«Выполнили часть функций ФСС»: почему казанский суд втрое скостил ущерб по «колясочной афере»

В приговор ВИП-чиновнику Фонда соцстраха вошли компромат от ФСБ и оценка «арифметических» ошибок следствия

Фото: Плотникова Ирина

263 инвалида-колясочника в Татарстане были обеспечены средствами реабилитации в рамках преступной деятельности заместителя управляющего регионального Фонда соцстраха Камиля Фатыхова с подельниками. К такому выводу пришел Вахитовский суд Казани, где накануне огласили приговор по делу о «колясочной афере», которую вскрыли сотрудники ФСБ и СК с подачи главы отделения Фонда, ныне осужденного за взятку. При этом суд исключил из обвинения почти тысячу иных колясок и протезов, сократив размер ущерба аж в три раза, объединил два эпизода и наказал Фатыхова с подчиненным 14 годами колонии. О выводах суда, жалобах свидетелей на давление и подслушанных чекистами планах раскрутить «колясочный» бизнес на всю страну — в репортаже «Реального времени».

Как суд переоценил ущерб



Парадоксальный приговор по резонансному делу вынес накануне Вахитовский райсуд Казани. Заметим, что в совещательную комнату судья Наиль Камалетдинов удалился еще 15 января и поначалу планировал выйти в конце января. Потом сроки пришлось сдвигать.

Самая интересная часть приговора при оглашении не прозвучала. Между тем суд установил: в результате преступления бюджету РФ причинен ущерб в размере 3 млн 886 тысяч рублей — против 14 млн 532 тысяч рублей, на которых настаивали следователи, прокуратура и потерпевший Фонд соцстраха.

Напомним, по версии силовиков, в 2018—2019 годах обвиняемые незаконно получили доступ к персональным данным инвалидов в ФСС, нуждающихся в инвалидных колясках и протезах, и через фирму «Альянс» стали предоставлять очередникам нужный товар. При этом денег с инвалидов не брали, а оформленные с ними договоры предоставляли в Фонд соцстраха для получения компенсаций как за приобретенные самостоятельно средства реабилитации. При этом стоимость изделий в документах была завышена втрое, и именно эту тройную цену, как считают в СК, ФСБ и прокуратуре, в качестве компенсаций из бюджета получали участники преступной схемы — замглавы отделения ФСС Камиль Фатыхов, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров и его брат, сотрудник «Альянса» Ильдар.

Согласно приговору, обвиняемые похищали компенсации за коляски всего одной модели — «Армед Н-035». В центре — Ильдар Сагиров.

Следователи и прокуроры полагали, что после блокировки выплат обвиняемые не смогли получить еще 10, 7 млн рублей — эта сумма фигурировала в отдельном эпизоде о покушении на мошенничество. Однако и эту цифру суд посчитал неверной, уменьшив размер возможного ущерба в 40 раз — до 250 тысяч рублей.



За счет чего это произошло? Во-первых, из объема обвинения исключили и ортопедическую обувь, и все протезы, предоставленные инвалидам по вышеназванной схеме, потому что в материалах дела не оказалось обоснования, что и эти изделия предоставлялись с серьезным завышением за рамками обычной коммерческой наценки. А ведь стоимость отдельных протезов превышала полмиллиона рублей. На безосновательность претензий по протезно-ортопедическим изделиям ранее указывал и адвокат Айдар Сейтумеров, представляющий интересы Фатыхова. Он утверждал: анализ закупок этих товаров следователями вообще не проводился, иначе они не стали бы включать в объем обвинения компенсацию за ортопедический аппарат для фиксации на всю ногу (тутор) за 5,3 тысячи рублей, тогда как ФСС закупал для 158 инвалидов такой же товар по цене 6,7 тысячи рублей за штуку.

Во-вторых, суд пришел к выводу, что такого же экономического обоснования в материалах нет относительно целого ряда полученных инвалидами колясок — «Ортоника», «Армед» моделей Н-040, 3000, 4000 и 5000. В итоге компенсации за поставку коммерсантами этих кресел инвалидам также вычли из установленной силовиками суммы.

Та же участь постигла компенсации за коляски «неизвестного происхождения» — без указания в документах четкой модели и марки. «Приговор не может быть основан на предположениях», — указал в этой части председательствующий по делу судья Наиль Камалетдинов.

Согласно приговору, в рамках установленного преступления обвиняемые посягали на компенсации за коляски всего одной модели — «Армед Н-035». Причем, закупали их по цене 6 тысяч 72 рубля, а документы на компенсацию оформляли на сумму в 21 тысячу 679 рублей. В СК и прокуратуре включали в размер ущерба полный размер указанной компенсации, однако и с этим судья не согласился.

Суд оставил без рассмотрения гражданский иск потерпевшего Фонда соцстраха, который требовал взыскать 14 млн со своих бывших сотрудников — Марата Сагирова и Камиля Фатыхова

«Несмотря на отсутствие правовых оснований для выплаты компенсации, подсудимые предоставили нуждающимся коляски и фактически выполнили часть функций ФСС по обеспечению техническими средствами реабилитации, в результате чего из бюджета РФ в качестве компенсации подлежали выплате денежные средства в размере действительной стоимости кресла-коляски — 6 тысяч 72 рубля», — цитирует источник «Реального времени» выжимку из приговора.

Таким образом, размер ущерба в уголовном деле, по решению Фемиды, образует разница между размером выплаченной компенсации и реальной ценой коляски всего одной модели. Ссылки защиты на расходы по перевозке, хранению, доставке и сборке изделий, а также оплату труда сотрудников и оформление в интересах инвалидов всех нужных документов суд отверг.

Сбежавший в Грузию владелец «Альянса» дал показания в пользу Фатыхова и Сагирова

С учетом пересчета ущерба суд оставил без рассмотрения гражданский иск потерпевшего Фонда соцстраха, который требовал взыскать с двух своих бывших сотрудников 14 млн рублей. Любопытно, но финансовых претензий к брату Марата Сагирова представитель ФСС не предъявлял, хотя следователи считали его таким же участником преступлений. И гособвинитель Михаил Житлов был согласен — просил посадить Ильдара Сагирова в колонию общего режима на те же 8 лет, которые предлагал назначить Марату Фатыхову и Марату Сагирову.

У суда оказалось иное мнение. Младший из обвиняемых братьев получил 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за пособничество в покушении на мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере. Согласно приговору, доказательств его участия в управлении фирмой «Альянс», распоряжения похищенными деньгами или получения хоть части этих средств не представлено.

Марат Сагиров и Камиль Фатыхов получили по 7 лет колонии со штрафами в полмиллиона каждому

При этом суд счел доказанным, что Ильдар Сагиров занимался поиском помещения для «Альянса», контролировал изготовление фиктивных документов, лично подписывал такие договоры беспроцентного займа с инвалидами от имени ИП (такими же фиктивными суд считает договоры купли-продажи колясок между «Альянсом» и инвалидами), а потом доставлял весь пакет документов по заявлениям инвалидов в филиалы ФСС. Отметим, что сам Сагиров настаивал: всего лишь выполнял в компании обязанности курьера. На момент вынесения приговора он был под домашним арестом. Двое других фигурантов — под стражей с декабря 2019-го.



Действия старшего из Сагировых и Фатыхова суд квалифицировал как покушение на мошенническое хищение 4 млн 135 тысяч рублей (из которых 250 тысяч на счетах Фонда) по предварительному сговору, с использованием служебного положения, путем обмана, в особо крупном размере.

Наказание обоим — одинаковое: по 7 лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей в доход государства. Причем с учетом нормы о зачете сроков выйти на волю бывшие чиновники соцстраха смогут в конце 2024-го — начале 2025-го. В зависимости от того, когда приговор вступит в силу. В течение 15 дней его могут обжаловать и осужденные, и адвокаты, и потерпевший Фонд, и прокуратура.

По данным «Реального времени», в приговоре говорится и об «ином лице» — участнике преступления. Под этой формулировкой скрывается владелец «Альянса» Альберт Закиров, который был опрошен силовиками на старте раскрутки этого дела, после чего сбежал в Грузию. Заметим, что при том опросе бизнесмен уверял: списки нуждающихся в получении колясок и протезов он получал самостоятельно, якобы обращался в общественные организации инвалидов и там с ним охотно делились контактами.

Одна из свидетельниц в суде заявила о давлении со стороны следствия

Эксперты «Реального времени» считают назначенное судом наказание в 7 лет колонии за незаконченное и впервые совершенное преступление довольно жестким. Впрочем, на данный момент в канцелярию суда не поступило ни одной жалобы на приговор. «Нам и больше запрашивали», — признался журналисту «Реального времени» пересидевший два года в СИЗО бывший юрист КПК «Рост» Роберт Гарипов. С его слов, за годы под стражей его сокамерниками успели побывать и оба брата Сагировы, и банкир Мусин. Последнего он характеризовал исключительно уважительно и опровергал байки про кондиционер, микроволновку и другие несанкционированные режимом «улучшения» в камере для бывшего министра финансов РТ.

«Я говорила «нет», следователь писал «да»

Зато во время судебного процесса несколько раз звучали жалобы на следствие. Одна из свидетельниц заявила, что ее заставили подписать протокол с недостоверными показаниями: «Сказали — арестуем на сутки, если не подпишешь». Бывшая сотрудница Фонда соцстраха на судебном допросе сообщила: слова, что Марат Сагиров в середине 2017-го сказал подчиненным прекратить рассылку направлений инвалидам на получение средств реабилитации через ФСС, появились в протоколе против ее воли. «Я говорила «нет», следователь писал «да», — объясняла женщина.

На вопрос судьи, обращалась ли она по поводу оказанного давления в официальные органы, свидетель дала отрицательный ответ: «Мне сказали, если в следующий раз приду с адвокатом, значит я виновата... Я была напугана».

— Больше не боитесь? — уточнил председательствующий.

— Прошло уже много времени, не боюсь, — отвечала та.

О допросе этой свидетельницы в прениях напоминал Айдар Сейтумеров, адвокат бывшего заместителя управляющего отделения ФСС в Татарстане. Впрочем, в приговоре суд отнесся критически к доводам о давлении, сославшись на то, что никаких замечаний в протоколах допросов свидетели не оставили и жалоб на следствие не подавали.

Адвокат Айдар Сейтумеров (слева) пояснил суду, якобы завышенная цена компенсации за коляску «Армед» в 21 тысячу рублей ранее появилась в госконтракте ФСС на аналогичное по характеристикам изделие

Защита также отмечала: сумма якобы кратно завышенной компенсации в 21 тысячу 679 рублей фигурирует не только в материалах этого дела. Именно по этой цене производилась компенсация, впервые она появилась в госконтракте на поставку кресел-колясок «Старт» по госконтракту ФСС по РТ с компанией «Отто Бок Мобилити», заключенном в ноябре 2018 года. Со ссылкой на мнение специалистов адвокат Сейтумеров утверждал — коляски из госконтракта и модель «Армед Н-035» равнозначны по характеристикам. А значит, требования приказа Минздравсоцразвития РФ, что размер компенсации за техническое средство реабилитации не должен превышать цену такого же изделия при поставке по госконтракту.

Защитник приводил показания свидетельницы, что она самостоятельно покупала коляску «Армед Н-035» в профильном магазине челнинского ТЦ за 20 тысяч рублей. И подчеркивал: ни один из обеспеченных данным «транспортом» по договору с «Альянсом» претензий к качеству изделия не предъявлял.

Все подсудимые и их адвокаты просили об оправдательном приговоре. «Я не виноват. В основу обвинения положены мои должностные обязанности и инструкции», — настаивал Камиль Фатыхов. С его слов, не подписывать должным образом оформленные документы не было оснований, да и людям хотелось помочь. По его словам, на протяжении многих лет не меньше трети нуждающихся оставались без колясок и протезов. Поэтому и была выбрана схема с приобретением необходимого товара через коммерческую фирму и выплату компенсации от государства. В 2020 году на федеральном уровне запустили такую же схему в рамках программы электронных сертификатов для инвалидов.

«Сагиров Ильдар попал на скамью подсудимых исключительно потому, что следствие хотело получить признательные показания от его брата», — убеждал суд адвокат Марсель Шагиахметов

— Стороной обвинения не представлено каких-либо доказательств корыстной заинтересованности. С первых дней мы [с Фатыховым] говорили: единственная цель была — надлежащее исполнение должностных обязанностей и карьерный рост. Фактически нас судят за то, что коммерческая организация имела цель законно заработать, а я, как должностное лицо, преследовал цель — обеспечить инвалидов, — убеждал суд бывший начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров.

«Сагиров Ильдар попал на скамью подсудимых исключительно потому, что следствие хотело получить признательные показания от его брата, тем самым оказывало давление», — заявлял в прениях адвокат Марсель Шагиахметов. Он напоминал суду, что у его клиента трое малолетних детей и никакого отношения к преступлению он не имел.

— Если мой подзащитный виновен в том, что отвозил документацию по поручению непосредственного руководителя, тогда на скамье подсудимых должен находиться и сам директор «Альянса», — говорил защитник.

Впрочем, убедительнее слов обвиняемых и защиты для суда оказались доказательства оперативной разработки сотрудников УФСБ по Татарстану, которые осуществляли прослушку телефонных переговоров Фатыхова, Сагирова и иных лиц как минимум с весны 2019-го.

Компромат от чекистов

На одном из дисков с аудиозаписями от ФСБ зафиксирован разговор директора «Альянса» Валиева с начальником отдела в ФСС по РТ Маратом Сагировым. При обсуждении вопроса предполагаемой чистой прибыли первый называет цифру 10—12 [процентов], второй — порядка 40, подчеркивая, что деятельность — «высокомаржинальная» и «у нас никаких вложений, с нас — только бумажки».

В следующем разговоре Сагиров сообщает Валиеву: нужно запустить сайт и организовать работу по этой же схеме в Московской области, «там толпа народу и работы непочатый край». Далее звучит перспектива — распространить работу по схеме на всю страну.

Чекисты фиксировали личную встречу Фатыхова и Сагирова с директором филиала ФСС, где проводился «инструктаж» перед допросом

На одной из записей зафиксировано телефонное общение Камиля Фатыхова и Марата Сагирова. Зам управляющего отделения Фонда соцстраха говорит: «Обзвон [инвалидов] идет медленно, народ не набирается... Просто сейчас закидали бы штук 500, развезли бы в течение недели-двух, на следующей неделе — еще штук 500». Далее Фатыхов просит телефон Рустама (возможно, Валиева), говорит: «Буду его дергать, названивать. Ильдара (по версии следствия, речь об Ильдаре Сагирове, — прим. ред.) буду дергать». Сагиров предлагает добавить начальника в некую «общую группу», давая понять, что эти вопросы можно обсуждать и там.

В рамках оперативных мероприятий чекисты фиксировали личную встречу Фатыхова и Сагирова с директором филиала ФСС. По сути, его инструктировали перед допросом у силовиков: «Лишнего не скажи, что я тебе указание давал или что там незаконно», — говорил тогда Фатыхов. А еще уверял, что держит ход расследования на контроле — сыпал фамилиями высоких чинов в МВД, Следкоме по Татарстану, от одного из которых якобы получил указание и обещание: «Пусть ваши ничего лишнего не скажут, остальное я на тормозах спущу».

В той же беседе Сагиров сетует, что заявления инвалидов не направлялись по почте: «Тогда бы этим никто заниматься не стал».

Бывший руководитель Фонда соцстраха в Татарстане Павел Лоханов уже отправлен в колонию за взятку

В суде обвиняемые и их защитники настаивали — доказательством каких-либо хищений эти разговоры быть не могут. А еще делились информацией, что у нового руководителя отделения Фонда соцстраха Павла Лоханова возник конфликт с некоторыми членами команды его предшественника, и он якобы инициировал «зачистку» — сначала затеял служебную проверку, потом просигнализировал силовикам. Те подошли к делу серьезно и, погрузившись в работу служб соцстраха, накопали материалы на несколько уголовных дел по госконтрактам Фонда. В итоге под суд пошли еще один зам регионального управляющего Геннадий Титов, глава общества инвалидов республики Рифат Ганибаев, да и сам Лоханов, который не смог отбиться от обвинения в получении взятки.



Бывший управляющий уже уехал в колонию, дела Титова и Ганибаева рассматривает тот же Вахитовский суд Казани.