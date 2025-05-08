В Альметьевске запретили использовать коптеры во время Дня Победы
Это объяснили обеспечением безопасности граждан и усилением антитеррористической защиты
В Альметьевске запретили использовать коптеры во время празднования Дня Победы. Об этом сообщили в администрации города.
— В Альметьевске в целях обеспечения безопасности граждан и усиления антитеррористической защиты введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, — говорится в сообщении.
Нарушители понесут ответственность в соответствии с законодательством.
— В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата просим незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102, — добавили в администрации.
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