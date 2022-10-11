Казанский суд оставил в СИЗО «зампреда Госдумы» по афере со сбором средств на СВО

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Вахитовский райсуд Казани отклонил ходатайство о замене реального ареста домашним Гурмету Нажмудинову, обвиняемому в аферах со сбором средств для СВО и помощи беженцам с Донбасса. По данным «Реального времени», фигурант уже признался, что звонил видным чиновникам Татарстана и Мордовии от имени «первого зампреда Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адама Делимханова».



Именно признания Нажмудинова побудили следователей ходатайствовать о смягчении меры пресечения, однако в ходе рассмотрения материала судом ходатайство было отозвано.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Напомним, в деле фигурирует один завершенный эпизод аферы с ущербом в 234 тысячи и покушение на мошенничество на сумму 60 тысяч рублей. По данным источников «Реального времени», неудачной оказалась попытка обвиняемого обмануть руководство одного из муниципальных районов. Однако статус потерпевшего тот получил. На заседании суда прозвучало Нажмудинов пытался увести деньги у Хусаинова Рягата Галиакзамовича. И это полный тезка главы администрации Лениногорского района Татарстана.

Интересы обвиняемого на процессе защищают два адвоката. Они поддерживали ходатайство о домашнем аресте, но комментировать позицию своего клиента они отказались.

Производство по делу было прекращено. В ближайшее время следствие должно направить в суд новое ходатайство — теперь уже о продлении стражи.

Под арестом Нажмудинов с конца сентября. За плечами — судимость Альметьевского горсуда по двум эпизодам мошенничества.

Сегодня, отвечая на вопросы суда, обвиняемый пояснил — привлекался к уголовной ответственности и ранее, но за разбой, причем отбывал реальный срок. В первый раз освободился в 2012-м, второй раз — в 2018-м году. В армии не служил, поскольку еще ранее, в несовершеннолетнем возрасте оказался за решеткой.

Ирина Плотникова