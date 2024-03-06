Бизнес Татарстана набрал кредитов на 1,4 трлн рублей

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Крупный бизнес Татарстана в 2023 году взял кредитов почти на 1 трлн рублей, или на 37% больше, чем в 2022 году. Кредитование малого и среднего бизнеса росло менее динамично — на 24,7% к уровню прошлого года. В то же время средний чек выдаваемых крупному бизнесу кредитов сократился. Предприниматели пока занимают на текущую деятельность, а не на инвестпроекты. Что пророчат кредитному рынку на 2024 год и изменит ли ситуацию ожидаемое рынком снижение ключевой ставки ЦБ — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Кредитный портфель растет

В прошлом году банки выдали татарстанскому бизнесу кредитов на 1,39 трлн рублей. Малый и средний бизнес, зарегистрированный в республике, получил кредиты на 478,3 млрд рублей, что больше на 24,7%, или на 94,7 млрд рублей, чем за 2022 год (383,6 млрд рублей), рассказали «Реальному времени» в Нацбанке Татарстана. Крупным предприятиям, зарегистрированным в регионе, банки выдали кредиты на 920,6 млрд рублей. Это больше на 37%, или на 248,5 млрд рублей, чем за 2022 год.

Размер кредитного портфеля субъектов МСП в Татарстане, по данным Нацбанка РТ, на 1 января 2024 году достиг 304,1 млрд рублей, что на 20,6%, или на 51,9 млрд рублей, выше показателя 2023 года (в 2022-м — 252,2 млрд рублей). Кредитный портфель крупных предприятий на 1 января 2024 года составил 664,4 млрд рублей — на 42,8%, или на 199,1 млрд рублей, больше чем в 2023 году (в 2022-м — 465,4 млрд рублей).



«В течение 2023 года кредитный портфель корпоративных клиентов МСП «Росбанка» в Республике Татарстан демонстрировал уверенный рост. За год портфель вырос более чем в 2 раза, превысив темпы роста за 2022 год», — рассказал директор по работе с корпоративными клиентами «Росбанка» в Республике Татарстан Сергей Панковец.

Среди основных драйверов роста корпоративного кредитного портфеля в сегменте МСП банкир выделил сохранение, а зачастую и увеличение потребности в кредитовании у действующих клиентов «Росбанка», а также активное увеличение клиентской базы банка в регионе. Для многих новых клиентов кредитование, по его словам, выступало локомотивным продуктом. В сегменте крупного корпоративного бизнеса показатели роста в 2023 году были более сдержанными, а ситуация с кредитованием более волатильной.

На потребность бизнеса в кредитах влияли и общая рыночная ситуация, и курсы валют, и динамика бюджетных расходов. Тем не менее рост среднего кредитного корпоративного портфеля в 2023 году в Татарстане по сравнению с 2022 годом составил более 20%, отметил Панковец.

— Как видно из приведенной статистики, рост ключевой ставки в 2023 году не стал сдерживающим фактором для кредитования в корпоративном сегменте, — подчеркнул он. — При высоких значениях процентных ставок некоторое замедление можно наблюдать в части инвестиционных проектов, однако потребность в оборотном финансировании продолжает стабильно сохраняться. В структуре кредитного портфеля «Росбанка» в Татарстане доля кредитов на пополнение оборотных средств является преобладающей.

Ожидаемое снижение ключевой ставки в 2024 году, возможно, и придаст дополнительный импульс кредитным процессам, но кардинально изменить тенденции вряд ли сможет. При высоких ставках на кредиты возможно замедление темпов инвестиционного кредитования. Однако компании продолжают вести текущую деятельность, и, скорее всего, оборотное кредитование будет по-прежнему динамично развиваться.

Ставка Центробанка продолжит давить на рынок кредитования

«Конечно, высокая ставка Банка России ведет к увеличению стоимости кредитов — банки не могут привлекать недорогое фондирование и предоставлять заемщикам кредиты по более выгодным ставкам. Когда доступность заемных средств снижается, бизнесу приходится быть осторожнее с расходами, оптимизировать свои процессы. Ставка Центробанка продолжит давить на рынок кредитования и в 2024 году, поскольку регулятор неоднократно отмечал, что не будет спешить с ее снижением», — считает Роман Филимонов, руководитель отдела корпоративных продаж АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).

— Согласно опубликованному по итогам февральского заседания прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается на уровне 13,2—15,5%, что на 1 п.п. выше предыдущего прогноза. Таким образом, ставки по кредитам будут оставаться на высоком уровне, — прогнозирует банкир.

Среди альтернативных каналов финансирования эксперт называет инвесторов и меры государственной поддержки — гранты, субсидии, льготные кредиты. «Но они, конечно, не могут полностью заменить привычный кредитный механизм финансирования бизнеса. Поэтому, несмотря на взлет «ключа» и рост ставок по кредитным продуктам, компании как занимали средства, так и занимают, — говорит Филимонов. — И здесь важно отметить рост интереса к залоговому кредитованию, который наблюдается с прошлого года».

«Кредитные организации в целом могут быть осторожны в выдаче кредитов субъектам МСБ из-за недостаточной кредитоспособности и связанных с этим рисков, а наличие залога повышает шансы на получение кредита, — отмечает он. — Полагаем, что спрос на обеспеченные кредиты продолжится и в 2024 году».

Значимый вклад в рост кредитования внес строительный сектор

В 2023 году наблюдался заметный рост кредитования всех основных сегментов, в том числе юридических лиц — как крупных корпоративных заемщиков, так и малого и среднего бизнеса, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

— Банки активно кредитовали бизнес, который реализует новые проекты, в том числе связанные с трансформацией экономики. Значимый вклад в рост объемов кредитования компаний (как крупных, так и МСП) внес строительный сектор, а также смежные с ним отрасли, — отметил Лопатин.

В этом году можно также ожидать заметного роста портфелей кредитов юридических лиц — на фоне роста ключевой ставки вырастут процентные платежи компаний по кредитам с плавающей ставкой, что приведет к увеличению совокупных кредитных портфелей сегмента.

Средний чек выдаваемых крупному бизнесу кредитов сократился

«В 2023 году в целом по России портфель крупных корпоративных кредитов вырос на 27%, объем задолженности субъектов МСБ увеличился на 31%, — прокомментировала директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. — Сегмент МСБ продемонстрировал высокие темпы прироста на фоне развития новых логистических цепочек с участием небольших компаний, а также доступа к нишам экономики, ранее занятым крупными иностранными компаниями».

Значительный вклад в кредитную активность МСБ оказали, по ее словам, и государственные программы поддержки. Однако крупный бизнес также возобновил кредитную активность, что выразилось в росте портфеля на фоне реализации отложенного спроса и относительно невысоких ставок на рынке в первой половине прошлого года.

— По итогам I полугодия 2023 года мы наблюдали существенное снижение среднего чека выдаваемых крупному бизнесу кредитов (с 319 млн рублей за 2022 год до 186 млн рублей за I полугодие 2023) за счет преобладания в структуре выдач кредитов на пополнение оборотных средств, а не на реализацию инвестиционных проектов, — отметила Ксения Якушкина.

По оценкам «Эксперт РА», в 2024 году, несмотря на высокую ключевую ставку, крупное корпоративное кредитование и кредиты МСБ сохранят «адекватные темпы роста» преимущественно за счет государственного стимулирования стратегических отраслей, поддержки импорта и экспорта и инфраструктурных проектов.

Популярностью у заемщиков будут пользоваться банковские продукты с плавающими ставками, которые позитивно скажутся на стоимости долга по мере снижения ключевой ставки. Тем не менее фактором риска останется потенциал возникновения сложностей в цепочках ВЭД или вторичных санкций против отдельных партнеров-нерезидентов.

Темпы прироста корпоративных портфелей в 2024 году замедлятся

По расчетам ФГ «Финам», основанным на данных ЦБ, в целом по РФ выдачи кредитов предприятиям МСБ в 2023 году подскочили на 39,6% до 15,9 трлн рублей, а их задолженность выросла на 29,4% до 12,4 трлн рублей, говорит Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам». В свою очередь, выдачи кредитов крупным российским компаниям в прошлом году выросли лишь на 7,3%, до 58,5 трлн рублей, а их задолженность перед банками — на 27%, до 52,4 трлн рублей.

«На мой взгляд, более динамичный рост сегмента МСП связан с тем, что такие компании более гибкие по сравнению с крупными, они стараются быстрее приспособиться к новым условиям и, соответственно, у них могут быстрее расти потребности в кредитовании. Кроме того, свою роль, возможно, сыграли и госпрограммы поддержки МСП, включающие в том числе и льготное кредитование», — считает аналитик.

— По данным ЦБ, реализация новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики стала одним из существенных факторов роста корпоративного кредитования в РФ в прошлом году. Так что говорить о том, что компании оправились от внешних шоков и активно инвестируют, на мой взгляд, сегодня можно, — отмечает Додонов.

Сильное ужесточение кредитных условий и ослабление экономического роста в стране после прошлогоднего восстановительного отскока должны заметно замедлить темпы роста кредитования в текущем году. По оценке ЦБ, темпы прироста корпоративных портфелей российских банков в 2024 году замедлятся до 6—11%.