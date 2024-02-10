«Мастер и Маргарита», Рождество, поднятие уровня в игре: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стал фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Помимо нового фильма, граждане интересовались независимым кандидатом в президенты России Борисом Надеждиным. Также они активно искали информацию о Рождестве и старом Новом годе. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Татарстанцы смотрят кино

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



realnoevremya.ru

«Мастер и Маргарита» — новый фэнтезийный драматический фильм режиссера Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Премьера состоялась 25 января 2024 года, а сам роман был опубликован в 1966 году. Несмотря на разницу поколений, интересующиеся этой темой все равно есть. Фильм получил в основном положительные отзывы.

Хоть старый Новый год и Рождество прошли почти месяц назад, татарстанцы за прошедшие 7 дней активно искали информацию об этих праздниках.

Рождество — это христианский праздник, связанный с памятью о рождении Иисуса Христа, утвержден согласно датировке празднования, принятой в Русской православной церкви. Отмечается в России 7 января по григорианскому календарю, что соответствует 25 декабря по юлианскому.

События в Йемене вызвали такой же интерес у татарстанцев, как и у россиян в целом. США и Великобритания продолжают активно наносить удары по объектам хуситов.

Праздники, кино и школа объединяют татарстанцев

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

В Нижнекамске больше всех интересовались поднятием уровня в игре в одиночку. Остальные крупные города Татарстана также не отставали. Видимо, уж очень сложный квест оказался для татарстанцев.

А вот китайский Новый год интересовал больше всего казанцев и жителей Набережных Челнов, в Альметьевске и Нижнекамске главный праздник Поднебесной волновал не особо.

Зато татарстанцы точно интересуются Рождеством, старым Новым годом и школой.

Ицык Цыпер выстрелил своим вторым треком

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



realnoevremya.ru

«Нефертити» и «Дымок» — обрели свою популярность в «Тик-токе». Однако их исполнителя Ицыка Цыпера просят запретить из-за пропаганды наркотиков в песне «Дымок». Также татарстанцы все еще наблюдают за ситуацией с блогером Only dad, смотрят сериалы и фильмы и скорбят по коту Симбе.