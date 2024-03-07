Гид по улице Бутлерова: ансамбль медицинского городка — английская готика и советский ампир
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Как стало известно на прошлой неделе, здание КГМУ на Бутлерова, 49 к декабрю 2024 года отремонтируют на сумму в 67 193 726 рублей. Это — замена окон, отопления, вентиляции и кровли, а также обновление зрительного зала, сцены, лестниц. И озеленение! Об внушительном ансамбле вокруг медицинского университета мы сегодня и расскажем.
Акушерско-гинекологическая клиника имени Груздева (Толстого, 4)
Отделение врачебных наук в Казанском университете появилось при основании в 1804 году. В его архитектурный ансамбль входят анатомический театр и клиника. Во второй половине XIX века медицинский факультет стремительно растет и развивается. Здесь учатся до 400 студентов. Приходится тесниться и квартировать у коллег (психиатрическое отделение находилось в окружной психбольнице). Обслуживать больных тяжело.
В итоге в 1889-м было отправлено ходатайство о выделении денег, а в 1897-м на Бутлерова, неподалеку от военного госпиталя, на пустыре начинают строить комплекс новых университетских клиник. На них ушло около полумиллиона рублей. Территорию Дума отдал в счет части площадей у университета.
Проектировал их Константин Михайлович Быковский в стиле английской готики, при участии губернского архитектора Льва Хрщоновича и гражданского инженера Ивана Колмакова. Быковский к тому времени сотворил немало церквей и больниц в Москве, а также занимался Московской конторой Государственного банка на Неглинной. Особенно много его зданий на Большой Пироговской, где он строил университетский клинический городок.
Четыре здания открылись 27 января (8 февраля по новому стилю) 1900 года. В том же году, спустя два дня, на Большой Красной открылся Бактериологический институт. Почему отдельные здания? Чтобы изолировать «заразных» и избежать появление огромных палат. Правда, изначально предполагалось, что клиник будет восемь, они будут соединены коридорами...
Викторин Груздев родился в Кинешме. Отец его был священником, до Военно-медицинской академии в Петербурге он учился в Костроме, в духовном училище и духовной семинарии. До Казани работал в клинике при академии, где стал доктором медицины, после учебы в Австрии попал по конкурсу на кафедру акушерства и женских болезней Казанского университета. Также преподавал в Родионовском институте благородных девиц, работал главным врачом Казанской общины сестер милосердия Красного Креста и редактировал журнал «Природа и люди». Среди любопытных тем в портфолио Груздева — искусственное оплодотворение млекопитающих.
Родильное отделение при Казанском университете открылось в 1833-м под руководством Александра Лентовского. В здании на Бутлерова разместилась акушерско-гинекологическая клиника, родильный дом и кафедра акушерства и гинекологии. Груздев руководил этим хозяйством до 1931 года — 31 год. В частности, здесь занимались оперативным лечением фибромиом, кистом, сарком, рака. После смерти Груздева дело продолжили его ученики, а имя профессора клиника получила еще при его жизни, в 1936-м. В мемориальном кабинете, помимо личных вещей, хранятся его сердце и мозг.
Другие клиники
Некоторые из клиник не особо видны с улицы Бутлерова. Кожно-венерологическая (ныне республиканская больница) стоит на углу улиц Толстого и Щапова. Она построена на деньги Ивана Алафузова. Он в завещании указал построить в Адмиралтейской слободе (где находились его владения) больницу для чернорабочих на 50 мест и церковь. Вдова, Лидия Андреевна, и брат, Николай Иванович, сумели передать деньги на здания на Бутлерова.
«Популярность» получил факт, что здесь лечился от гонореи молодой Лев Толстой. Там он познакомился с неким «буддийским ламой», который избавлялся от какой-то более приличной болезни. Историки предполагают, что это был проживший в Казани 14 лет Галсан Гомбоев, работавший в Казанской гимназии комплектным надзирателем, преподававшим в университете и духовной академии монгольский язык..
Педиатрическая клиника имени ее директора Виктора Меньшикова (сейчас здесь Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер) находится еще дальше, на Щапова. Меньшиков занимался вопросами лечения кори, диетологии. Во время Гражданской войны он был эвакуирован в Томск, потом оказался в Иркутске, но в 1920-м вернулся в Казань.
Храм святителя Варсонофия Казанского чудотворца (Толстого, 4/47)
При родильном доме был храм, соединенный с корпусом каменной галереей. Освятили его в 1901 году. Деньги на его строительство также выделили жена и брат Алафузова, вложился и подрядчик, купец Петр Митрофанович Сушенцов. Он же передал роддому несколько икон, совместно с одним из основателей Казанской художественной школы Григорием Медведевым. Алафузовские владения, как известно, теперь превращают в «город в городе». А дом Сушенцова находится на Горького, 24, его в прошлом году пообещали отреставрировать.
Деньги на содержание причта храма также шли от Алафузовых, с процентов от их ценных бумаг. По тогдашней моде в облике храма много взято из древнерусской церковной архитектуры. Его закрыли уже осенью 1918 года, в советское время здесь размещались склад, архив и кабинет УЗИ. В 2010-м церковь передали Казанской епархии.
Клиника Вишневского (Бутлерова, 47)
В ходатайстве от 1889 года указывалось, что «хирургическая клиника имеет всего 15 штатных мест — такое ничтожное число коек для стационарных больных в высшей степени стесняет клиническое преподавание хирургии». Про нее и про офтальмологию добавляется: «В дни приема амбулаторных больных накопляется в особенности, когда совпадают приемы в обеих клиниках, такое огромное число лиц как больных, так и их провожатых, что невозможно их поместить в коридор верхнего этажа, и они располагаются по всей лестнице. Многие из них приходят далеко не в чистом платье и обуви, что, конечно, еще более портит и без того скверный воздух клиник».
Сейчас эта клиники носит имя Александра Вишневского, чей бюст стоит в сквере неподалеку. Вишневский заведовал здесь в 1914—1934 годах. Перед зданием расположен садик, он появился в середине прошлого века. А позади — новый 12-этажный корпус, возведенный в 1970—1980-е годы.
Главный корпус Казанского государственного медицинского университета (Бутлерова, 49)
Пережив революцию, медики открывали новые НИИ, а в 1930-м факультет КГУ превратился в Казанский государственный медицинский институт. Сначала у него были лечебный и санитарно-гигиенический факультеты, вскоре появился педиатрический, значительно позже — стоматологический, фармацевтический…
Главный корпус построен в 1959 году по проекту Махмута Игламова. Изначально для медиков строили здание на углу улиц Толстого и Щапова, но еще в процессе возведения было решено, что там будут учиться строить самолеты и вертолеты студенты КАИ.
Несмотря на то, что это уже оттепель, здания КГМУ — яркий образец советского неоклассицизма: большое количество коринфских колонн, но при этом — достаточно скромный декор. Здание вписано в улицу и, несмотря на масштабы, не доминирует на ней. Это одно из последних зданий, построенных Махмутом Игламовым в Казани. Ректором КГМИ в то время был хирург Рустам Вяселев, при нем появилось и общежитие на улице Пионерской.
В 1960-м институт получил имя Сергея Владимировича Курашова, который, выучившись в Казани, проработал здесь недолго, а в 1959-м стал министром здравоохранения СССР.
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