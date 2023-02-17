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Миннуллин Марсель Мансурович

Гос. ведомства, Министерства
Миннуллин Марсель Мансурович
Фото: rkbrt.ru

Общая информация

Образование:

— В 1997 г.- Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института.

— В 2001 г. — Поступил в аспирантуру на кафедру хирургических болезней №1 КГМУ.

— В 2004 г. — Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Диагностика и комплексное лечение больных с ранней послеоперационной спаечной кишечной непроходимостью»

Трудовая деятельность:

Профессиональную деятельность начал в отделении гнойной хирургии городской больницы №5 г. Казани.

— С 2000-2001 г.- Работал врачом-хирургом приемного отделения РКБ.

— В 2002 г. — Перешел на заочную форму обучения, основным местом работы стало отделение абдоминальной хирургии РКБ.

— В 2010 г. — Стал первым заместителем главного врача Республиканской клинической больницы МЗ РТ по медицинской части.

— 6 февраля 2023 г. — Назначен министром здравоохранения Республики Татарстан.

Звания:

— Кандидат медицинских наук

— Врач высшей квалификационной категории по хирургии

Под руководством Марселя Миннуллина коллектив РКБ победил в конкурсе «Врач года» в номинации «Уникальный случай» за пересадку печени женщине с циррозом. После этого женщина смогла забеременеть и родить ребенка. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выразил уверенность, что Марсель Миннуллин будет работать в рамках поставленных задач и с учетом вызовов времени. Он заверил, что руководство Татарстана готово оказать всестороннюю поддержку всем его начинаниям.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Островского, д. 11/6
  • Телефон: 8 (843) 222-70-98
  • Email: minzdrav@tatar.ru
  • Сайт: minzdrav.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 17.02.2023

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