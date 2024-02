«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 77-я: Alice in Asylum

Безумная Алиса и другие персонажи Кэрролла в заброшенном сумасшедшем доме

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим один из самих ранних фильмов Павла Москвина, автора «Солдатской шапки» и «Пустоты», вариацию на тему «Алисы в Зазеркалье», снятый в 2011 год. Минимум средств, как всегда, активная съемочная группа, эмоции, катарсис. Главный фильм Москвина «Пустота» доступен на видеостримингах. Так же, как и в «Солдатской шапке», одну из ролей здесь играет драматург Булат Минкин. Можно ли в ранней работе Москвина увидеть что-то из его поздних картин? Вероятно, это чувство одиночества, когда можно надеяться либо на себя, либо на случайные обстоятельства.

Не выходится из комнаты



Это один из учебных фильмов студентов КазГУКИ, в данном случае — музыкальный. До этого обучающиеся делают игровую и документальную ленту. Через два года выпускник альметьевского математического лицея Москвин снимет и дипломный фильм, «Мгновения», который в прошлом году внезапно показали на мусульманском кинофестивале, и эти девять минут смотрелись поинтереснее многих полнометражек.



Москвин указывает, что фильм Alice in Asylum основан на обеих известных книгах Льюиса Кэрролла. «Приключения Алисы в Стране чудес» были изданы в 1865 году — и продолжены «Алисой в Зазеркалье». Признание книги получили только спустя время. Интересно, что в первом русском переводе книга называлась «Соня в царстве дива», Набоков назвал ее «Аня в стране чудес» и вдохновлялся ею, создавая «Приглашение на казнь».



Alice in Asylum получила, в частности, Гран-при III Казанского международного молодежного кинофестиваля. В некотором смысле, это клип на песню You're Making Me Nervous. You Got To Stop This группы Flies Are Spies From Hell. Это английская пост-рок-группа, базирующаяся в южных городах острова — Чичестер и Саутгемптон. Группа дожила до нашей дней, но пару лет назад взяла перерыв.



Чайная стагнация



Сильная по резкости картинка, минимум декораций: некое бетонное пространство с надписями «We are all mad here» («Мы все здесь сумасшедшие») и «Do cats eat bats? Do bats eat cats?», игрушечный кролик на матрасе, крики за стеной и девушка в длинной смирительной рубашке, стирающая лица родителей на фотографии.

Появляется кролик номер два, в туфлях и часами на цепочке, с одним глазом-пуговкой. Экран на две трети покрыт мраком. Алиса выходит из помещения, но на самом деле остается внутри клаустрофобного пространства и встречает Безумного Шляпника. Как и в одной из знаменитых иллюстраций к книге Кэрролла, здесь есть надпись на шляпе «10/6».



Начинается песня и отыгрыш знаменитого чаепития, ради которого художник съемочной группы даже создала половинку чашки.



Шляпник, он же Болванщик, — один из знаковых героев Кэрролла. Любопытно, что прилагательное «Безумный» — это цитата из оценочного суждения о нем Чеширского Кота, а также влияние выражения поговорки «безумен, как шляпник» (mad as a hatter). А пьют они чай, напомним, потому что Болванщика и Мартовского зайца хотела убить Червонная Королева, но Время себя в ответ остановило, так что для этих героев теперь всегда — шесть часов дня.



Мелодия развивается, возникают образы королевы, за Алисой бегут санитары в намордниках… Действие достигает пика на внезапном образе зеркала с той же девушкой, но в голубом платье. Ею героиня становится в конце, оказываясь, видимо, где-то в парке Горького, то ли в Зазеркалье, то ли по эту сторону зеркального стекла.

Кажется, на Москвина в фильме мог также повлиять геймдизайнер Американ Макги. В 2000-м он выпустил экшн-игру American McGee’s Alice (в локализации — «Америкэн Макги: Алиса»). А в 2011-м — продолжение, Alice: Madness Returns («Алиса: безумие возвращается»). В частности, вторая игра рассказывает об Алисе Лидделл, чьи родители погибли во время пожара, а она пытается жить в приюте для душевно травмированных сирот.

После Макги работал над третьей частью, создав 414-страничную книгу с полным видением проекта. Ознакомившись с ней, компания Electronic Arts решила ее не финансировать. Поэтому проект был закрыт, а Макги отказался делать другие игры вообще. Также он пытался собрать деньги на третий эпизод с помощью краудфандинга. Проект был окончательно закрыт в апреле прошлого года.