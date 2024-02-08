День в истории 8 февраля: 300 лет РАН, юбилей Камиля Исхакова, смерть Петра I
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 8 февраля 2024 года
8 февраля раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Нижнекамский район и встретится с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Сегодня отмечается День российской науки — 300 лет назад Петр I основал Российскую академию наук. Также два года назад Казань официально была признана гастрономической столицей России, а 95 лет назад в 1929-м в русском языке впервые появилось слово «вертолет». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретится с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым. Последняя их встреча прошла в августе 2021-го.
- Рустам Минниханов также посетит Нижнекамский район и поучаствует в заседании совета муниципалитета, на котором обсудят итоги социально-экономического развития в 2023 году и задачи на 2024 год.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» против челябинского «Трактора».
Кто родился: 190 лет со дня рождения Дмитрия Менделеева, юбилей Германа Грефа
- 1828 — французский писатель Жюль Верн (скончался 24 марта 1905 года). Самое известное произведение — «Дети капитана Гранта».
- 1834 — русский ученый Дмитрий Менделеев (скончался 2 февраля 1907 года). Открыл периодический закон химических элементов.
- 1926 — татарская актриса Шахсанем Асфандиярова (скончалась 27 октября 1996 года). С 1950 года работала в Татарском академическом театре им Галиасгара Камала.
- 1949 — бывший мэр Казани, экс-полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, экс-член Совета Безопасности РФ Камиль Исхаков. При Исхакова в Казани была проведена программа ликвидации ветхого жилья, построили первые станции метро, вернули Казанскую икону Божией Матери и отпраздновали 1000-летие города.
- 1939 — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Муравьева. Известна по фильмам «Москва слезам не верит» (Людмила), «Карнавал» (Нина Соломатина) и «Самая обаятельная и привлекательная» (Надя Клюева).
- 1955 — почетный консул Франции в Казани, председатель научного совета по социологии Академии наук РТ Андрей Ершов.
- 1964 — председатель правления Сбербанка с 2007 года Герман Греф.
- 1977 — российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Кто скончался: Петр I, его отец и брат
- 1676 — русский царь (1645—1676), отец Петра I Алексей Романов (родился 29 марта 1629 года).
- 1696 — русский царь (1682—1696), брат Петра I Иван V Алексеевич (родился 6 сентября 1666 года).
- 1725 — первый российский император, царь-реформатор (1682—1725) Петр I (родился 9 июня 1672 года).
- 1957 — американский математик и физик Джон фон Нейман (родился 28 декабря 1903 года). Разработчик первых электронных вычислительных машин (ЭВМ) — будущих компьютеров.
- 2019 — советский и российский актер, режиссер, сценарист, народный артист РСФСР Сергей Юрский (родился 16 марта 1935 года). Самые известные картины с его участием — «Золотой теленок» (1968), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Любовь и голуби» (1984), «Королева Марго» (1996), «Товарищ Сталин» (2011).
- 2022 — бывший глава ОЭЗ «Иннополис», гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов (родился 20 апреля 1978 года в Казани).
Праздники: 300 лет Российской академии наук
- День российской науки. Учрежден в 1999 году в честь подписания Петром I указа об образовании Императорской Академии наук и художеств — это произошло 8 февраля 1724 года. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. В этом году организации исполняется 300 лет.
- День военного топографа. Установлен в 2003 году приказом министра обороны РФ. Дата выбрана в связи с тем, что 8 февраля 1812 года было утверждено Положение для военного топографического дела.
События в истории: серия перестановок в кабмине Татарстана, Казань признана гастрономической столицей России
- 1816 — в Шотландии при аресте преступной группы впервые задействовали собаку.
- 1837 — на окраине Санкт-Петербурга состоялась дуэль на пистолетах между поэтом Александром Пушкиным и поручиком Жоржем Дантесом. Русский поэт был смертельно ранен в живот. 10 февраля 1837 года он умер от перитонита.
- 1838 — американский художник Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.
- 1905 — в России открылись первые курсы для обучения журналистов, организатором выступил профессор Леонид Владимиров.
- 1910 — в США основана первая организация бойскаутов.
- 1919 — в России опубликован декрет «О введении счета времени по международной системе». Она основана на условном разделении поверхности земного шара на 24 часовых пояса. Декретом Совнаркома Россия разделена на 11 часовых поясов, начиная со второго и по двенадцатый.
- 1929 — в протоколе заседания технической комиссии центрального совета ОСОАВИАХИМа впервые засветилось слово «вертолет», которое впоследствии закрепилось в русском языке. Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение — первый советский вертолет КАСКР-1 «Красный инженер».
- 1931 — состоялось торжественное открытие новой столицы Индии. Речь идет о Нью-Дели.
- 1974 — завершилась третья и последняя экспедиция посещения первой и единственной американской орбитальной станции «Скайлэб».
- 1994 — Украина подписала рамочный документ программы НАТО «Партнерство во имя мира». Она заключается со странами, не являющимися членами Альянса.
- 2018 — прошла серия кадровых перестановок в правительстве РТ. Фарид Абдулганиев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и назначен на прежний пост Артема Здунова — министром экономики Республики Татарстан. Место Абдулганиева занял Александр Шадриков, а Равиля Кузюрова назначили министром лесного хозяйства Татарстана.
- 2022 — Казань официально была признана гастрономической столицей России. Товарный знак зарегистрировала Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
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