«Ак Барс» засушил «Спартак» — лучшую атаку сезона

Фото: realnoevremya.ru/ Олег Исаков

Сегодня во дворце спорта «Мегаспорт» казанский «Ак Барс» одержал уверенную победу над московским «Спартаком» со счетом 3:0. Дубль Семена Кошелева и «сухарь» вратаря Амира Мифтахова стали решающими факторами в победе казанцев. Особенно ярко проявила себя связка Кирилла Семенова и Семена Кошелева, которая обеспечила «Ак Барсу» преимущество на протяжении всего матча. Благодаря этой победе, казанцы укрепили свое положение на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ.

Казанский «Ак Барс» вышел на сегодняшнюю игру без своих двух главных лидеров — капитана команды Александра Радулова, получившего небольшое повреждение в прошлой встрече с магнитогорским «Металлургом» и его партнера по звену Дмитрия Кагарлицкого, которому главный тренер казанцев дал отдохнуть. На предматчевой разминке голкипер Тимур Билялов получил травму, и вместо него заявили Амира Мифтахова. В этом сезоне вратарь казанцев уже получал травму, из-за которой пропустил месяц.



И без звезд справились

Первая половина периода прошла спокойно и без ярких событий, но на льду все равно чувствовалось небольшое преимущество хозяев. «Спартаковцы» уже на восьмой минуте имели хорошую возможность открыть счет, однако штанга спасла «барсов».

Как гром среди ясного неба забросили «барсы» — от наброса защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера и передачи Вадима Шипачева Кирилл Петров слету переправил шайбу в ворота «Спартака» и открыл счет в матче — 1:0 на табло.

Минуту спустя, главный бомбардир «барсов» Вадим Шипачев нарушил правила и отправился на 2 минуты в штрафной бокс. Казанцы отлично провели меньшинство и уже сами вынудили удалиться спартаковцев — вратарь команды Андрей Кареев получил малый штраф за подножку на Семене Кошелеве. Под занавес первого периода, вновь Кошелев создал проблемы для соперника — убежал в контратаку «3 в 1» с партнерами по команде Вадимом Шипачевым и Кириллом Петровым, но не смог поднять шайбу над уже отыгранным голкипером. На этом команды ушли на перерыв.

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров забросил свою первую шайбу в 2024 году.



«СЕМЕНовская» синергия



С самого начала периода «Спартак» начал атаковать, и ударная тройка во главе с Николаем Голдобиным имела возможность сравнять счет. Амир Мифтахов, как настоящий барс, спасал ворота Казани.

Следующие 7 минут команды провели в позиционных атаках, пока казанцы вновь не допустили ошибку. Семен Кошелев поставил подножку и получил две минуты штрафа. Зинэтула Билялетдинов выпустил четверку с Кириллом Семеновым и Кириллом Петровым — барсы успели убежать в очередную контратаку и едва не забросили свою первую шайбу в меньшинстве в этом сезоне.

После выигранного вбрасывания в своей зоне Кирилл Семенов шикарной передачей отправил Семена Кошелева на свидание «1 в 0» с вратарем «Спартака». Защитник «Спартака» Семен Ручкин не успел за Кошелевым и зацепил его перед воротами, за что судьи назначили штрафной бросок в ворота Андрея Кареева. 21-й номер «барсов» хладнокровно реализовал буллит и удвоил преимущество казанцев. Уже шестая шайба Кошелева в восьми матчах и счет 2:0. Последние пять минут команды на удивление сыграли без единой паузы и с таким же счетом ушли на перерыв.



Центральный нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов выиграл 100% вбрасываний с двух периодов

Обманули статистику

На заключительный отрезок матча московский «Спартак» вышел еще более заряженным. Хозяева решили не нарушать свою традицию и с первых секунд провели пару позиционных атак на ворота Амира Мифтахова.

Статистически москвичи выглядят более угрожающе, чем казанцы — 30 побед «Спартака» против 22 побед «барсов» в третьих периодах говорят о том, что легко подопечным Зинэтулы Билялетдинова точно не будет.

Как настоящие стратеги, клубы снова проводят первую половину периода без голов, словно прицеливаясь и выжидая нужного момента для того самого решающего удара. И к 52-й минуте Кирилл Семенов и Станислав Галиев выдали идеальный пас-конфетку для Семена Кошелева. Дубль Кошелева и 3:0 на табло к середине третьего периода.



Кирилл Семенов и Семен Кошелев набрали 21 балл на двоих в последних 11 играх.

В послематчевом интервью главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов похвалил команду:

Ребята хорошо сыграли, грамотно действовали. Мы понимали, как играет «Спартак», готовились к ним. Ребята выполнили поставленную на игру задачу, поэтому и добились результата. Я считаю, что они молодцы.

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