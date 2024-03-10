Право на естественное старение

Книга этой недели — сборник эссе Сьюзен Сонтаг «О женщинах»

Фото: Реальное время

Главное событие этой недели — Международный женский день, причину возникновения которого многие уже забыли. Это не праздник весны. Это не праздник женщин. Это день борьбы женщин за свои права. Какие-то подвижки в этом вопросе есть, но они на самом деле небольшие. Зачастую мы даже не замечаем, насколько сильно неравноправие. К тому же в обществе еще много табуированных тем, которые не принято обсуждать публично. Одна из них — женское старение. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, почему эссе Сьюзен Сонтаг 1972-го года «Двойной стандарт старения» нужно перечитывать и перечитывать.

В сборник Сьюзен Сонтаг «О женщинах» входит несколько эссе, переписка и интервью. Но я хочу остановиться только на «Двойном стандарте старения», поскольку эту тему обсуждают женщины. Чаще кулуарно, между собой. И практически никогда публично. Потому что это неприлично. А иногда неприятно. Всем.

Сонтаг писала это эссе в 1972 году, когда ей было 39 лет. Я пишу эту статью, когда мне тоже 39 лет. И я прекрасно понимаю то, о чем рассуждает американская эссеистка. Это время, когда появляются первые морщины и седые волосы. Время, когда начинаешь видеть старение. Время, когда начинаешь видеть несправедливость старения.

В своем эссе Сонтаг приводит яркий пример. Она рассказывает об очень пожилом мужчине за 70, который фотографируется в коротких шортах. У него дряблые ноги и руки. Когда люди рассматривают такую фотографию, их ничего не смущает. Почему мы должны удивляться дряблости кожи пожилого мужчины?! Но если бы на фотографии была запечатлена женщина того же возраста в коротких шортах, то с большой вероятностью это изображение вызвало бы отторжение. Пожилая женщина с оголенным телом — это не просто неприлично. Сонтаг использует более грубые, но меткие слова. Она говорит, что общество считает ее уродливой. И это правда.

Общество очень жестоко к женскому старению, в то время как у мужчин есть право естественно стареть. Седина в волосах их украшает. Женщины же должны прибегать к окрашиванию и всячески молодиться, чтобы скрыть свой возраст. Мужчина озвучивает свой возраст открыто — это его социальный капитал, который транслирует опыт и профессионализм. У женщин с определенного момента спрашивать про возраст неприлично. Как будто есть какой-то временной рубеж, когда женщина уходит в утиль. И эту красную линию ни в коем случае нельзя пересекать, даже если ты ее пересекла 20 лет назад. Таков негласный общественный договор.

Причина этому, как пишет Сонтаг, заключается в стандартах и требованиях к женской внешности, которое предъявляет общество. Культ молодости запрещает женщине стареть и мотивирует ее бороться с законами природы. А это борьба, в которой женщина точно проиграет. При этом в мировом публичном поле есть женщины, чье старение общественность может назвать красивым. Но в основном это актрисы, которые зарабатывают своей внешностью. Сонтаг утверждает, что у среднестатистической женщины с ее работой, домашними делами и недоступностью косметических услуг нет никаких возможностей приблизиться к тому стандарту старения, которое общество готово воспринимать со знаком «плюс». Позволить себе «красивую» старость могут только очень состоятельные женщины при условии, что все свое время они посвящают попыткам сохранить молодость.

Вопрос здесь даже не в том, что стандарты старения для женщин более высокие, чем для мужчин. Вопрос в том, что у мужчин есть право на естественное старение, а у женщин нет. Это ключевая мысль, которую Сонтаг пытается донести в своем эссе.

Более того, она идет дальше и заходит на территорию, на которую сегодня побоялись бы зайти самые смелые ораторы. Она рассматривает несправедливость в отношении общества к парам неравного возраста. К примеру, ни у кого не вызывает удивления 50-летний мужчина, рядом с которым идет 25-летняя женщина. Почему она с ним? Он успешен, богат, возможно, у него интересный жизненный опыт и он может о многом рассказать. Но если рядом с 50-летней женщиной будет 25-летний мужчина, то это вызывает у общественности как минимум недоумение. «Зачем ему эта старуха?». Примерно такие комментарии будут сопровождать эту пару. При этом женщина может быть хоть в два-три-десять раз богаче, умнее и красивее 50-летнего мужчины из примера выше. В глазах общества такой союз противоестественен.

Предполагаю, что в этот момент должны появиться комментарии из серии, что 50-летний мужчина может зачать ребенка, а 50-летняя женщина — нет. Только вот эти правила работали несколько в другое время. Я бы даже сказала, несколько в другом веке. С учетом того, сколько сейчас на планете людей, то вопрос воспроизведения новых особей стоит не так остро для планеты в целом. А для конкретных стран дело вовсе не в возрасте, а в условиях жизни, когда молодые люди обоих полов не стремятся заводить детей.

Сонтаг пишет, что с определенного возраста женщина как будто бы выпадает из сексуальной жизни только по той причине, что у нее появляются седые волосы и морщины. Хотя никаких причин неспособности вести активную половую жизнь с точки зрения физиологии у нее нет. В отличие от мужчин. И с точки зрения общества, единственное на что может рассчитывать 50-летняя женщина на поле романтических отношений — это партнер, который старше ее на 15—20 лет. Так решило общество. Только вот 50-летним женщинам не очень понятно, что им делать с 70-летним мужчиной, которому нужна уже не романтическая партнерша, а гувернантка или сиделка.

Право на естественное старение должно быть у каждого: как у мужчины, так и у женщины. Без осуждений и требований. Со своими особенностями и странностями. Но если учесть, что Сонтаг писала об этом в 1972 году, а в 2024-м мы все в той же точке, то вряд ли стоит ждать изменений в ближайшие 10 лет. Но это не повод, чтобы не говорить о женском старении.

Издательство: Ad Marginem

Перевод: Светлана Кузнецова

Количество страниц: 224

Год: 2024

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».