работал гендиректором хоккейного клуба «Ак Барс». За время его работы «Ак Барс» стал четырехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010, 2018), трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), обладателем Кубка европейских чемпионов (2007).
- 1979 — генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова.
- 1985 — председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
- 1992 — татарский актер тетра имени Камала Фаннур Мухаметзянов. В 2023-м стал лауреатом премии Мусы Джалиля.
Кто скончался: жена Антона Чехова и бывший председатель ЦИК России
- 1959 — русская актриса, жена великого писателя Антона Чехова Ольга Книппер-Чехова (родилась 21 сентября 1868 года).
- 2010 — советская и российская певица, народная артистка РСФСР Валентина Толкунова (родилась 12 июля 1946 года). В ее репертуаре было более 800 песен. Признается одной из самых великих русских певиц.
- 2015 — российский писатель-сатирик и драматург, народный артист РСФСР Аркадий Арканов (родился 7 июня 1933 года).
- 2023 — советский и российский политик, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России с 2007 по 2016 год Владимир Чуров (родился 17 марта 1953 года).
Праздники: День воды и таксистов
- Всемирный день водных ресурсов, или Всемирный день воды. Утвержден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в феврале 1993 года.
- День Балтийского моря. Его предложили отмечать в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской конвенции, а дата приурочена к годовщине ее подписания в 1974 году.
- Международный день таксиста. Дата связана с тем, что 22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками — «таксиметрами».
События в истории: первая демонстрация кинофильма, уничтожение Хатыни
- 1841 — в США запатентовали производство крахмала.
- 1874 — на площадках клуба по крикету и бейсболу на Стейтен-Айленде (Нью-Йорк, США) прошел первый в истории матч большого тенниса.
- 1895 — в Париже братья Луи и Огюст Люмьер провели первую демонстрацию кинофильма. Речь о короткометражке «Выход рабочих с завода Люмьер».
- 1933 — в Дахау, неподалеку от Мюнхена, начал действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Германии.
- 1943 — уничтожение Хатыни. Карательный отряд фашистов сжег населенный пункт в Белоруссии вместе с жителями из мести за убийство нескольких немецких военнослужащих окрестными партизанами. Погибли 139 человек, включая 75 детей.
- 1952 — создана первая в СССР Центральная студия телевидения.
- 2000 — Владимир Путин, на тот момент исполняющий обязанности президента Российской Федерации, вручил КАПО им. Горбунова сертификат летной годности для пассажирского самолета Ту-204.
- 2016 — «Реальному времени» стало известно, что на базе телеканала KZN собираются создать новый региональный вещатель «Татарстан-24».
- 2017 — в Татарстане создали «Фонд помощи клиентам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», фонд продолжает действовать. Директором является Булат Бакеев, который в 2020 году был признан банкротом.
- 2018 — власти Татарстана сообщили, что мусоросжигательный завод построят в поселке Осиново Зеленодольского района.
- 2019 — ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь», которая являлась крупнейшим страховщиком жизни в Татарстане. Регулятор объяснил отзыв тем, что компания не осуществляла предусмотренную ею деятельность на протяжении финансового года.
- 2022 — в Татарстане вступил в силу закон, разрешающий продажу алкогольной продукции с 8.00 до 23.00. Его подписал президент республики Рустам Минниханов. Согласно документу, отменяется прежнее ограничение на торговлю алкоголем в период с 22.00 до 10.00.
- 2023 — Госдума приняла заявление о признании геноцида народов Советского Союза Германией в ходе Великой Отечественной войны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали более тринадцати миллионов гражданского населения СССР.
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