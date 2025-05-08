Раис Татарстана поручил обеспечить безопасность празднования 80-летия Победы

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность и сопровождение всех мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Об этом он сказал на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования, передает пресс-служба татарстанского лидера.

Это поручение раис адресовал МВД по Татарстану, МЧС, Минздраву. Муниципальным образованиям предстоит взять на контроль воинские захоронения и места воинской славы.

— Наша главная задача — окружить ветеранов теплом, вниманием, безграничной заботой. Работа должна быть адресной, — добавил он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На заседании всем органам государственной власти, муниципалитетам поручили обеспечить активное участие в мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и участников СВО.

— Уверен, имеющийся опыт позволит нам организовать все мероприятия на высоком уровне, — добавил Рустам Минниханов в конце заседания.

Напомним, сегодня раис Татарстан также принял участие в открытии бюста Героя России, участника СВО Дамира Гилемханова. Памятник расположен на территории средней общеобразовательной школы №42, которой присвоено его имя.



Галия Гарифуллина