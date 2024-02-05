День в истории 5 февраля: первая пассажирская авиалиния, родилась Гузель Удачина, совещание Росприроднадзора
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 5 февраля 2024 года
5 февраля пройдет расширенное совещание Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, а также ряд заседаний комитетов Госсовета Татарстана. Сегодня отмечаются День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, и Всемирный день шоколадно-ореховой пасты «Нутелла». Пять лет назад Данис Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в истории КХЛ. 105 лет назад заработала первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Расширенное совещание Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора
по итогам работы в 2023 году и задачам на 2024 год. В нем планируется участие руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой и раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Заседания комитетов Госсовета Татарстана.
- Континентальная хоккейная лига — «Ак Барс» в Казани сыграет с «Сибирью».
Кто родился: Андре Гюстав Ситроен и Криштиану Роналду
- 1812 — французский офицер Жорд Дантес (скончался 2 ноября 1895 года). Известен тем, что смертельно ранил на дуэли великого русского поэта Александра Пушкина.
- 1857 — татарский педагог и богослов Галимджан Баруди (скончался 6 декабря 1921 года). Его имя носит улица в Московском районе Казани.
- 1878 — французский промышленник, основатель концерна «Ситроен» Андре Гюстав Ситроен (скончался 3 июля 1935 года).
- 1971 — экс-уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, руководитель татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.
- 1975 — генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова.
- 1982 — руководитель Инспекции государственного строительного надзора РТ Вали Назмеев.
- 1985 — португальский футболист, лучший бомбардир в истории национальных сборных, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Признан одним из лучших футболистов всех времен.
Кто скончался: Зинаида Волконская и Галимзян Хусаинов
- 1862 — русская княгиня, писательница, поэтесса Зинаида Волконская (родилась 14 декабря 1789 года).
- 1966 — швейцарский психиатр, основоположник экзистенциальной психологии Людвиг Бинсвангер (родился 13 апреля 1881 года).
- 2010 — футболист, капитан московского «Спартака», серебряный призер чемпионата Европы, уроженец Татарстана Галимзян Хусаинов (родился 27 июня 1937 года).
Праздники: День памяти дипкурьеров
- День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Дата выбрана в связи с тем, что 5 февраля 1926 года совершил свой подвиг один из первых дипломатических курьеров Советской России Теодор Нетте — он погиб при исполнении служебных обязанностей, защищая дипломатическую почту.
- Всемирный день шоколадно-ореховой пасты «Нутелла». Неофициальный праздник. Впервые его предложила отметить блогер Сара Россо 5 февраля 2007 года.
События в истории: первый светофор для пешеходов, появление NASDAQ
- 1721 — Петр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии, позже вошедшей в историю как Святейший правительствующий Синод.
- 1783 — в Италии началось сильнейшее землетрясение. Оно длилось два месяца и стало одним из самых длительных в истории.
- 1803 — Александр I утвердил указ «Об устройстве училищ», определивший основы новой образовательной системы: территория России была поделена на шесть учебных округов с университетами во главе каждого из них. Центром одного из округов стала Казань.
- 1919 — заработала первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния, связав два немецких города — Берлин и Веймар.
- 1928 — немецкому химику Адольфу Виндаусу впервые в истории удалось искусственно синтезировать витамин D.
- 1952 — в Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов.
- 1971 — появился фондовый индекс NASDAQ.
- 1987 — Совет министров СССР принял несколько постановлений, разрешавших создание кооперативов в сфере общественного питания, бытового обслуживания населения, производства товаров народного потребления.
- 1997 — первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписал указ «Об особо ценных объектах культурного наследия Республики Татарстан». Документ принимался с целью «обеспечения сохранности и создания необходимых условий для использования памятников истории и культуры, объектов, имеющих выдающуюся историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
- 1998 — на улице Баумана заложили первый камень на месте будущего памятника известному оперному певцу и уроженцу Казани Федору Шаляпину.
- 2011 — вступил в силу договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-III. 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре.
- 2018 — стало известно, что в армии России создадут Главное военно-политическое управление. Орган военно-политического управления существовал в советской армии с 1919-го по 1991 год.
- 2019 — Данис Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в истории КХЛ.
- 2021 — Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. В результате разлива топлива 29 мая 2020 года был введен режим ЧС федерального масштаба. Штраф стал одним из самых больших в истории.
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