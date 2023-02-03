Дело экс-замглавы ФСС Татарстана отправили в суд

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

В Казани будут судить экс-замглавы регионального подразделения Фонда соцстраха России по Татарстану Геннадия Титова. 46-летнего мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

— По версии следствия, в период с февраля 2021-го по январь 2022 года обвиняемый умышленно создал искусственные ограничения коммерческой организации в исполнении государственного контракта на поставку технических средств реабилитации для инвалидов. Кроме того, он поручил своим подчиненным подготовить решения об отклонении заявок той же фирмы на участие в двух электронных аукционах на поставку в 2022 году средств реабилитации, хотя та предложила наилучшие условия, — рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Свою вину мужчина не признал, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

Напомним, Геннадий Титов был арестован в конце января прошлого года. Узнать фабулу дела можно в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов