В марте товарооборот России и США увеличился в 1,5 раза

Он достиг максимальной за два года планки в $573 млн

Фото: Татьяна Демина

За март товарооборот России и США увеличился в 1,5 раза. Он достиг максимальной за два года планки в $573 млн, сообщает РИА «Новости».

Такой скачок объясняется резким ростом российского экспорта. Он составил $523,4 млн против $339,6 месяцем ранее. Отмечается, что вырос американский импорт удобрений ($219 млн). Кроме того, американские компании закупали российскую платину ($87,5 млн), фанеру ($6 млн) и фосфаты ($5 млн).

Что касается поставок из США, они остались на уровне февраля и составили $50 млн. Россия была заинтересована в вакцинах ($14,8 млн), медицинских инструментах ($6,2 млн), пищевых продуктах ($5,7 млн) и приборах для анализов ($3,7 млн).

Напомним, вчера президент России Владимир Путин отметил рост товарооборота с Монголией на встрече с ее лидером Ухнаагийном Хурэлсухом. По итогам 2024 года показатель увеличился на 17,5%, а за первые два месяца текущего года — еще на 25%.

Галия Гарифуллина