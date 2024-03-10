Динозавр, Бэтмен и Дед Мороз катаются со склонов у Кремля

Зиму провожают фестивалем лыж и сноуборда «Крутой спуск»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казань — город контрастов: одновременно с новостями о возможном паводке следим сегодня за событиями фестиваля для любителей сноуборда и горных лыж «Крутой спуск»: трассу построили у стен Казанского кремля, на фоне «Кул-Шарифа». Участвовать в соревнованиях пожелали 300 человек.

Начинается лыжня, как известно, от Кремля



Трассу начали готовить в ночь на 7 марта. Самосвалы собирали снег с дорог и тротуаров на площади Тысячелетия. Его там много. Процесс шел под руководством членов и тренеров сборной Татарстана по горным лыжам. Для профессионалов построили трамплин высотой примерно 1,5 метра и длиной пролета в 5—6 метров.

Для зрителей места особо, похоже, не расчищали: те, кто желал смотреть на зрелище у ограждений, добирались сквозь завалы рыхлого снега.

Фестиваль назвали «прощанием с зимним сезоном». Принять участие в состязаниях мог любой желающий — и профессионал, и любитель. Надо было лишь зарегистрироваться. В итоге скатиться по крутому склону в районе Преображенской башни пожелало более 300 человек.

Кремлевская стена стала фоном для сноубордов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Меньше всего было женщин на лыжах, а больше всего — сноубордистов. Фестиваль начался со спуска на сноубордах, продолжился лыжниками, прыжками с трамплина, костюмированным спуском. Так что одновременно можно было увидеть полет с кульбитом на трамплине и задумчивое огибание всех вешек.

А в конце на гору побежали все обладатели инвентаря — вне зачета скатиться разрешалось перед награждением.

Мороз уезжает от нас креативно. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Несовершеннолетние не допускаются, за исключением...



Поскольку организаторы установили ограничение «18+», было удивительно увидеть крохотную девочку с небольшим сноубордом, в юбке и капюшоне с единорогом. Зара Иванова пришла на соревнования с папой Димой. Ей пять лет, она самая маленькая спортсменка, которая освоила сноуборд-перекантовку, выполнила прыжок на вейкборде с разворотом доски в 360 градусов, прыгнула на сноуборде с разворотом на 180. И освоила водную доску. Чтобы все это успеть, у нее было время — Зара катается с двух лет.

Среди участников были люди и постарше — к примеру, 67-летний Равиль Муслюмов, несколько раз объехавший вокруг света и месяцами живший в аэропортах (в воздушной гавани Вены он провел полгода в пандемию).

Динозавр, снежок, девушка. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также нас традиционно интересовали костюмы. Один из спортсменов пришел в облачении Деда Мороза, другой стал Бэтменом, третий позировал в наряде, украшенном маленькими елочками. Организаторы четко прописали, что костюмы должны быть закрытыми, так что одна из дам просто надела купальник поверх остальной одежды. Наконец, и зажигавший на танцполе под сеты диджеев M.A.D и DJ BubbleGum динозавр с девушкой внутри также решился на съезд.

— Смотри, какой костюм у чувака, — оценили коллеги идущего впереди участника.

Он подал заявку уже после окончания регистрации, но организаторы его допустили, поскольку Антон сопроводил просьбу объяснением, что он работает начальником караула 16-й пожарно-спасательной части города Казани и просит «для популяризации спорта в МЧС России».

Спортсмены отмечали, что снег, к сожалению, не такой чистый, каким был неделю назад. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметим, что в комментариях в аккаунтах мэрии Казани жители бодро делились новыми вариантами мест проведения, предлагая провести «Крутой спуск» на остановках общественного транспорта «Карбышева» и «Комарова» — мол, надземные переходы там «приспособлены» под состязания.

Организаторы же сообщают, что спуск будет открыт для всех желающих до 20.00.