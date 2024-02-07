Зачем читать интеллектуальную литературу
Многим интеллектуальная литература кажется сложной. Часто ее не понимают, поскольку почти вся интеллектуальная проза — это романы «с ключом». А этот «ключ» нужно не только найти, но и понять. В чем же суть интеллектуальной литературы? Нужно ли ее читать всем? И как понять произведения того же Томаса Манна, Жана-Поля Сартра, Умберто Эко и Джонатана Литтелла? В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова встретится с PR-менеджером издательства «Эксмо Inspiria» по направлению интеллектуальной прозы Анастасией Жихаревой. Они попробуют разобраться в тонкостях интеллектуальной литературы и подскажут, как к ней лучше подступиться.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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