Раис Татарстана поручил обеспечить безопасность празднования 80-летия Победы
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность и сопровождение всех мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Об этом он сказал на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования, передает пресс-служба татарстанского лидера.
Это поручение раис адресовал МВД по Татарстану, МЧС, Минздраву. Муниципальным образованиям предстоит взять на контроль воинские захоронения и места воинской славы.
— Наша главная задача — окружить ветеранов теплом, вниманием, безграничной заботой. Работа должна быть адресной, — добавил он.
На заседании всем органам государственной власти, муниципалитетам поручили обеспечить активное участие в мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и участников СВО.
— Уверен, имеющийся опыт позволит нам организовать все мероприятия на высоком уровне, — добавил Рустам Минниханов в конце заседания.
Напомним, сегодня раис Татарстан также принял участие в открытии бюста Героя России, участника СВО Дамира Гилемханова. Памятник расположен на территории средней общеобразовательной школы №42, которой присвоено его имя.
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