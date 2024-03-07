Гид по улице Бутлерова: ансамбль медицинского городка — английская готика и советский ампир

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Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ

Как стало известно на прошлой неделе, здание КГМУ на Бутлерова, 49 к декабрю 2024 года отремонтируют на сумму в 67 193 726 рублей. Это — замена окон, отопления, вентиляции и кровли, а также обновление зрительного зала, сцены, лестниц. И озеленение! Об внушительном ансамбле вокруг медицинского университета мы сегодня и расскажем.

Акушерско-гинекологическая клиника имени Груздева (Толстого, 4)

Отделение врачебных наук в Казанском университете появилось при основании в 1804 году. В его архитектурный ансамбль входят анатомический театр и клиника. Во второй половине XIX века медицинский факультет стремительно растет и развивается. Здесь учатся до 400 студентов. Приходится тесниться и квартировать у коллег (психиатрическое отделение находилось в окружной психбольнице). Обслуживать больных тяжело.

В итоге в 1889-м было отправлено ходатайство о выделении денег, а в 1897-м на Бутлерова, неподалеку от военного госпиталя, на пустыре начинают строить комплекс новых университетских клиник. На них ушло около полумиллиона рублей. Территорию Дума отдал в счет части площадей у университета.

Проектировал их Константин Михайлович Быковский в стиле английской готики, при участии губернского архитектора Льва Хрщоновича и гражданского инженера Ивана Колмакова. Быковский к тому времени сотворил немало церквей и больниц в Москве, а также занимался Московской конторой Государственного банка на Неглинной. Особенно много его зданий на Большой Пироговской, где он строил университетский клинический городок.

Клиника Груздева. скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Четыре здания открылись 27 января (8 февраля по новому стилю) 1900 года. В том же году, спустя два дня, на Большой Красной открылся Бактериологический институт. Почему отдельные здания? Чтобы изолировать «заразных» и избежать появление огромных палат. Правда, изначально предполагалось, что клиник будет восемь, они будут соединены коридорами...

Викторин Груздев родился в Кинешме. Отец его был священником, до Военно-медицинской академии в Петербурге он учился в Костроме, в духовном училище и духовной семинарии. До Казани работал в клинике при академии, где стал доктором медицины, после учебы в Австрии попал по конкурсу на кафедру акушерства и женских болезней Казанского университета. Также преподавал в Родионовском институте благородных девиц, работал главным врачом Казанской общины сестер милосердия Красного Креста и редактировал журнал «Природа и люди». Среди любопытных тем в портфолио Груздева — искусственное оплодотворение млекопитающих.

Родильное отделение при Казанском университете открылось в 1833-м под руководством Александра Лентовского. В здании на Бутлерова разместилась акушерско-гинекологическая клиника, родильный дом и кафедра акушерства и гинекологии. Груздев руководил этим хозяйством до 1931 года — 31 год. В частности, здесь занимались оперативным лечением фибромиом, кистом, сарком, рака. После смерти Груздева дело продолжили его ученики, а имя профессора клиника получила еще при его жизни, в 1936-м. В мемориальном кабинете, помимо личных вещей, хранятся его сердце и мозг.

Кожно-венерологическая республиканская больница. скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Другие клиники

Некоторые из клиник не особо видны с улицы Бутлерова. Кожно-венерологическая (ныне республиканская больница) стоит на углу улиц Толстого и Щапова. Она построена на деньги Ивана Алафузова. Он в завещании указал построить в Адмиралтейской слободе (где находились его владения) больницу для чернорабочих на 50 мест и церковь. Вдова, Лидия Андреевна, и брат, Николай Иванович, сумели передать деньги на здания на Бутлерова.

«Популярность» получил факт, что здесь лечился от гонореи молодой Лев Толстой. Там он познакомился с неким «буддийским ламой», который избавлялся от какой-то более приличной болезни. Историки предполагают, что это был проживший в Казани 14 лет Галсан Гомбоев, работавший в Казанской гимназии комплектным надзирателем, преподававшим в университете и духовной академии монгольский язык..

Педиатрическая клиника имени ее директора Виктора Меньшикова (сейчас здесь Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер) находится еще дальше, на Щапова. Меньшиков занимался вопросами лечения кори, диетологии. Во время Гражданской войны он был эвакуирован в Томск, потом оказался в Иркутске, но в 1920-м вернулся в Казань.

Храм при клинике. скриншот realnoevremya.ru из https://www.yandex.ru/maps

Храм святителя Варсонофия Казанского чудотворца (Толстого, 4/47)

При родильном доме был храм, соединенный с корпусом каменной галереей. Освятили его в 1901 году. Деньги на его строительство также выделили жена и брат Алафузова, вложился и подрядчик, купец Петр Митрофанович Сушенцов. Он же передал роддому несколько икон, совместно с одним из основателей Казанской художественной школы Григорием Медведевым. Алафузовские владения, как известно, теперь превращают в «город в городе». А дом Сушенцова находится на Горького, 24, его в прошлом году пообещали отреставрировать.

Деньги на содержание причта храма также шли от Алафузовых, с процентов от их ценных бумаг. По тогдашней моде в облике храма много взято из древнерусской церковной архитектуры. Его закрыли уже осенью 1918 года, в советское время здесь размещались склад, архив и кабинет УЗИ. В 2010-м церковь передали Казанской епархии.

Клиника Вишневского. скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Клиника Вишневского (Бутлерова, 47)

В ходатайстве от 1889 года указывалось, что «хирургическая клиника имеет всего 15 штатных мест — такое ничтожное число коек для стационарных больных в высшей степени стесняет клиническое преподавание хирургии». Про нее и про офтальмологию добавляется: «В дни приема амбулаторных больных накопляется в особенности, когда совпадают приемы в обеих клиниках, такое огромное число лиц как больных, так и их провожатых, что невозможно их поместить в коридор верхнего этажа, и они располагаются по всей лестнице. Многие из них приходят далеко не в чистом платье и обуви, что, конечно, еще более портит и без того скверный воздух клиник».

Сейчас эта клиники носит имя Александра Вишневского, чей бюст стоит в сквере неподалеку. Вишневский заведовал здесь в 1914—1934 годах. Перед зданием расположен садик, он появился в середине прошлого века. А позади — новый 12-этажный корпус, возведенный в 1970—1980-е годы.



Главный корпус Казанского государственного медицинского университета (Бутлерова, 49)

Пережив революцию, медики открывали новые НИИ, а в 1930-м факультет КГУ превратился в Казанский государственный медицинский институт. Сначала у него были лечебный и санитарно-гигиенический факультеты, вскоре появился педиатрический, значительно позже — стоматологический, фармацевтический…

Главный корпус построен в 1959 году по проекту Махмута Игламова. Изначально для медиков строили здание на углу улиц Толстого и Щапова, но еще в процессе возведения было решено, что там будут учиться строить самолеты и вертолеты студенты КАИ.

Несмотря на то, что это уже оттепель, здания КГМУ — яркий образец советского неоклассицизма: большое количество коринфских колонн, но при этом — достаточно скромный декор. Здание вписано в улицу и, несмотря на масштабы, не доминирует на ней. Это одно из последних зданий, построенных Махмутом Игламовым в Казани. Ректором КГМИ в то время был хирург Рустам Вяселев, при нем появилось и общежитие на улице Пионерской.

В 1960-м институт получил имя Сергея Владимировича Курашова, который, выучившись в Казани, проработал здесь недолго, а в 1959-м стал министром здравоохранения СССР.

