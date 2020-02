Ученые: через 50 лет на Земле вымрет треть растений и животных

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глобальные изменения климата могут привести к исчезновению значительной доли видов животных и растений. К 2070 году может вымереть до 30% флоры и фауны.

Группа ученых утверждает, что 44% изучаемых видов вымирали в отдельных ареалах, если максимальная температура там повышалась более чем на 0,5°C. Рост температуры на 2,9°C и выше, по их словам, приводил к локальному исчезновению 95% видов, говорится в исследовании, опубликованном в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Один из членов группы — профессор Аризонского университета Джон Винс заявил, что в случае соблюдения Парижского соглашения по климату исчезнет не 30% животных и растений, а только 20%.

Напомним, что климатологи назвали 2019 год вторым самым теплым в истории. Первым же стал 2016 год.