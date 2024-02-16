День в истории 16 февраля: выпущен первый КАМАЗ, родился Алексей Морозов, скончался Амирхан Еники
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 16 февраля 2024 года
16 февраля в Казани пройдет совместное заседание Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане, коллегии Министерства экономики РТ, Комитета Госдумы по экономической политике. Сегодня отмечается День разведки Военно-морского флота России. 28 лет назад в Казани побывал тогдашний премьер-министр Франции Ален Жюппе, 48 лет назад с конвейера Камского автомобильного завода (КАМАЗ) в Набережных Челнах сошел первый автомобиль. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Совместное заседание Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане, коллегии Министерства экономики РТ, Комитета Госдумы по экономической политике.
- Чемпионат России по водному поло — «КОС-Синтез» против клуба «Штурм-2002» из Чехова.
Кто родился: Даши Намдаков и Алексей Морозов
- 1834 — немецкий биолог-эволюционист Эрнст Геккель (скончался 9 августа 1919 года). Является автором термина «экология».
- 1852 — американский религиозный деятель Чарльз Тейз Рассел (скончался 31 октября 1916 года). Основатель движения «Свидетели Иеговы»*.
- 1893 — военачальник, маршал Советского Союза Михаил Тухачевский (скончался в 1937 году). Расстрелян по «делу антисоветской троцкистской военной организации», реабилитирован в 1957 году.
- 1942 — глава КНДР в 1994—2011 годах Ким Чен Ир (скончался 17 декабря 2011 года). В честь дня рождения лидера в Северной Корее отмечается важнейший государственный праздник — День сияющей звезды.
- 1967 — российский скульптор Дашинима (Даши) Намдаков. Автор концепции Центра семьи «Казан» («Чаша»), создатель расположенных у его подножья скульптур «Зиланты» и «Барсы».
- 1977 — хоккеист казанского «Ак Барса» в 2004—2013 годах, двукратный чемпион мира, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 2020 года Алексей Морозов.
Кто скончался: Амирхан Еники и Борис Хмельницкий
- 2000 — татарский писатель-прозаик, народный писатель Татарстана Амирхан Еники (родился 2 марта 1909 года). Среди самых заметных его произведений — повести «Саз чәчәге» («Болотный цветок»), «Рәшә» («Марево») и т. д. В честь него названа улица в Казани.
- 2008 — советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Хмельницкий (родился 27 июня 1940 года).
Праздники: День разведки ВМФ
- День разведки Военно-морского флота России. Установлен главкомом ВМФ России в январе 1998 года в связи с тем, что 16 февраля 1938 года приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата ВМФ.
События в истории: утвержден первый в России воинский устав, найден каменный саркофаг фараона Тутанхамона
- 1568 — испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Приговор в итоге так и не был исполнен.
- 1571 — царь Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав «Приговор о станичной и сторожевой службе» для организации защиты южных и юго-восточных рубежей Русского царства.
- 1722 — Петр I издал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, не считаясь с традициями «старшинства и крови».
- 1918 — провозглашена независимость Литвы от России и Германии.
- 1923 — британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла в Египте каменный саркофаг фараона Тутанхамона.
- 1939 — основан архив Министерства энергетики России.
- 1957 — учреждена медаль «За спасение утопающих». Последнее награждение этой медалью в СССР состоялось 20 мая 1991 года. Ей на замену пришла российская медаль «За спасение погибавших».
- 1976 — с конвейера Камского автомобильного завода (КАМАЗ) в Набережных Челнах сошел первый автомобиль. Это был бортовой КАМАЗ-5320.
- 1996 — в Казани побывал тогдашний премьер-министр Франции Ален Жюппе. Он встретился с председателем Госсовета РТ и замглавы Совфеда Василием Лихачевым, первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и премьер-министром республики Фаридом Мухаметшиным.
- 1998 — в Тайване при заходе на посадку потерпел катастрофу самолет Airbus A300. Погибли 203 человека — 196 на борту и семь на земле. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Китая.
- 2017 — Минобороны РФ восстановило Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова после гибели в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи части его коллектива.
- 2018 — Министерство культуры Татарстана решило переименовать литературный музей А.М. Горького в музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина.
- 2020 — президент УНИКСа Евгений Богачев введен в Зал славы Единой лиги ВТБ.
- 2023 — Госдума приняла закон, инициированный правительством России и направленный на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Документ гласит: «Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях».
*запрещенная в России экстремистская организация
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