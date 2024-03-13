Казань снова увидит большой гандбол

В прошлый раз приезжали финны, сейчас примем Беларусь

Фото: Реальное время

13 марта в Академии тенниса состоится первый из трех запланированных матчей между сборными России и Беларуси. Это будет вторая половина суперсерии, три стартовых матча прошли в ноябре прошлого года в Беларуси. Спортивная редакция «Реального времени» анонсирует это любопытное для Казани событие.

Казань традиционно предоставляла площадку под игры сборной

Спортивный Татарстан исторически развивает игровые командные виды спорта через проведение матчей сильнейших команд страны и национальных сборных. Первым в этом плане выступил начальник баскетбольного УНИКСа Александр Щербаков, который поначалу отдал спорткомплекс под проведение матчей чемпионата страны (5—8-е места), затем пригласил в Казань сборную Украины. И от того и от другого события остались воспоминания на всю жизнь, к примеру, те, что нищим «Спартаком» из Питера руководил легендарный Владимир Кондрашин, а Украина по каким-то причинам не приехала, и ее заменил УНИКС, сыгравший товарищеский матч против национальной сборной.

Этот анонс не носит в себе историчности, а потому просто перечислим, как в Казань приезжали представители хоккея с мячом и регби-13, волейбола и хоккея на траве, как мужского, так и женского, футбол, регбийной семерки, наконец, в 2018 году, гандбол. В «Баскет-Холле» сборная России обыгрывала Финляндию, а уже нынешний начальник «Зиланта» Константин Горбунов, образно говоря, седел на глазах, переживая, чтобы все закончилось максимально хорошо, обещая в светлом будущем возрождение казанского клубного гандбола. Кстати, Дмитрий Житников вспоминал, что «Очень понравилось тогда, как болели на трибунах, в целом была приятная атмосфера».

И вот второй приезд российской сборной уже, как говорится, на другую локацию. Академия тенниса ранее принимала универсиадский турнир по бадминтону, казанские спортивные комплексы, в целом, многофункциональны, «Зилант» вполне себе бодр, и поэтому нервов должно быть потрачено не так много. Разве что за итог первого из трех противостояний с братьями белорусами, с которыми мы затем сыграем 15-го на «Динамо» и 17-го в Чехове.

Нервов должно быть потрачено не так много, разве что за итог первого из трех противостояний с братьями белорусами. Реальное время / realnoevremya.ru

Три матча для того, чтобы попытаться отыграться в противостоянии, в котором мы уступаем, поскольку в ноябре, в первой половине суперсерии, россияне трижды уступили белорусам на их площадках в Могилеве (28:32), в Гомеле (26:27) и в Минске (22:25).

Казань не увидит темнокожего белоруса...

Итог непредсказуем, поскольку мужской гандбол, пожалуй, еще женский баскетбол, это вид спорта, в котором россияне и белорусы одинакового уровня. Есть даже сборники, которые играют в чемпионате соседней страны. У Беларуси вратарь Игорь Черников из питерского «Зенита», а у россиян голкипер Денис Заболотин, защищающий ворота команды БГК «Мешкова» из Бреста. Белорусы вообще могут выставить стартовый состав из легионеров, выступающих в чемпионатах Польши (двое), Германии, Израиля, Франции, Швейцарии.

При этом у белорусов в составе Астрашапкин, Гайдученко, Кулак, Никанович, Солдатенко, Черников, участвовавшие в январском чемпионате Европы 2022 года, последнем на данный момент международном соревновании, в котором принимала участие и Россия под флагом ФГР. Правда, руководство сборной уже успело посетовать, что на матчи с Россией не приедет восемь игроков, которых принято называть основными. И уже после этого заявления сборная потеряла Дмитрия Хмелькова, весьма нетипичного белоруса с темной кожей, поскольку его отец родом из Камеруна. Для Беларуси, кстати, присутствие темнокожих в спорте весьма распространено, не надо забывать, что первой и единственной темнокожей спортсменкой в составе сборной СССР была Антонина Чибангу, по мужу Лисевич.

Мужской гандбол это вид спорта, в котором россияне и белорусы одинакового уровня. Реальное время / realnoevremya.ru

… Зато брат увидит брата

У нас с того чемпионата осталось чуть больше народа: Грушко, Дземин, Житников, Киреев, Корнев, Косоротов, Александр Котов, Шишкарев. Зато легионеров ровно в два раза меньше: голкипер Виктор Киреев из Германии, Дмитрий Житников из польской «Вислы» и Сергей Марк Косоротов из венгерского «Веспрема». Если болельщикам «Зиланта» фамилия Житников о чем-то напомнили, то поясним, это брат казанца Владимира Житникова. Выяснилось, что братья не виделись уже 3 года и матч в Казани — это приятная возможность пообщаться в режиме офлайн. А Косоротов с двойным именем Сергей Марк — это сын куйбышевского, а затем самарского дзюдоиста и самбиста.

Следующий чемпионат мира, в 2025 году, наши сборные уже пропустят, а 11 марта сборные России и Беларуси не вошли в число участников жеребьевки квалификационного турнира чемпионата Европы 2026 года, о чем сообщила пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF). То есть первый потенциальный старт на международной арене может быть только в 2027 году, когда пройдет чемпионат мира. А может и не быть.

И есть такое подозрение, что главному тренеру, Велимиру Петковичу, не сообщили информацию о том, что гандбол России отстранен от международных стартов наряду со сборными командами по всем игровым видам спорта. Кирееву в мае исполнится 37 лет, Шишкареву этим летом стукнет 36, Житникову нынешней осенью — 35 лет, Корневу — 32, Грушко — 31, Котову — 30. Отмечалось, что сербский специалист привлек к дебюту в сборной Виктора Фурцева, но и воспитаннику белгородского гандбола скоро исполнится 28 лет. Простой анализ подсказывает, что гандбол по возрасту его участников уступает только самому возрастному среди командных видов спорта — хоккею с мячом, и неограниченное время контроля над мячом (в отличие, например, от баскетбола и водного поло), а также постоянно проводимые замены не дают существенного преимущества молодым командам над ветеранами, тем не менее мировая элита уже вовсю использует спортсменов, родившихся в 21-м веке. А мы не используем, хотя отстранение от международных стартов, казалось бы, прямо способствовало этому.

Есть подозрение, что Велимиру Петковичу не сообщили информацию о том, что гандбол России отстранен от международных стартов. Реальное время / realnoevremya.ru

Велимир Петкович: «В Казань приехали все лидеры сборной, которых не было на матчах суперсерии в Беларуси»

Перед началом новой суперсерии тренеры сборных пообщались с журналистами. Наставник белорусов Юрий Шевцов сделал это дома, а Велимир Петкович в Казани, выбрать которую, по его словам, было его идеей, поскольку в Москве могло бы собраться недостаточное количество зрителей. Плюс это позволило ему во второй раз в жизни посетить Казань, в первый раз это произошло три месяца назад, когда он приезжал сюда туристом на три дня, и в этом плане столица Татарстана ему очень понравилась.

Что касается непосредственно гандбола, то Петкович заметил, что девушкам не повезло, что у них нет спарринг-партнера подобного уровня, как у мужской сборной. Это истинная правда, поскольку там белоруски даже не участвуют в чемпионатах мира и Европы, куда мы приезжали фаворитами. А у мужчин, в принципе, паритет. И проигрыш матчей суперсерии в Беларуси Петкович объяснил, в частности, тем, что там не было Киреева, Житникова, Косоротова, которые выступали за свои клубы в Европе, а сейчас приехали в распоряжение сборной страны.

Помимо этого сербский тренер российской сборной открыл секрет, что Федерация гандбола имела договоренности о проведении товарищеских матчей в Европе, Азии и Африки со сборными Сербии, Словении, Хорватии, Катара, Туниса. С той стороны было выражено желание сыграть, но затем Тунис, Катар и после них остальные начали отказываться от матчей, ссылаясь на поступившее запрещение. При этом официально запрещено участие только в турнирах уровня чемпионатов мира и Европы, понятно, что и Олимпийских игр.