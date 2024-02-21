Предприниматели Татарстана собрались в Африку за партнерами

Атташе Буркина-Фасо позвал татарстанский бизнес строить мирную жизнь на чёрном континенте

Фото: Фатыхов Динар

В апреле этого года в дебютное турне по странам Африки отправится делегация татарстанских предпринимателей. «Мы вплотную подошли к тому, чтобы приехать и подписывать соглашения. Но не будем этого делать, пока не увидим обстановку на месте», — объяснил «Реальному времени» цель поездки вице-президент общественного объединения «Инвестиционная Россия» Тимур Еремеев, ставший организатором предстоящей бизнес-миссии. Интересно, что в программу включили посещение трех крупных африканских государств — Буркина-Фасо, Мали и Нигер, объединившихся после недавнего госпереворота в альянс с ориентацией на Россию.

День Африки в Казани

Казань впервые драматических событий посетили атташе двух крупнейших государств африканского контитента — Конго и Буркина-Фасо, настроенных на партнерство с Россией. На деловой встрече в «Доме Африки» представители африканских государств заявили о готовности дружить с Татарстаном.

«Вас ждут с нетерпением, — с необычной эмоциональностью высказался атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Буркина-Фасо — Савадого Тимбиета. — Мы видим в партнерах Россию и страны БРИКС, потому что отказались сотрудничать с нашими прежними «друзьями». С ними нет у нас нет никакого диалога, — прозрачно намекнул на разрыв с американскими властями Савадого Тимбиета. «Россия для нас стратегических партнер, и в этом партнерстве хотели наращивать сотрудничество с Татарстаном, т.к. знакомы с его потенциалом», — подчеркнул он.

Атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Буркина-Фасо хорошо говорил на русском языке, не прибегая к помощи переводчика. Оказалось, что учился в московском университете и хорошо знает Россию. Несмотря на трудности, он призвал быстрее выходить на зарубежные рынки, освободившиеся после смены власти в этих государствах.

«Слово «Россия» — cамое популярное в Африке»

Тут он коснулся важности политического момента. Как известно, в декабре прошлого года в трех крупнейших государствах Африки произошла череда государственных переворотов, в результате чего к власти пришли новые правительства, что раздражает США. Мали, Буркина-Фасо и Нигер заключили военно-политический альянс, настроенного на Россию «Вам, наверное, известно, что сейчас в нашей стране идет ожесточенная борьба с терроризмом. В этой связи наш президент Ибрагим Траоре взял курс на сотрудничество с РФ», — рассказал он. По его словам, в этих трех странах проживает 73 млн человек, а их природная база располагают 100 млн тонн запасами разных ресурсов. «Их можно разрабатывать на взаимовыгодных условиях», — отметил он. Вице-президент общественного объединения «Инвестиционная Россия» Тимур Еремеев, ставший модератором встречи, поддержал его.

«Слово «Россия» сегодня самое популярное в Африке», — добавил Савадого Тимбиета. Наиболее перспективными он считает разработку природных ресурсов, поставку автомобильной и сельскохозяйственной техники, IT-технологии. «Потребители ждут товары из России, и есть много направлений, куда можно вложить и получить дивиденды», — завлекал он. Позже в разговоре с «Реальным временем» он признался, что пока мало знают о татарстанских брендах. «КамАЗ поставляет лишь армейские грузовики. Это (повелось) еще с советских времени. Гражданских машин пока нет. Есть еще вертолеты (на вооружении армии). Думаю, что со временем татарстанская продукция станет популярна, если станут приезжать деловые люди», — рассуждал он.

В ожидании майских знакомств с Буркино-Фасо

В мае этого года посольство Буркино-Фасо собирается провести в Москве большую деловую встречу. «Приедут почти все крупные деловые люди государства, чтобы познакомится с российскими предпринимателями», — звал он. А его коллега атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Конго Ахебе Чарльз Ветсхинджади призвал предпринимателей не боятся работать с Конго. В январе прошла инаугурация избранного на второй срок президента страны 60-летнего Феликса Чисекеди. Эта страна больше интересна мировыми запасами кобальта и меди.

Пока внешняя торговля между РФ и Африкой скромная. По данным, Федеральной таможенной службы, в январе—ноябре 2023 года Россия нарастила объем торговли с африканскими и восточными странами. Так, экспорт в Африку год к году вырос на 54,1% (с $12,9 млрд до $19,8 млрд), а импорт — на 7,5% ($3 млрд). Для сравнения, оборот с КНР в десятки раз больше.

А если нужна гостиница для африканцев

Тем не менее, к африканскому рынку проявляют интерес в республике. Генеральный директор DLGroup Андрей Смирнов рассказал на встрече, что его компания в интересах одного из государств Африки разрабатывает программу, схожие с порталом госуслуг. «Мы ожидаем заключения контрактов в этом году, — отметил он в разговоре с «Реальным временем». С осени начали взаимодействие с послами и представителями отраслевых министерств. Но окончательно решим, когда на месте увидим, как осуществлять цифровизацию», — признался он.

«Если у вас появятся предприниматели, которые захотят открыть гостиницу для африканцев — добро пожаловать в АИР», — взяла слово замглавы АИР Марина Епифанцева. По ее словам, в республике следят за развитием отношений между РФ и Африкой. В прошлом году Татарстан участвовал в форуме Россия-Африка, который проходил в Санкт-Петербурге. «Наша цель — привлечение инвестиций в республику, — напомнила она. — Но обычно зарубежные компании проходят долгий путь — от организации поставок до открытия представительств. Мы как-то подсчитали, иногда проходит примерно 25 лет проходит от начала торговой деятельности до того момента пока она захочет сократить транспортное плечо». Тем не менее, если бизнес захочет здесь построиться, то АИР готов помочь, заверила она.

Африканский вояж: там, где ждут РФ

В заключение решили отправится турне по шести странам Африки — Габон, Экваториальная Гвинея, Конго, Эфиопия и дополнительно включили еще три государства — Буркино-Фасо, Мали, Нигер. «Мы вплотную подошли к тому, чтобы приехать и подписывать соглашения. Есть не только бизнес-планы, но и деньги. Частные африканские инвесторы уже вкладываются в DLGroup. Есть интерес к поставкам от завода по производству химии. Татарстанский завод по производству подсолнечного масла уже начал поставлять в Эфиопию. Но не будем этого делать, пока не увидим обстановку на месте», — пояснил вице-президент общественного объединения «Инвестиционная Россия» Тимур Еремеев, выступающий организатором предстоящей бизнес-миссии.