Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +21 градуса

Будет облачно с прояснениями

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +10 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +12 до +17 градусов, в восточных и южных районах местами до +21 градуса. В Казани прогнозируют от +12 до +14 градусов.

Галия Гарифуллина