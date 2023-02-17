Миннуллин Марсель Мансурович
Общая информация
Образование:
— В 1997 г.- Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института.
— В 2001 г. — Поступил в аспирантуру на кафедру хирургических болезней №1 КГМУ.
— В 2004 г. — Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Диагностика и комплексное лечение больных с ранней послеоперационной спаечной кишечной непроходимостью»
Трудовая деятельность:
Профессиональную деятельность начал в отделении гнойной хирургии городской больницы №5 г. Казани.
— С 2000-2001 г.- Работал врачом-хирургом приемного отделения РКБ.
— В 2002 г. — Перешел на заочную форму обучения, основным местом работы стало отделение абдоминальной хирургии РКБ.
— В 2010 г. — Стал первым заместителем главного врача Республиканской клинической больницы МЗ РТ по медицинской части.
— 6 февраля 2023 г. — Назначен министром здравоохранения Республики Татарстан.
Звания:
— Кандидат медицинских наук
— Врач высшей квалификационной категории по хирургии
Под руководством Марселя Миннуллина коллектив РКБ победил в конкурсе «Врач года» в номинации «Уникальный случай» за пересадку печени женщине с циррозом. После этого женщина смогла забеременеть и родить ребенка. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выразил уверенность, что Марсель Миннуллин будет работать в рамках поставленных задач и с учетом вызовов времени. Он заверил, что руководство Татарстана готово оказать всестороннюю поддержку всем его начинаниям.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Островского, д. 11/6
- Телефон: 8 (843) 222-70-98
- Email: minzdrav@tatar.ru
- Сайт: minzdrav.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 17.02.2023