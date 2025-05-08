В Казани открыли бюст Героя России, участника СВО Дамира Гилемханова

В Казани открыли бюст Героя России, участника СВО Дамира Гилемханова. Памятник расположен на территории средней общеобразовательной школы №42, где он учился. Ранее учебному заведению было присвоено его имя, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

На открытии бюста глава республики Рустам Минниханов подчеркнул, что Дамир Гилемханов вместе с командиром своего экипажа, еще одним татарстанцем Дамиром Исламовым, погиб в неравном бою, уничтожив четыре вражеских танка.

— Имена наших героев навсегда вписаны в страницы героической истории России. Они стали первыми татарстанцами — участниками специальной военной операции, удостоенными высокого звания Героя России, — заявил раис Татарстана.

Он поблагодарил семью танкиста, прежде всего его маму Линарию Гилемханову: «Вы воспитали замечательного сына, отважного защитника Родины, которым гордится наша республика и вся страна».

— Каждый из нас — связанных с армией и службой государству — знает цену такому геройскому поступку. Имя Дамира стало символом несгибаемого духа российского солдата, который защищает честь и достоинство своей страны даже ценой собственной жизни, — сказал Герой Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Расим Баксиков.

Сегодня в Казани также откроют памятник поэту-фронтовику Фатиху Кариму. Он появится в сквере «Молодежный» на улице Декабристов.



Галия Гарифуллина