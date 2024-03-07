Экотропа, место для тусовок: как изменится парк Прибрежный в Челнах

На реализацию второй очереди проекта будет направлен 151 миллион рублей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru бюро "АрхДесант"

Парк «Прибрежный» в Набережных Челнах — это молодой лес, его начали высаживать на 20 лет раньше, чем началось строительство самого города. Раньше на месте густого соснового массива был песчаный берег реки Камы. Его активно засаживали деревьями, для того чтобы укрепить берег. Со временем посадка превратилась в настоящий лесной массив, где сложилась уникальная экосистема. Она позволяет лесу существовать и давать жителям города возможность тихого отдыха на природе недалеко от дома. Начиная с 2020 года над сохранением леса, озера, болотных угодий, а также над благоустройством и переосмыслением пространства работает команда бюро «АрхДесант». Рассказываем о самых последних изменениях на территории и о том, каких доработок ждать в этом году.

В парке будет парковка и лестничный спуск

Вторая очередь благоустройства охватила две основные задачи — развитие велопешеходного маршрута для связи «Прибрежного» с набережной Табеева и создание спортивного пляжа у яхт-клуба «Локомотив».

На реализацию второй очереди выделили 151 млн рублей. Большая часть работ уже завершилась в 2023 году. В этом строительном сезоне предстоит закончить работы у яхт-клуба. Там появится парковка и будет организован лестничный спуск от парковки вниз, к территории пляжа.

Развитие велопешеходного маршрута от остановки «Проспект Чулман» до набережной Табеева — один из важных стратегических этапов развития всего «Прибрежного».

Так парк выглядел до изменений. предоставлено realnoevremya.ru бюро "АрхДесант"

Во-первых, в парке не было ни одной дорожки в твердом покрытии, которая бы «работала» для пешеходов и обеспечивала инклюзивность для всех групп пользователей. А во-вторых, без этой дорожки набережная Табеева буквально прерывалась и не соединялась с парком. Теперь эта проблема решена благодаря новому комфортному маршруту длиной 1,3 км.

Новая дорога служит сразу двум целям:

Она создает своего рода коридор, пешеходный и велосипедный, который несет на себе всю преимущественную нагрузку на парк. Благодаря этому предотвращается вытаптывание на прилегающих территориях. До этого сетка маршрутов по парку была очень обширная и хаотичная. Поэтому было сложно контролировать антропогенную нагрузку на лес.

Дорога с твердым покрытием является границей между обитаемой и необитаемой территориями леса. Слева остается обитаемая часть с функциональными площадками и озером, а справа — болотные угодья, которые ведут постепенно к реке. С этой дикой частью набережной и ее экосистемой можно познакомиться через экомаршрут, который идет параллельно с дорожкой.

— Тема просвещения в области экологии красной нитью проходит через весь проект. Есть места, где она особенно выразительна, — это, например, экотропа вдоль нового маршрута в твердом покрытии. У экотропы естественное покрытие, и она идет практически параллельно велопешеходной дорожке: можно завернуть на нее в начале маршрута, пройти весь путь и выйти в конце маршрута. Там мы рассказываем про экосистему, границу обитаемого и необитаемого леса, птиц и животных «Прибрежного», а также про краснокнижные растения, которые можно встретить на территории парка. В конце ждет «бонус» — небольшой отрезок «босоногой» тропы. Она состоит из площадок с разными тактильными покрытиями, хождение по ней полезно для здоровья, — рассказала Дарья Климова, руководитель бюро «АрхДесант».

Архитектурная изюминка — смотровая вышка

Благоустройство берега Камы со стороны яхт-клуба «Навигатор» — это по сути проект в проекте. Архитекторы работали конкретно над концепцией спортивного пляжа и организовали пространство с выходом к воде. Из-за близости яхт-клуба купание здесь запрещено, поэтому это в первую очередь именно пляж для активного отдыха у воды и занятий спортом: катание на малых и больших парусных лодках, виндсерфинг и зимний кайтинг.

Территория спортивного пляжа будет оснащена достаточно универсально, чтобы обеспечить горожан и туристов разнообразными сценариями отдыха у воды. С одной стороны, это будет пляж: лежаки, раздевалки, детская площадка, открытые души, а еще павильон с туалетом, медицинским пунктом и пунктом охраны. Под навесами можно будет отдыхать и наблюдать за соревнованиями, проходящими в акватории Камы. Но кроме этого, здесь предусмотрели зону барбекю с костровищами и столиками со скамейками. Она уже работает и пользуется спросом даже в зимнее время.

предоставлено realnoevremya.ru бюро «АрхДесант»

Архитектурная изюминка — смотровая вышка, она же маяк. Это деревянная конструкция, которая позволит обеспечивать безопасность и присматривать за берегом. А еще за счет своей формы и осветительного прибора будет служить маяком для всех, кто ходит по реке.

— Мы специально задумали так, чтобы маяк работал как на прибрежную зону, так и на воду — это взаимодействие очень важно. На самом деле у конструкции аж четыре роли. Это вышка для спасателей, маяк, место для встреч и тусовок (неформальная функция) и арт-объект, — отметила заместитель руководителя бюро «АрхДесант» Анастасия Мутагирова.

предоставлено realnoevremya.ru бюро «АрхДесант»

Что касается предыдущей очереди благоустройства, парк живет и наполняется новыми функциями и сервисами. Например, в марте-апреле мэрия планирует провести торги на три павильона на входе в «Прибрежный» со стороны гимназии «Адымнар».

— Один из ключевых принципов проекта в том, что мы минимально размещаем коммерческие функции внутри «Прибрежного», оставляя их на периферии. Так, у нас обозначилась входная группа с тремя павильонами — они должны обеспечить сервисными функциями территорию парка, — рассказала Дарья Климова.



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