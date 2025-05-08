В Альметьевске запретили использовать коптеры во время Дня Победы

Это объяснили обеспечением безопасности граждан и усилением антитеррористической защиты

Фото: Татьяна Демина

В Альметьевске запретили использовать коптеры во время празднования Дня Победы. Об этом сообщили в администрации города.

— В Альметьевске в целях обеспечения безопасности граждан и усиления антитеррористической защиты введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, — говорится в сообщении.



Нарушители понесут ответственность в соответствии с законодательством.

— В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата просим незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102, — добавили в администрации.

Галия Гарифуллина