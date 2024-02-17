День в истории 17 февраля: созданы «Газпром» и «Возрождение», родился Галимджан Баруди, скончался Гермоген
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 17 февраля 2024 года
17 февраля казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Сегодня отмечаются День российских студенческих отрядов и День кадета в России. Два года назад в Казани определили победителя конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала, 12 лет назад Татарстан получил сертификат за самый большой в мире печатный Коран. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Традиционные субботние совещания с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
- Континентальная хоккейная лига, регулярный чемпионат — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с московским «Спартаком».
- Чемпионат России по водному поло — «КОС-Синтез» против клуба «Штурм-2002» из Чехова.
Кто родился: Рашид Аитов и Айрат Фаррахов
- 1857 — татарский педагог и богослов Галимджан Баруди (скончался 6 декабря 1921 года). Его имя носит улица в Московском районе Казани.
- 1867 — русский морской офицер, революционер Петр Шмидт (скончался 19 марта 1906 года). Один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года. Известен как лейтенант Шмидт. В честь него названа улица в Казани.
- 1906 — русская советская детская поэтесса Агния Барто (скончалась 1 апреля 1981 года).
- 1924 — советский и армянский разведчик, Герой Советского Союза Геворк Вартянян (скончался 10 января 2012 года). Считается одним из выдающихся армян-разведчиков Великой Отечественной войны.
- 1952 — основатель и руководитель строительной фирмы «Свей» в 1996—2011 годах, генеральный директор ООО «Маг-Строй» в 2011—2014 годах Рашид Аитов. Находился под стражей в 2018—2023 годах.
- 1963 — американский баскетболист, 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан. Лучший баскетболист в истории по версии экспертов ESPN.
- 1968 — депутат Государственной думы РФ Айрат Фаррахов.
- 1972 — американский музыкант, основатель группы Green Day Билли Джо Армстронг.
- 1984 — директор ГУП «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр (НПО) Геоцентр РТ» Марс Валиев.
- 1986 — председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.
Кто скончался: Ефим Волков и Харис Якупов
- 440 — создатель армянского алфавита Месроп Маштоц.
- 1612 — Патриарх Московский и всея Руси, первый митрополит Казанский и Свияжский Герморген.
- 1920 — русский художник-пейзажист, академик Ефим Волков (родился 4 апреля 1844 года). Его работы выставляются во многих городах России, в том числе и в Казани.
- 2006 — советский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Самойлов (родился 16 апреля 1912 года).
- 2010 — татарский художник-живописец, народный художник СССР Харис Якупов (родился 23 декабря 1919 года).
Праздники: День студенческих отрядов и кадетов в России
- День российских студенческих отрядов. Учрежден президентом России в 2015 году и отмечается начиная с 2016 года. Дата связана с тем, что 17 февраля 2004 года в Москве состоялся Всероссийский форум студенческих отрядов, на котором было учреждено молодежное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды».
- День кадета в России. Отмечается 17 февраля в связи с тем, что в этот день 1732 года российская императрица Анна Иоанновна утвердила представленный генерал-фельдмаршалом Минихом план устройства «Корпуса кадетов шляхетских (дворянских) детей» в Санкт-Петербурге.
- Служба горючего Вооруженных Сил Российской Федерации. 17 февраля 1936 года по приказу народного комиссара обороны Советского Союза было создано Управление по снабжению горючим — Служба горючего ВС СССР.
- День спонтанного проявления доброты. Международный праздник, который появился в США раньше Всемирного дня доброты.
События в истории: открытие Эрмитажа, начало китайско-вьетнамской войны
- 1600 — по приговору суда инквизиции в Риме был сожжен монах-доминиканец, представитель эзотеризма и герметического оккультизма Джордано Бруно.
- 1852 — состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа, одного из пяти связанных друг с другом зданий на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга. Тогда же весь музей открыли для горожан.
- 1858 — химик, молодой профессор Казанского университета Александр Бутлеров прочитал доклад в Парижском химическом обществе, где впервые изложил свои теоретические идеи о строении вещества.
- 1864 — во время Гражданской войны в США произошло первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. В чарльстонской бухте подлодка Конфедерации «Эйч Эл Ханли» потопила паровой шлюп Союза «Хаусатоник».
- 1979 — народно-освободительная армия Китая вторглась во Вьетнам, положив начало китайско-вьетнамской войне.
- 1993 — учреждено Российское акционерное общество «Газпром». Сегодня ПАО располагает самыми крупными запасами природного газа в мире.
- 2008 — парламент Косово провозглашает независимость от Сербии.
- 2010 — первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев указом создал Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры «Возрождение». Это было сделано с целью содействия возрождению и развитию Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» и иных памятников истории и культуры, расположенных в Татарстане.
- 2012 — республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ получил «Сертификат мировых рекордов Гиннесса» от Комиссии Книги рекордов Гиннесса за самый большой в мире печатный Коран. Его изготовили в Италии по заказу Татарстана.
- 2016 — глава Русской православной церкви впервые в истории побывал в Антарктиде. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил российскую станцию «Беллинсгаузен» и отслужил литургию в единственном постоянно действующем храме Живоначальной троицы.
- 2020 — ученые заявили, что глобальные изменения климата могут привести к исчезновению значительной доли видов животных и растений. По их имению, к 2070 году может вымереть до 30% флоры и фауны.
- 2022 — в Казани определили победителя конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала. Первое место жюри присудило консорциуму под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия). В него входят Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и ООО «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия). Консорциум от «Ваухауса» представил проект, чьи острые стеклянные крыши кто-то сравнил с ракетами, кто-то — с горой снега, а кому-то померещилось «НЛО с татарами».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым