Паромная переправа Казань — Верхний Услон будет закрыта 9 мая с 8.30 до 12.00

Такое решение объяснили проведением праздничного мероприятия в с. Верхний Услон

Фото: Максим Платонов

Паромная переправа Казань — Верхний Услон будет закрыта 9 мая с 8.30 до 12.00. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

— 9 мая с 8.30 до 12.00 паромная переправа будет закрыта в связи с проведением праздничного мероприятия в с. Верхний Услон, — говорится в сообщении.

Напомним, Казань с большим размахом празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне: в городе к великой дате приурочили порядка 2 тысяч мероприятий. Главные торжества пройдут в центре города — это парад легендарной военной исторической техники, первое после двухлетнего перерыва шествие «Бессмертный полк» и, конечно, большой праздничный концерт у стен Кремля. Свои программы подготовили все районы, на многих площадках казанцев ждут различные тематические события — митинги, вокальные флешмобы, концерты в парках и скверах, акции «Свеча памяти», «Парад у дома ветерана», исторические фотовыставки, показы военных фильмов и многое другое. «Реальное время» приводит подробную программу празднования Дня Победы.

Галия Гарифуллина