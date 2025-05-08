Новости общества

12:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

10:32, 08.05.2025
Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Открывая переговоры в узком составе, российский лидер сообщил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над милитаристской Японией.

— Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате, — передает его слова ТАСС.

В ходе встречи главы двух стран обсудят основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, будут затронуты актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву вчера. Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также