«Полтора года занимаюсь согласованием»: как ИПэшник строит в Казани бизнес-центр без разрешения

Город требует признать строительство трехэтажного делового здания на Гладилова незаконным

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Прекратить незаконное строительство и освободить самовольно занятый участок в Кировском районе требуют власти Казани от предпринимателя Зуфара Рустамханова. Несколько лет назад нижнекамский строитель и ресторатор перебрался в татарстанскую столицу, где стал жертвой аферы, вложив деньги в стройку дома в коттеджном поселке «Лесная слобода» в Залесном, и потом проходил по уголовному делу потерпевшим. Сейчас претензии предъявляют к нему самому — за возведение якобы без разрешения трехэтажного административного здания на перекрестке улиц Гладилова и Табейкина. Подробности — в материале «Реального времени».



Стройка без сроков от скрытого застройщика



Сегодня работы на стройке приостановлены, рабочих и техники на площадке не наблюдается. Но каркас трехэтажного здания уже возведен, участок огорожен строительным забором, и даже паспорт объекта есть. Он сообщает, что здесь возводится здание общественно-делового назначения, правда, никаких сроков реализации проекта не приводится.

Пустует и графа с разрешением на строительство, а информация о застройщике заклеена скотчем. Генподрядчиком указано ООО «Баутснаб», номер телефона директора тоже заклеен. Главный инженер проекта — сотрудник ООО «СоюзСтройПроект» Смирнов М.В., до которого нам удалось дозвониться по указанному номеру, комментировать стройку отказался.

Пустует и графа с разрешением на строительство, а информация о застройщике заклеена скотчем. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Если приглядеться, под скотчем можно прочесть фамилию застройщика — Рустамханов З.Р. Именно с этим индивидуальным предпринимателем сейчас судится Казанский исполком, требуя признать его действия по строительству объекта незаконными, поскольку не выдавал разрешение. Здание возводится на перекрестке улиц Гладилова и Табейкина, прямо перед прокуратурой Кировского района. Территория долгое время была заброшенной, здесь стояли аварийные полуразрушенные строения.

Застройщик: «Думали, быстро-быстро все получим, — не получилось»

«Реальному времени» удалось связаться с предпринимателем-застройщиком. Зуфар Рустамханов заверил, что никаких споров с городом у него нет и в ближайшее время он получит разрешение на строительство:

— Просто немного затянулось все. На этой неделе получаем экспертизу и в начале следующей недели подаемся на строительство, — сообщил ИП, заодно прокомментировав претензии по захвату другого участка: — Там были старые строения. Прежде чем их сносить, мы получили разрешение на снос. Если помните, там была очень грязная заброшенная территория. Мы ее огородили всю, вот так забор и поставили, демонтировали старые объекты. Вывезли оттуда, по-моему, сотню машин хлама. Пока забор остался в таком состоянии, он, естественно, заходит на соседний участок. Но когда будем благоустраивать территорию, мы все это снимем и приведем в соответствие.

Здание возводится на перекрестке улиц Гладилова и Табейкина, прямо перед прокуратурой Кировского района. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

По словам предпринимателя, соседний участок он «захватил» только установкой забора. Само строящееся административное здание за границы его земли не выходит, уверяет он:

— Нет, конечно, вы что! Мы получили архитектурное заключение, у нас все есть, все техусловия. Мы прошли президентскую комиссию, полгода ее ждали. Все документы, все у нас готово. Единственное, у нас немного затянулось по экспертизе, вопросы были. Но все, мы сейчас получаем экспертизу и подаемся на разрешение на стройку. Думаю, на разрешение подадимся и продолжим работу, у нас уже облицовка начнется. У нас все соответствует проекту, проблем нет. Просто начали работу, потому что думали: как всегда быстро-быстро все получим, но так не получилось. Понимаете, очень долго ходят документы в администрации, очень долго! Полтора года я занимаюсь согласованием, представляете?! Полтора года с момента выкупа.

Примечательно, что, в отличие от других подобных дел, где здания возводят без разрешения на строительство и по сути признают самовольными постройками, в этой ситуации город не настаивает на сносе объекта. Исполком намерен лишь обязать застройщика получить разрешение на стройку делового здания, три этажа которого уже возведены. В деле объявлен перерыв до 8 февраля.

Исполком намерен лишь обязать застройщика получить разрешение на стройку делового здания, три этажа которого уже возведены. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

«У меня есть заявка, и по закону я должен ее отработать»

Судя по всему, некоторые необходимые для строительства процедуры предприниматель действительно прошел. В Сети можно найти акт государственной историко-культурной экспертизы об археологических изысканиях на участке 16:50:090601:52 по проекту «Административное здание» по ул. Табейкина, 5. Кроме того, осенью был объявлен тендер на строительство сетей теплоснабжения к этому объекту за 2,3 млн рублей. Заказчиком выступило АО «Казэнерго», куда Рустамханов обратился с заявкой.

— Сейчас по закону сети строит ресурсоснабжающая организация, поэтому к нам он обратился с просьбой подсоединить его к сетям теплоснабжения. Мы разработали проектную документацию, определили подрядчика. Весной, как только снег сойдет, приступим к строительно-монтажным работам по сетям теплоснабжения, — пояснили энергетики.

Как эти работы согласуются с тем, что здание возводится незаконно, как уверяет исполком Казани? На этот вопрос в организации ответили, что не имеют полномочий проверять разрешения на стройку зданий: «У меня есть заявка, и по закону я должен ее отработать. Но вы мне сейчас дали карт-бланш пока не делать, чтобы не потерять свои деньги, если там незаконно. Грубо говоря, мы пока работу можем тормознуть. Но опять же, это не наша прерогатива, по закону я должен их подключить. Они обратились: дайте нам тепло, а разрешение на строительство я не проверяю. Правоустанавливающие документы на землю есть? Есть. Не все объекты подпадают под разрешение на стройку по Градкодексу: где-то требуется, а где-то нет. У меня подрядчик определен, я хотел зайти туда с работами, и согласование подписано, то есть город по сути мне разрешил проводить эти работы. Мы обратились с просьбой разрешить земляные работы, лист согласования подписали все заинтересованные лица».

Осенью был объявлен тендер на строительство сетей теплоснабжения к этому объекту за 2,3 млн рублей. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

«Освободить самовольно занятый участок из земель неразграниченной госсобственности»

Иск к индивидуальному предпринимателю Зуфару Рустамханову исполком Казани подал под конец года, потребовав признать незаконными его действия по строительству объекта на участке (16:50:090601:52) по ул. Табейкина, д. 5. Город просит суд обязать ИП прекратить возведение здания до получения разрешения на стройку и получить документ в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. За каждый день неисполнения — взыскивать по 5 000 рублей.

Третьими лицами к делу привлекли Управление Росреестра по РТ, Центр культурного наследия Татарстана, Управление градостроительных разрешений и Комитет РТ по охране ОКН. От ответчика на заседание никто не пришел, а представитель исполкома уточнил требования города, дополнив их еще одним пунктом: обязать ИП «освободить самовольно занятый земельный участок площадью 829 кв. м из земель неразграниченной государственной собственности и части земельного участка с кадастровым номером 16:50:090601:151».

Речь идет о соседнем участке по ул. Табейкина, 7 общей площадью свыше 2,1 тысячи кв. м за 14,3 млн рублей. Это земли населенных пунктов с разрешенным видом использования под обслуживание автотранспорта. Неразграниченная земельная государственная собственность — особая форма права госсобственности, которая характеризуется отсутствием четкой границы между земельными участками.



Речь идет о соседнем участке по ул. Табейкина, 7 общей площадью свыше 2,1 тысячи кв. м за 14,3 млн рублей. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Участок бизнесмена на Табейкина, 5 меньше по площади — 1,3 тысячи кв. м с кадастровой стоимостью в 11,8 млн рублей. Однако агрегаторы недвижимости выдают старое объявление о его продаже за 15,95 млн в ноябре 2020 года.

Потерпевший в строительной афере сам нарушил Градкодекс?

Зуфар Рустамханов — 54-летний бизнесмен родом из Нижнекамска, где его знают как строителя и ресторатора. Несколько лет назад переехал в Казань и сейчас работает в статусе ИП. Ранее, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», руководил и владел десятками фирм в области розничной торговли, логистики, строительства и операций с недвижимостью. В частности, был директором и собственником казанской компании «Пальмира» по розничной торговле напитками в специализированных магазинах.

Предприниматель засветился в информационном поле в 2013 году, проходя потерпевшим по уголовному делу в отношении девелопера Булата Ибрагимова, владельца компании «Альянс-Инвест». Он обещал построить в Залесном элитный коттеджный поселок «Лесная слобода», но деньги покупателей направлял не на стройку, а на личный клиентский счет на торговой площадке ММВБ. Его обвиняли в хищении 32 млн рублей, переданных клиентами.

В деле по иску исполкома о признании стройки на Табейкина незаконной объявлен перерыв до 8 февраля. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Зуфар Рустамханов также вложился в строительство двухэтажного дома в «Лесной слободе» в 300 «квадратов». В суде он рассказал, что заинтересовался проектом, увидев образцовый коттедж в поселке. Сначала оформил договор займа и перевел на счет компании Ибрагимова 10 млн рублей, затем документы переоформили в договор инвестирования. В общей сложности его дом оценили в 17,5 млн рублей, средства передал наличными.

Затем Ибрагимов переуступил поселок за долги московской компании ИФК «Капитал», которая, в свою очередь, перепродала его другой фирме. В дальнейшем последовала череда перепродаж актива, а несколько фирм в цепочке были ликвидированы.

Город просит суд обязать ИП прекратить возведение здания на перекрестке Гладилова и Табейкина до получения разрешения на стройку. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В июле 2022 года Булата Ибрагимова, как бывшего директора ИК «Альянс Капитал», приговорили к 10,5 года колонии за мошенничество в рамках другого дела. По версии следствия, в 2015 году бизнесмен предложил знакомым сделать вложения в акции и криптовалюту. Обещал вернуть инвестиции с процентами. Деньги брал под расписки и уверял клиентов, что они лежат на счетах и приумножаются, показывал поддельные выписки из реестра держателя акций, сообщили в СК. Однако своих средств инвесторы так и не увидели, ущерб по делу составил почти 100 млн рублей. Свою вину Ибрагимов не признал.

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с просьбой дать разъяснения по спору с предпринимателем. В мэрии на запрос издания пока не ответили, комментарий будет опубликован по получении.