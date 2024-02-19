Закончили выезд на грустной ноте: «Ак Барс» уступил «Металлургу»

Сегодня казанский «Ак Барс» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» на «Арене Металлург» со счетом 2:1. Несмотря на все усилия, казанский клуб не смог сравнять историческую серию между командами , в которой «магнитка» оказалась сильнее «барсов» на один раз — 37:36. Перед началом матча под своды арены подняли стяг в честь легендарного нападающего «Ак Барса» и «Металлурга» Даниса Зарипова. После поражения подопечные Зинэтулы Билялетдинова остались на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ.



Второй «ретро-матч» «Металлурга» и «Ак Барса» начался с торжественной церемонии поднятия стяга под своды «Арены Металлург» в честь легендарного хоккеиста Даниса Зарипова. Большую часть своей игровой карьеры Данис Зиннурович провел за два этих клуба — 23 сезона и 622 очка он посвятил обеим командам.



Не забиваешь ты — забивают тебе

С первых минут матча «Металлург» начал штурмовать ворота «барсов», как и подобает хозяевам площадки. Три минуты магнитогорцы не выпускали казанцев из своей зоны. Минутой позже казанцам удалось сломить натиск уральцев и начать собственную позиционную атаку — считанные сантиметры спасают хозяев льда от пропущенной шайбы.



На седьмой минуте матча «Ак Барс» упускает из виду нападающего «Металлурга» Максима Карпова, но тому не удается переиграть Амира Мифтахова. Однако через минуту подопечные Андрея Разина все же забивают гол в ворота «Ак Барса» и открывают счет в сегодняшнем матче. Форвард «магнитки» Александр Петунин переправляет передачу своего напарника Робина Пресса от синей линии и прерывает сухую серию Амира Мифтахова — на табло 1:0.



Минутой спустя «барсы» зарабатывают первое удаление в этом матче и остаются в меньшинстве. На следующие две минуты вышло «убийственное» звено Кошелева и Семенова, которое разрывает последние игры «Ак Барса» — и они умудряются трижды убежать в острые контратаки, но им не удается переиграть вратаря уральцев Никиту Подскребалина.



На 13-й минуте уже и казанцы получают возможность «реализовать лишнего» — Артём Минулин получает малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Долго поиграть в большинстве казанцам не удается — защитник казанцев Дмитрий Юдин вынужден фолить на капитане «металлургов» Егоре Яковлеве. Команды показали очень интенсивную игру, практически без средней зоны.

Впервые за 12 последних матчей «Ак Барсу» не удалось забросить первыми в игре.

Оборона дала трещину

Второй период начался активно — после выигранного вбрасывания нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский побежал к воротам хозяев, но снова чуть-чуть не хватило, чтобы открыть счет голам «барсов».

На второй минуте периода «Ак Барсу» снова дали возможность поиграть в неравных составах, но плотная игра и прессинг со стороны «Металлурга» не позволили казанцам не только нанести хороший бросок в створ ворот, но даже расположиться в зоне.

До середины периода команды показывали равный и обоюдоострый хоккей, пока нападающему «Металлурга» Денису Зернову не удалось выиграть забег на скорость и вылететь "1 в 0" с Амиром Мифтаховым. К счастью для «Ак Барса», вратарь Амир Мифтахов смог вытащить шайбу с ленточки ворот.

Не сосчитать количества ошибок в защите обеих команд, но «Магнитка» выглядит солиднее «Ак Барса». Очень несвойственны для «барсов» столь частые провалы в обороне и возможность противнику часто контратаковать. Очередная попытка обыграть всю оборону казанцев чуть не привела ко второй заброшенной шайбе в ворота казанцев — Амир Мифтахов продолжает показывать свой уровень. «Металлург» настолько сильно хочет взять реванш за прошлый матч, что все оставшееся время периода проводит в зоне атаки.

Более чем в два раза «Металлург» перебросал «Ак Барс» к концу второго периода — 29:13 по броскам в створ ворот.

Элемент неожиданности

Начало заключительного игрового отрезка вновь за хозяевами льда — 5 минут беспрерывного прессинга от «Металлурга». Первый по-настоящему опасный момент у ворот уральцев произошел лишь на седьмой минуте периода, когда звено Дмитрия Кателевского смогло организовать выход к воротам «Магнитки», однако и эту атаку Никита Подскребалин смог остановить своей ловушкой.

Наконец-то прорвало — Райли Барбер прервал свою безголевую серию, продолжавшуюся с 24 января, и отыграл одну шайбу для «Ак Барса». Пятая шайба форварда казанцев, и все начинается сначала: 1:1 на табло к 49-й минуте матча.



Очередная внезапная контратака магнитогорцев выводит подопечных Андрея Разина вперед в матче — нападающий «Магнитки» Роман Канцеров переигрывает голкипера «барсов» Амира Мифтахова за 5 минут до окончания периода — 2:1 повели хозяева.



За полторы минуты до конца периода, казанцы перевели игру в зону хозяев и взяли вынужденный тайм-аут, чтобы составить план на решающую минуту матча. Вшестером против пятерых играли казанцы, однако этого сегодня не хватило «барсам». «Металлург» прервал трехматчевую победную серию «Ак Барса» и взял реванш за поражение в прошлом матче с аналогичным счетом 2:1.

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

По итогам встречи «Ак Барс» остался на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ с 80 очками в 65 матчах, а «Металлург» вернул себе первую строчку на Востоке, набрав 89 баллов.



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