Интервью Путина, смерть Финито и Мизулина: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стало интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Помимо этой беседы граждане интересовались смертью медиафутболиста Никиты Куриленко. Также активно искали информацию об игре «Ак Барса» против «Трактора». Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Татарстанцы смотрят интервью Владимира Путина

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



Интервью Владимира Путина стало одной из самых интересных тем для татарстанцев. Более 5 тысяч поисковых запросов было сделано только за прошлую неделю. Беседу опубликовали в Сети 8 февраля этого года, все желающие могли посмотреть ее как на русском языке, так и на английском.

С футболом у татарстанцев тоже все отлично. Более 1 000 поисковых запросов за прошедшею неделю были посвящены игре «Реал Мадрид» и «Жироны».

Визит Екатерины Мизулиной в Казань также не оставили без внимания и активно искали интересные моменты встречи главы «Лиги безопасного интернета» со студентами и школьниками Татарстана.

Помимо этого жителей Татарстана по-прежнему увлекал онлайн-шопинг. Граждане активно искали себе подходящие товары.

Активность Казани и Набережных Челнов

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



Если изучить таблицу поисковых запросов, на первый взгляд возникнет ощущение, что в Альметьевске и Нижнекамске ничем не интересуются, кроме Екатерины Мизулиной, китайского Нового года и интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Вместе с тем жители Казани и Набережных Челнов интересовались всеми актуальными темами медиаповестки.

Из удивительного — сервис Funpay резко стал местом притяжения людей. Однако, судя по последним объявлениям в «Яндексе» и «Гугле», сервис не вызывает доверия у жителей Татарстана.

Такер Карлсон и Владимир Путин захватили татарстанский YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



Смерть игрока медиафутбола из команды Amkal затронула всех, в том числе и татарстанцев. Этот поисковой запрос на «Ютьюбе» стал сверхпопулярным. Но вот главными звездами татарстанского YouTube на прошлой неделе оказались российский лидер Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон.

Более 25,5 тысячи поисковых запросов сделали татарстанцы за последние 7 суток по теме интервью действующего президента России, что не оставило шансов удержаться Ицык Цыперу на «пьедестале» запросов.

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