Особая веха в истории «ТАИФ-НК»: 15 лет назад дала первую продукцию установка этерификации

Блок по производству топливных присадок МТБЭ и ТАМЭ Завода бензинов отметил юбилей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

В январе 2009 года, 15 лет назад, состоялось важное событие в истории татарстанской нефтепереработки: на первом производстве завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» была введена в эксплуатацию установка этерификации. Таким образом, в Нижнекамске было налажено собственное производство высокооктановых компонентов для товарных бензинов — до 24,8 тыс. тонн в год МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) и до 152,8 тыс. тонн в год ТАМЭ (метил-трет-амиловый эфир). Корреспондент «Реального времени» встретился с теми, кто стоял у истоков строительства, а также узнал, в чем отличие между МТБЭ и ТАМЭ и благодаря каким химическим свойствам октаноповышающие присадки вошли в топ самых популярных при производстве бензина.

Что такое МТБЭ и ТАМЭ?

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и метил-трет-амиловый эфир (ТАМЭ) — человеку, не связанному с нефтеперерабатывающей отраслью, названия этих химических компонентов мало о чем говорят. И, тем не менее, и МТБЭ, и ТАМЭ давно прочно вошли в нашу жизнь — без применения этих октаноповышающих добавок практически невозможно производство современного автомобильного бензина.



Самыми эффективными компонентами во всем мире считаются МТБЭ и ТАМЭ, уточняет Шамиль Зайнагутдинов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Не секрет, что в чистом виде бензин не используют — при производстве обязательно добавляют топливные присадки. Это делается для улучшения качества бензина и в целях экономии. Получение бензина — процесс долгий и дорогостоящий, а топливные присадки — реальный способ сэкономить и получить качественный продукт. Особое внимание уделяют октаноповышающим присадкам: октановый показатель — едва ли не самая важная характеристика бензина. Именно октановое число определяет детонационную стойкость топлива. Чем оно больше, тем качественнее бензин. Самыми эффективными компонентами для этой цели во всем мире считаются МТБЭ и ТАМЭ, — уточняет Шамиль Зайнагутдинов, начальник цеха №01 завода Бензинов АО «ТАИФ-НК».



Начиная с 2005 года (год ввода в эксплуатацию завода Бензинов АО «ТАИФ-НК») предприятие вынуждено было приобретать МТБЭ и ТАМЭ на стороне, что негативно сказывалось на себестоимости товарных бензинов. В 2008 году было принято решение о начале строительства собственной установки этерификации. Новый производственный объект должен был полностью обеспечить потребности в высокооктановой добавке к топливу, а также повысить операционную эффективность предприятия в целом.

Все цели, поставленные руководством предприятия, были достигнуты на 100%. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Все цели, поставленные руководством предприятия, были достигнуты на 100%. В январе 2009 года установка этерификации дала первую продукцию. Полученный продукт по своим качественным характеристикам полностью отвечал проектным параметрам. Проектная мощность по выпуску ТАМЭ составила 152,8 тыс. тонн в год, МТБЭ — 24,8 тыс. тонн.



— Основным сырьем для получения МТБЭ является изобутилен, содержащийся в бутан-бутиленовой фракции после каталитического крекинга, очищения от сернистых соединений. Выступает как нетоксичный, но менее теплотворный высокооктановый компонент и как оксигенат, способствующий более полному сгоранию топлива и предотвращению коррозии металлов. Благодаря использованию бензина в смеси с МТБЭ увеличивается антидетонационная стойкость топлива, снижается температура запуска двигателя и негативное воздействие выхлопных газов на окружающую среду, уменьшается износ деталей двигателя, образование нагара и лаковых отложений, уменьшается расход топлива, — подчеркивает Шамиль Зайнагутдинов.

Проектная мощность по выпуску ТАМЭ составила 152,8 тыс. тонн в год, МТБЭ — 24,8 тыс. тонн. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

ТАМЭ, уточняют на предприятии, тоже высокооктановый компонент с довольно схожими с МТБЭ характеристиками. Вырабатывается ТАМЭ из изоамиленов, содержащихся в легкой бензиновой фракции, также получаемой на соседней установке каталитического крекинга, и имеет повышенную теплотворную способность. Высокооктановые характеристики ТАМЭ позволяют увеличить производство бензина марки АИ-92 и АИ-95.



«Отлично помню, как мы пускались»

Оператор 6-го разряда завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Андрей Лекарев, был одним из тех, кто принимал участие в вводе в эксплуатацию блока МТБЭ и ТАМЭ. Он до сих пор с теплотой и чувством гордости вспоминает о событиях пятнадцатилетней давности.

Оператор завода Бензинов Андрей Лекарев, был одним из тех, кто принимал участие в вводе в эксплуатацию блока МТБЭ и ТАМЭ. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Когда я сюда пришел, то увидел чистое поле. Шли земляные работы, строительство операторной. Отлично помню, как мы пускались. Прошло все как-то легко, без запинки. Как раз наш смена Б была задействована. Были толковые пусконаладочные специалисты, руководство цеха все грамотно нам объясняло. Горжусь своей работой. Сколько людей через мои руки прошло, все помнят меня, благодарят за совместную работу. Многие, с кем я начинал, успешно выросли по карьерной лестнице, — признается Андрей Лекарев.



Вместе с Андреем Лекаревым в 2008 году на установку этерификации устроился и будущий заместитель начальника цеха по производству МТБЭ, ТАМЭ Валерий Маратканов. Узнав о том, что на заводе Бензинов «ТАИФ-НК» началось строительство нового производства, принял для себя решение стать частью команды нефтеперерабатывающего предприятия. До этого работал в цехе по производству МТБЭ на соседнем нефтехимическом предприятии.



— На завод Бензинов «ТАИФ-НК» я устроился в мае 2008 года. Заинтересовало новое производство, новые знакомства. Пришел сюда оператором 5-го разряда. При мне в чистом поле выросло современное производство. Помню, первый реактор привезли в день рождения сына. За 15лет работы я получил большой профессиональный опыт. Смог вырасти по карьерной лестнице. Здесь каждый может проявить себя, главное — иметь желание. У нас очень хороший коллектив. Дружный, сплоченный. Все друг за друга горой. Опытные сотрудники помогают молодым влиться в коллектив, передают свой опыт и знания, — подчеркивает он.

Валерий Маратканов: помню, первый реактор привезли в день рождения сына. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Говоря об установке этерификации, Валерий Маратканов отмечает, что собственный источник МТБЭ и ТАМЭ в круглосуточном режиме позволяет следить за качеством производимой продукции и оставаться, что немаловажно, в высокой степени независимым от поставок извне:



— Высокооктановые компоненты для производства товарных бензинов у нас всегда под рукой. Хорошо, когда есть свое. Включение этих добавок в рецептуру моторного топлива не только повышает его октановое число, но и улучшает процесс горения бензина, снижает объемы вредных выбросов от автотехники, — добавляет он.



Два года назад на блок по производству МТБЭ и ТАМЭ оператором 4-го разряда устроился Алмаз Фахриев. Молодой человек получил высшее педагогическое образование, но после окончания института понял, что хочет связать свою жизнь с нефтеперерабатывающей отраслью. Чтобы устроиться в «ТАИФ-НК», молодой человек выучился на аппаратчика в колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.

Два года назад на блок по производству МТБЭ и ТАМЭ оператором 4-го разряда устроился Алмаз Фахриев. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— В «ТАИФ-НК» больше перспектив. Зарплата достойная. Для молодых, амбициозных специалистов горит зеленый свет. Я за два года повысил разряд с четвертого до пятого. Очень благодарен моему наставнику Андрею Лекареву. Когда я устроился на установку по производству МТБЭ и ТАМЭ, то совсем ничего не знал. Мне поэтапно все показали от нулевой до самой высокой отметки, рассказали технологию. Наша установка не самая сложная во всей цепочке производства бензина, но от этого не менее важная и интересная, — говорит молодой специалист Алмаз Фахриев.



Курс на импортозамещение

За годы работы установка этерификации доказала свою надежность и эффективность. На сегодняшний день более полумиллиона тонн в год, то есть каждый четвертый литр автомобильного бензина, в Татарстане производится на «ТАИФ-НК». Продукция завода Бензинов нефтеперерабатывающей компании неоднократно признавалась лучшей на республиканских и федеральных конкурсах качества.

За годы работы установка этерификации доказала свою надежность и эффективность. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Соответствие бензинов от «ТАИФ-НК» предъявляемым к автомобильному топливу требованиям постоянно подтверждается собственной промышленной лабораторией и независимыми экспертами. В Татарстане на регулярной основе проходит мониторинг качества продукции, реализуемой на АЗС республики. Рейды организуют специалисты ГБУ «Управление рационального использования топливно-энергетических ресурсов».

Ильсур Самигуллин: по рабочим характеристикам и по экологичности бензин «ТАИФ-НК» уже сегодня можно назвать брендовым. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— В бензине производства «ТАИФ-НК» содержится порядка 20% ароматических углеводородов, а содержание смол и бензолов кратно меньше допустимого значения, то есть в разы меньше нормы. Что это значит для автовладельца? Низкое содержание данных веществ приводит к полному сгоранию топливно-воздушной смеси и, как следствие, к отсутствию закоксованности деталей двигателя. Иными словами, и по рабочим характеристикам, и по экологичности бензин «ТАИФ-НК» уже сегодня можно назвать брендовым, — в одном из интервью нашему изданию сказал директор завода Бензинов Ильсур Самигуллин.

Реклама. АО «ТАИФ-НК». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

В условиях сложившейся геополитической обстановки на предприятии активно продолжаются процессы импортзамещения. Затронули они и блок по производству МТБЭ и ТАМЭ. На установке уже заменили импортные насосы на отечественные, снизив зависимости от поставок зарубежных частей. Работа в этом направлении будет идти и дальше. В ближайшее время здесь обновят автоматизированную систему управления.

