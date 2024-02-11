Ужасающий Ниан, приход весны и китайские пельмени

Книга этой недели — «Китайские мифы» Тао Тао Лю

В субботу, 10 февраля, наступил китайский Новый год. Это один из самых знаменитых праздников в азиатской культуре. В это время Китай, Корея, Вьетнам и азиатские общины по всему миру отмечают окончание года и приход весны. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает о традициях китайского Нового года и рекомендует книгу Тао Тао Лю «Китайские мифы», чтобы проникнуться атмосферой праздника.

Новый год, мифический дракон и китайские фонарики

С 10 февраля 2024 года начался год Дракона. Дракон — центральная фигура китайской культуры. Он олицетворяет энергию, силу, удачу и другие могущественные атрибуты. Китайский Новый год всегда начинается с новолуния и длится 15 дней, хотя иногда растягивается и до 17.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

У праздника многовековая история. Изначально празднование Нового года было привязано к окончанию сельскохозяйственного сезона в Китае по древнему календарю Ся. Согласно ему, Новый год отмечался во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В это время фермеры могли отдохнуть от полевых работ и провести время с семьей. Традиция встречать китайский Новый год дошла и до наших дней. В этот день многие члены азиатского сообщества путешествуют по всему миру, чтобы встретиться с самыми близкими и дорогими людьми. К сожалению, в этом году праздник ознаменовался сильными снегопадами. Китай заметает не хуже, чем Казань последний месяц. Поэтому многие семьи не могут встретиться в этот важный для восточного мира день.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

В Китае множество вековых традиций и обычаев, связанных с наступлением нового года. Обязательным считается провести этот день с близкими, купить праздничные товары и обменяться счастливыми красными конвертами, известными как «хунбао». Эти конверты символизируют удачу. Обычно в них кладут деньги, богато украшают золотыми изображениями, символизирующими процветание.

Еще один китайский обычай — украшать окна вырезками из красной бумаги и вешать на двери двустишия, чтобы привлечь удачу в предстоящем году. В канун китайского Нового года семьи стараются собраться за столом, эта традиция называется «ужин воссоединения». А праздничный ужин во время наступления Нового года — это один из самых важных ритуалов праздника. Именно на нем должны быть все члены семьи, чтобы проводить уходящий год. Часто за столом накрывают дополнительное место для тех, кто все-таки не смог присоединиться.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

Приготовление и поедание пельменей — также обычное дело во время китайского Нового года. Пельмени символизируют богатство, и считается, что они гарантируют удачу и процветание в наступающем году.

Канун Нового года — это также день, когда нужно навести порядок в доме в надежде избавить его от любого затянувшегося невезения. Но нельзя убираться в первый день Нового года, чтобы не смыть удачу, которая пришла после полуночи.

Еще одна важная часть китайского Нового года — фейерверк. Эта традиция уходит корнями в мифологию, к страшному зверю Ниану, который нес с собой страх и ужас. Он охотился на людей и животных в самый последний день года. Чтобы отогнать злобное животное, горожане одевались в яркие цвета, преимущественно в красный, и зажигали петарды, которые отпугивали чудовище.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

Как правило, празднование заканчивается на 15-й день лунного месяца и отмечается «Фестивалем фонарей». Это красочное представление, которое чествует близких и предков, а также поощряет мир и прощение в предстоящем году.

На протяжении тысячелетий Китай вел исчисление нового года по лунному календарю. Но в 1912 году правительство официально перешло на григорианский календарь, по которому Новый год отмечается 1 января. Несмотря на то что технически новый год начинается в первый день января, празднование китайского Нового года продолжает оставаться неотъемлемой частью азиатской культуры и со временем превратилось в сезонный праздник, известный как «Праздник весны».

От царя обезьян до духов стихий

«Китайские мифы» Тао Тао Лю — это исследование богатства и многогранности китайской мифологии. В этой книге автор предлагает читателю погрузиться в атмосферу Китая через описание мифов, легенд и верований: начиная с рассказов о сотворении мира и заканчивая современными праздниками и обрядами.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

В этой книге мифы представлены не просто как набор фантастических историй, но в контексте исторических и религиозных концепций, присущих древнему Китаю. Автор уделяет внимание влиянию различных философских течений, таких как буддизм, даосизм и конфуцианство, делает акцент на формировании китайской мифологии и культуры.

Исследование начинается с введения в историю изучения китайских мифов и их историзации, затем переходит к описанию основных мифов и легенд, рассказывая о богах, героях и ключевых событиях китайской мифологии. В конце книги автор рассказывает о современных праздниках и обрядах, которые связаны с мифологическими представлениями. Все это написано простым и понятным языком, поэтому книгу смогут прочитать и понять не только востоковеды, но и в первую очередь неподготовленные читатели, которые вообще ничего не знают о китайской мифологии.

Издательство: МИФ

Перевод: Василий Горохов

Количество страниц: 224

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».