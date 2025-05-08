Объявленное Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы началось в ночь с 7 на 8 мая

Оно будет действовать до ночи с 10 на 11 мая

Фото: Динар Фатыхов

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы началось в ночь с 7 на 8 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Перемирие будет действовать с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая. Об этом в Кремле сообщили еще 28 апреля. Вместе с тем российская сторона подчеркивала, что в случае нарушения перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ оставляют за собой право на адекватный и эффективный ответ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент США Дональд Трамп назвал анонсированное Россией перемирие на майские праздники «многим», учитывая, с чего пришлось начать урегулирование конфликта на Украине.

— Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали, — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Это уже третье перемирие, объявленное за время СВО. Первое было в январе 2023 года на Рождество. В прошлом месяце Россия объявила пасхальное перемирие: Владимир Путин поручил остановить все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

Галия Гарифуллина