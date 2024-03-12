«Номерной фонд не справляется с существующим туристическим потоком»

Как будет развиваться туризм в Татарстане в 2024 году

Фото: Гарифуллина Галия

Поток туристов, приезжающих в Татарстан, сегодня растет, а инфраструктуры для гостей не хватает. В связи с этим увеличение номерного фонда — один из ключевых вызовов, стоящих перед республикой. О том, как решить эту проблему, что нужно для развития природного потенциала региона и куда везти гостей, приехавших повторно, рассказали во время дискуссии «По ту сторону Волги: каким будет предстоящий туристический сезон в Татарстане», которая прошла накануне в Казанском кремле.

Недостаток номерного фонда в Татарстане

По номерному фонду Татарстан находится на шестом месте среди регионов России, уступая Краснодарскому краю, Москве, Крыму, Московской области и Санкт-Петербургу, рассказал во время дискуссии председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. По его словам, прирост номерного фонда происходил за счет масштабных мероприятий, которые республика принимала в течение последних десятилетий.

Тем не менее гостиниц на сегодняшний день не хватает. «2022 и 2023 годы показали, что номерной фонд не справляется с существующим туристическим потоком», — посетовал Иванов. Он отметил, что имеющаяся инфраструктура пока не может удовлетворить спрос даже внутренних туристов, а о заграничных гостях и говорить нечего.

— Очень большие усилия сейчас предпринимаются на уровне республики, города, чтобы привлечь новых инвесторов к созданию средств размещения. Рост туристического потока у нас продолжается, но идет в основном за счет размещения в квартирах, частных апартаментах, — объяснил Иванов.

«2022 и 2023 годы показали, что номерной фонд не справляется с существующим туристическим потоком», — посетовал Иванов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Решением проблемы с размещением в районах Татарстана он назвал создание некапитальных средств размещения. Но с Казани давление это не снимет.

— В этих условиях нам вместе с туроператорским сообществом, объектами посещения нужно думать над тем, каким образом, по большому счету, повышать платежеспособность туриста. Моментально нарастить номерной фонд нельзя. Это означает, что цены на размещение растут, — отметил председатель Госкомитета Татарстана по туризму.

Как следствие, в Казань приезжает более платежеспособная аудитория. Ожиданиям искушенных туристов надо соответствовать, подчеркнул Иванов.

В то же время в результате нехватки номерного фонда пиковые нагрузки в Казани несколько нивелируются. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов сказал, что недостаток мест размещения привел к тому, что туристы стали чаще приезжать в низкий сезон, когда легче найти свободный номер. Это привело к тому, что пиковые нагрузки несколько нивелируются.

— Для многих сервисных проектов гораздо выгоднее, когда нет резких перепадов: можно планировать свою операционную деятельность. Так проще, дешевле, можно не пытаться в высокий сезон набрать по сотне людей, а потом с ними прощаться, — отметил он.

Англоязычная среда — на минимальном уровне

По мнению директора Комитета по развитию туризма Дарьи Санниковой, недавно состоявшиеся «Игры будущего» показали: изучение иностранных языков для работников, задействованных в сфере туризма, — прежде всего.

— Сейчас есть понимание, что английского языка нам уже недостаточно. Нужно расширять языковой ряд наших сотрудников, которые принимают гостей. Мы активно работаем с молодым поколением, чтобы ребята изучали не только английский язык, но и испанский, португальский, корейский, китайский, — сказала она.

По мнению Санниковой, «Игры будущего» показали: изучение иностранных языков для работников, задействованных в сфере туризма, — прежде всего. Гарифуллина Галия / realnoevremya.ru

Иванов согласился, что эта проблема в республике актуальна:

— Англоязычная среда среди сотрудников ресторанов, торговых центров, я не говорю про таксистов, — на минимальном уровне на сегодняшний день. В отелях, как правило, английский язык есть. Но как только гость выходит за пределы гостиницы, у него начинаются проблемы. Это то, над чем в этом году нам надо очень сильно поработать.

Природный потенциал республики

Ландшафты Татарстана не могут сравниться с кавказскими или Байкалом. Зато наша природа отличается доступностью и комфортом, считает руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов республики Оксана Саргина. Интерес к ней повышают за счет поддержки предпринимательских инициатив, направленных либо на создание инфраструктуры, например, средств размещения (глэмпингов, баз отдыха, санаториев), либо на активное времяпровождение: водные прокаты, походы.

В России становится актуальным новое направление, когда инвесторы берут заброшенные загородные объекты отдыха советских времен и переосмысляют их, рассказала Саргина. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается перспектив, в России становится актуальным новое направление, когда инвесторы берут заброшенные загородные объекты отдыха советских времен и переосмысляют их. «Мы об этом еще мечтаем, а некоторые регионы начинают заниматься этим всерьез», — отметила Саргина.

Мероприятия, которые станут точкой притяжения туристов

Рассказывая о планах Казанского Кремля, Рахимов анонсировал совместный проект с Третьяковской галереей. Впрочем, подробности программы он не раскрыл.

— Пока рабочее название — «Лес». Мы постараемся с коллегами эту тему раскрыть с точки зрения изобразительного искусства и других возможностей в искусстве, поговорим о том, что городские «джунгли» — это тоже своего рода лес, — заявил Рахимов.

Санникова отметила, что необходимо создавать событийный календарь и заранее информировать о предстоящих мероприятиях туристические компании, которые могли бы организовать приезд гостей. В числе ожидаемых мероприятий она назвала форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», Игры и саммит стран БРИКС. Точками притяжения для гостей станут также «Ночной велофест», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», Сабантуй, День республики. Интерес вызывают и мероприятия Дирекции парков и скверов города.

Точками притяжения для гостей Казани станут «Ночной велофест», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», Сабантуй, День республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом важна не только событийная программа, но и туристические маршруты по городу. Тем, кто приезжает в Казань не первый раз, нужно предлагать новые туристические продукты, так что авторские проекты востребованы как никогда.

О желании экскурсоводов развивать новые прогулочные маршруты по Казани рассказал гид, краевед и историк Марк Шишкин. Однако для этого необходимо дальнейшее благоустройство города, уверен он:

— Я хотел бы прогуляться по улице Тукая, но я этого не делаю, потому что моих туристов обольет транспорт. Я мечтаю выйти из Спасской башни и пройти по старому Казанскому посаду, между Иоанно-Предтеченским монастырем и Национальным музеем, пройти все закоулочки, подниматься к дому Осокина. Я не поведу туда туриста, потому что там страшно.