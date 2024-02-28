Ветеран «Синтеза» Виктор Яковлев об игре в Казани и Кишиневе

Почему ватерполисты «Синтеза» служили в армии, покидая родную Казань

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Отметив очередную годовщину армейского праздника, почему-то частенько забывают о военно-морском флоте. Спортивная редакция «Реального времени» напоминает о водоплавающих военнообязанных Советского Союза, так или иначе связанных с казанским «Синтезом», отмечающих в этом году свое 50-летие. И первый из наших служивых синтезовцев — Виктор Яковлев, который «играл-служил» в советской Молдавии.

«Спорт уберег меня от группировок»



Нашим «проводником» по молдавскому водному поло советских времен стал Виктор Яковлев, которого спортивная редакция «Реального времени» сердечно поздравляет с прошедшим 60-летием.

— Мой путь в водное поло определило строительство бассейна «Оргсинтез», поскольку я жил по соседству. И вот, как говорится, сарафанное радио нам в помощь, один из наших дворовых пацанов пришел как-то и предложил: «Айда на водное поло записываться». Это был 1974 год, только-только построили бассейн, и мы вшестером пошли на отбор, попав к тренеру Владиславу Денисову. Но это был не набор, а отбор, поэтому из шестерых отобрали только четверых, а в итоге в водном поло остался только я один.

Обычно в водное поло пацаны переходят из плавания, но мы пропустили этот этап, поскольку для плавания были, наверное, староваты, но зато умели плавать самостоятельно, не каким-то стилем, кролем, брассом, а как мы тогда сами его называли — по-мальчишески.

Так, тренируясь у Денисова, а потом у Горюнова Вячеслава Алексеевича, наш набор приближался к выпуску. Причем мы учились в разных школах, и про другую часть нашего набора чего только не рассказывали, немного шебутной он был, а мы спокойно учились, без эксцессов. И про себя скажу, что и в группировках не участвовал, как-то не лежала у меня к этому душа, хотя знакомые пацаны расспрашивали, предупреждали, «если что мы за тебя можем и не вписаться». Но как-то меня стороной обошла эта картина казанской жизни тех лет, меня и Бог и спорт уберегли, когда постоянно занят то на тренировках, то на сборах и соревнованиях. У нас же команда была одна на всю республику, вот и ездили по всему Союзу. Спартакиада школьников, первенство СССР среди юниоров, тем более что я привлекался и в команду старшего, 1963-го, года рождения. В итоге помню, на первое занятие в девятом классе я пришел в школу только в ноябре того года, так был загружен. Правда, там еще здоровье вмешалось, заболел желтухой, покушав дыни на южных сборах в Душанбе, как и еще двое товарищей, которые вместе со мной лакомились этой дыней.

«В советские времена невозможно только обыграть команду Армении на ее площадке»

После набора 1960 года рождения с Ильдаром Тазетдиновым, Николаем Шарафеевым, наш набор 1964 года рождения считался очень перспективным. Это Владимир Ашаев и Андрей Остробоков, Владимир Шаронин, Рустем Юмаев и Дмитрий Вахромеев, с которым я и был призван в ряды кишиневской команды СКА. Ашаев отправился в Москву, где стал игроком «Торпедо», а Юмаева призвали в ЦСК ВМФ, с перспективой играть во второй команде военных моряков — «Маяке», но в итоге откомандировали в Каунас, где он «играл-служил» в местной команде «Банга».

До нашего с Вахромеевым прихода местная команда носила название «Локомотив», а затем ее сделали СКА, переведя в статус армейского клуба. Водное поло советской Молдавии тех лет известно своими воспитанниками — Алексеем Вдовиным, Сергеем Маркочем, но обязательно надо сказать и о наставниках. Это и Александр Балтрамович, который был у нас начальником команды, и братья Осиповы — Георгий и Юрий, чьи имена носит одна из ведущих ватерпольных школ Кишинева. Младший Юрий Павлович работал старшим тренером нашей команды. У нас с ним были хорошие отношения, которые я подкрепил «дембельским аккордом». Так получалось, что перед демобилизацией одним из последних моих матчей в составе команды Кишинева была игра с «Синтезом», и в штабе казанской команды почему-то были уверены, что я не буду в ней особо напрягаться. Я и не напрягался, но игра так удачно складывалась, что я забросил тогда пять мячей. А как иначе, не стану же поддаваться, у нас был серьезный чемпионат даже на уровне высшей лиги. Сами посудите: сейчас это выглядело бы как вторая группа чемпионата Европы. Тут тебе и Минск, кстати, тоже армейская команда, и украинские Жданов с Харьковым, и вторые команды Казахстана — «Медео», через которое прошли практически все лидеры алма-атинского «Динамо», и вторая команда из Грузии. И Армения, как это сейчас странно ни прозвучало бы, а тогда там играл и будущий игрок молодежной сборной Ашот Пилоян, который потом перешел в «Москвич».

Раз уж заговорили о Москве, то вот вам и «Маяк», и «Торпедо», о которых я упоминал, и Душанбе, там тоже армейская команда была — «СКА-Памир», откуда вышел Марат Закиров, и литовский Каунас, еще одна армейская команда СК КЧФ из Севастополя. Из РСФСР — наши друзья-соперники, команда волгоградского «Спартака», плюс ленинградская «Балтика» играла, уже затем выйдя в высшую лигу. Мы-то сами вышли в высшую лигу только в 1991 году, когда СССР развалился, но зато играли со всеми суперклубами тех лет на уровне Кубка СССР, нет-нет да и покусывая их в этих матчах. И ЦСКА ВМФ обыгрывали, правда, без сборников, и тбилисское «Динамо», многих. Наверное, только ту команду из Армении не обыгрывали на их домашней площадке, поскольку это казалось невозможным делом.

«Мое сердце рвалось в Казань»

Повторюсь, что с Осиповым у нас были хорошие отношения, он предлагал остаться в Кишиневе после сверхсрочной, но там было несколько обстоятельств. И жилищного характера, поскольку тому же Вахромееву сразу предложили квартиру в Харькове, куда он переехал из Кишинева, и сердце у меня рвалось в родную Казань, где ждала девушка, которая стала затем супругой. Вот уже 36 лет вместе. Хотя контраст, в сравнении с обеспеченной столицей союзной республики Молдавской ССР и полунищей столицей автономной Татарии, был огромным. Я постоянно что-то привозил оттуда, когда приезжал на побывку в Казань. Это уже потом, ближе к развалу СССР, Молдавия стала национализироваться, а тогда была просто союзной республикой, со своим колоритом. Помню, один из местных игроков по имени Сергей пригласил меня в гости в родное село, а оно в Закарпатье, где жили преимущественно гуцулы. Так вот они собирались на импровизированные дискотеки с местным колоритом, там вино домашнего изготовления в железном чане с прикрепленной рядом кружкой и эти местные танцы-пляски. Махнул вина, пошел в круг, потанцевал, прокричал там на местном языке или наречии, но в целом все весело, по-доброму.

Еще воспоминания из местного колорита были связаны с местом обитания. Сами-то мы жили в Кишиневе, на базе команды, которая располагалась в местном общежитии, а мои сослуживцы жили в казармах, поскольку воинская часть находилась в Одессе, это был знаменитый Одесский военный округ...

Как казанец Яковлев помогал сборной Молдовы

... В разные годы за команду Кишинева, носившую название СКА, а затем «Локомотив», выступали казанцы Дмитрий Афремов, Эдуард Васенин, Виктор Владимиров, Владлен Климанов, Александр Романов, Виктор Яковлев. К воспоминаниям Яковлева хотелось бы добавить, что Одесский военный округ выглядел весьма загадочно с точки зрения развития спорта. Взять только футбольную команду, которая базировалась в Одессе до 1971 под названием СКА. Затем перебазировалась в молдавское Приднестровье, став «Звездой», через пару лет командой города Тирасполя, а в 1976 году вернулась в Одессу, снова став СКА. Или же гандбол, где начинал будущий олимпийский чемпион Павел Сукосян и нынешний наставник Чехова. Как вам название команды «СКА-Тирасполь» (Одесса)?

— У нас было финансирование от военного округа, и как армейская команда мы должны были играть на первенстве Вооруженных сил с ЦСК ВМФ, бакинским ККФ из высшей лиги, СК КЧФ. Но после очередного тура в Каунасе, когда мне уже предстояла демобилизация, у нас состоялся разговор с Лелюхом, который предложил вернуться в Казань. В родной команде я в итоге играл под руководством Валерия Алексеевича, затем Евгения Мишина, потом работал в тренерском штабе со своим однокашником Рустемом Юмаевым, которого вернули в водное поло из охраны первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Был период, когда в тренерском штабе сборной Молдовы работал уже названный мной Александр Болтрамович. Он предложил мне помочь национальной сборной подготовиться к чемпионату Европы после успешного прохождения отборочного этапа как раз в Португалии. Привез с собой пару ребят, которые получили паспорта и сыграли за сборную Молдовы. Одним из них был Алексей Сигитов, уроженец Волгограда, в то время игравший за казанский «Синтез», другим — наш воспитанник Евгений Кушко, — завершил свои воспоминания Виктор Львович.

Сейчас Виктор Яковлев работает с ватерпольной командой лицея в микрорайоне «Салават купере».

(Окончание следует)